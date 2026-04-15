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Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
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Gulluk, Türkei
von
$1,56M
Wir bieten Villen mit großen Gärten, Pools, Parkplätzen, einen Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, eine Bar, ein Yoga-und Pilates-Studio, Sicherheit, einen Parkplatz.Abschluss - Juni 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" S…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
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Milas, Türkei
von
$805,023
Der luxuriöse Wohnkomplex besteht aus 80 zweistöckigen und 20 dreistöckigen Stadthäusern. Jedes Haus verfügt über ein Grundstück von 175 m2, Privatpool, Garten und Parkplatz. Die Fenster überblicken den See. Der Komplex verfügt auch über einen Volleyball, Basketball und Fußballplatz sowie ei…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
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Milas, Türkei
von
$2,37M
Wir bieten geräumige und gemütliche Villen mit Pools, Gärten und Restaurants im Freien, malerische Aussicht auf die Hügel, Olivenhaine und das Meer, Parkplätze.Gartenfläche - von 1.000 m2 bis 3.700 m2.Die Residenzen sind tatsächlich gebrandmarkt Six Senses Residences Kaplankaya und das Hotel…
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Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
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Gulluk, Türkei
von
$617,580
Es gibt mehrere Villen im Projekt, in der kleinen Fischerstadt Gulluk. 8 km vom Flughafen Bodrum/Milas entfernt. 40 km von Bodrum Stadt.Jedes Haus verfügt über Pools, Parkplätze, Terrassen für Entspannung, Wohnzimmer und Küche, 2-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder. Einige haben Wäschemöglichkeiten.La…
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TRANIO
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Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
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Milas, Türkei
von
$425,314
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Pool, einen Parkplatz, Concierge-Service.Ausstattung und Ausstattung im Haus EinbaukücheLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 15 Minuten vom Flughafen Bodrum und 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt
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Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
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Gulluk, Türkei
von
$541,839
Wir bieten Villen mit Kaminen und großen Gärten.Die Residenz verfügt über einen Veranstaltungsbereich, ein Restaurant, Swimmingpools, einen Aquapark, einen Sportplatz, Grillmöglichkeiten, einen Fitnessraum, Kinderspielplätze.Abschluss - Mai 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen B…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
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Bogazici, Türkei
von
$213,628
Wir bieten Apartments und Villen mit Panoramablick auf das Meer, den See und Gärten.Die Residenz besteht aus 132 Apartments und 35 Villen und verfügt über Pools, angelegte Grünflächen, Parkplätze, ein Einkaufszentrum, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft b…
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Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
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Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Türkei
von
$1,49M
Ein luxuriöser und komfortabler Komplex auf 72m2 Grundstück mit 194 Villen gebaut. Das Projekt kombiniert zeitgenössische Architektur und Einzigartigkeit, jede Villa in verfügt über einen Meerblick mit 2 großen Terrassen, 4 Zimmern, 3 Bäder und einen geräumigen Wohnbereich.Die Anlage bietet …
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