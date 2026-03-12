  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Eyupsultan
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Eyupsultan, Türkei

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$361,127
Wir bieten geräumige Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze und Sportplätze, Grünflächen, türkische Bäder, Saunen und Dampfräume, Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 kmTankstelle…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$535,222
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, Balkonen und Terrassen.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Parkplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna und ein Dampfbad, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich.Abschluss - Dezember, 2024.L…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Eyupsultan, Türkei
von
$377,301
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt kombiniert Geschichte und moderne Entwicklung in einem bedeutenden touristischen Gebiet im Zentrum des europäischen Istanbul. Umgeben von dem bekanntesten und größten Land- und Seeverkehrsnetz in Istanbul. Geeignet für die Bedingungen der türkischen Sta…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Eyupsultan, Türkei
von
$222,895
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in Eyup Sultan, einem der bedeutendsten historischen und touristischen Gebiete auf der europäischen Seite Istanbuls. Es ist ein vielversprechendes Immobilienentwicklungsgebiet in der Nähe des Stadtzentrums. Ein Ziel für diejenigen, die Spitzenleis…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
15 Gokturk Biltes Koleji, Türkei
von
$457,625
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments mit schönen Terrassen und Blick auf den Wald.Die Residenz verfügt über Outdoor-Sportplätze, einen beheizten Pool, angelegte Gärten, rund um die Uhr Sicherheit, einen Tiefgaragenplatz, einen Hamam und eine Sauna, einen Fitnessraum.Abschluss - De…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$371,664
Wohnanlage in einer der größten Gemeinden, alte, historische und zentrale Gegend, in Eyup Sultan, neben dem Goldenen Horn.Titel deed bereit, geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft, keine Gebühr für Titel deed.27 Blöcke, jeder Block hat 10 Etagen, Wohnungstypen reichen von 1+1 bis 5+1,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$434,745
Das Projekt umfasst:Sicherheit rund um die UhrTiefgaragenbeheiztes Schwimmbad im FreienTürkisches BadSaunaFitnessstudioLiegewieseFußgängerzonenAusstattung und Ausstattung im Haus Hohe DeckenFenster aus AluminiumKüchengeräteKlimaanlageElektrische HeizungLage und Infrastruktur in der Nähe U-Ba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$1,28M
Leben Sie im Herzen der Natur, ohne von der Stadt getrennt zu werden. Das Projekt bringt Sie näher an die Natur mit Balkonen, Terrassen und Gärtenfür jede Wohnung. Es öffnet die Türen zu einem komfortablen Leben mit seinem 24/7 aktiven Sicherheitssystem und reiche soziale Annehmlichkeiten.Ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$985,884
Privé Kemer bietet Ihnen und Ihrer Familie ein brandneues Leben mit seiner eleganten, modernen und risikoarmen Architektur, lebenssteigernden und komfortablen umweltfreundlichen Heimtechnologien, Sicherheit und allen anderen Privilegien.EigenschaftenInnen- und AußenpoolsRestaurantWellnesszen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$427,780
Wir bieten Ihnen Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Insel Princes.Die Residenz verfügt über Restaurants und Cafés, ein Kino, Kinderspielzimmer, ein Fitnessstudio, Geschäfte, eine Garage und einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Juni 2023.Ausstattung und Ausst…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$186,035
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich mit Wanderwegen, ein Fitnesscenter, einen Pool.Abschluss - Juni, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus EinbaukücheLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe des historische…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$785,922
Wir bieten Apartments mit Blick auf den Wald und den Fluss.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, ein Fitnesscenter, Yoga- und Pilates-Studios, eine Sauna.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 15 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenBus…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$343,219
Das Projekt umfasst Apartments mit 1-4 Schlafzimmern, Geschäftsräumen, Infrastruktur des Elitehotels. Einzigartige Lage - in der Nähe der Bucht von Golden Horn, historische Sehenswürdigkeiten, Parks, Universitäten, öffentliche Verkehrsmittel.Ausstattung und Ausstattung im Haus Weitere Annehm…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$334,266
Der Komplex besteht aus 5 Gebäuden mit 141 Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten.Eigenschaften:FreibadFitnessstudioSauna und DampfbadSpielzimmerCaféLiegewieseWanderwegBasketballplatzKinderspielplatzGrillplatzGrünflächePark…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$467,822
Wir bieten helle Apartments mit Terrassen.Die Residenz verfügt über große Landschaftsbereiche, einen Außenpool, Lounge-Bereiche, Radwege, Kinder; Spielplätze, einen Innenpool und eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Golfplatz, einen Tennisplatz und einen Reitclub, einen Parkplatz, rund um di…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$158,180
Das Projekt Forev Modern Haliç, das neben der historischen Textur von Eyüp und dem Goldenen Horn ansteigt, bietet Ihnen optimale Wohnräume im Einklang mit den heutigen Trends mit den Privilegien, die es bietet. Unsere Wohnungen, passend für jeden Bedarf entworfen, öffnen die Türen eines komf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$382,017
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Basketballplatz, eine Garage und einen Parkplatz, Wander- und Radwege, Kinderspielplätze, einen Grillplatz, Gärten.Abschluss - Juli, 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungEinbauküchengeräte …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in Gokturk area.
Wohnanlage Luxury apartments in Gokturk area.
Wohnanlage Luxury apartments in Gokturk area.
Wohnanlage Luxury apartments in Gokturk area.
Wohnanlage Luxury apartments in Gokturk area.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments in Gokturk area.
Wohnanlage Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Türkei
von
$460,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Überprüfen Sie mit unseren Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.Der Komplex befindet sich im ELITE Gokturk Mikrobezirk, der zum Eyup-Viertel gehört.Dieses Projekt ist eines der herausragenden Beispiele für Kreativität und architektonischen Ansatz. Sie werden nicht nur der …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Eyupsultan, Türkei
von
$435,394
Warum dieses Eigentum 谷؟ Wohnungen zum Verkauf in Topkapi Istanbul, die den Duft von Geschichte und Zivilisation ausstrahlen. Es befindet sich in zentraler Lage neben einem Netz von Haupttransportlinien in der Stadt der beiden Kontinente. Die Architektur ist mit der Natur verflochten und b…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$343,048
Die Residenz verfügt über einen Sportclub, einen Swimmingpool, einen Kinderspielplatz, Cafés und Restaurants, Videoüberwachung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Zentrum von Kagithane, nur ein paar Minuten von den Autobahnen entfernt, und nur wenige Gehminuten…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$460,609
Die Residenz verfügt über einen zweistufigen überdachten Parkplatz und Parkplätze im Freien, einen großen angelegten Grünbereich, einen Swimmingpool, einen Sportkomplex, einen Basketballplatz, eine Sauna und einen Hamam.Es gibt Fläche 5 Wohnungen auf jeder Etage.Abschluss - Dezember, 2023.Au…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Alle anzeigen Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Türkei
von
$345,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Projekt befindet sich im Zentrum der ersten Zone des europäischen Teils von Istanbul, am Eyüp-Sultan. ✨Das Projekt besteht aus 2 Phasen✨ *Phase 1️⃣* Wohnkomplexfläche 30.000 m2 Grünflächen 15.000 m2 *Phase 2️⃣* Wohnkomplexfläche 40.000 m2 Grünflächen 20.000 m2 Dank seiner zent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
345,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen