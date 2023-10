New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

von €188,601

48–68 m² 2

Oba Park Corner ist ein neuer Luxuswohnkomplex in der entwickelten Gegend von Oba - eine der beliebtesten Gegenden von Alanya, umgeben von Natur, abseits von Lärm und Trubel der Stadt. Zu Fuß erreichen Sie den Metro Store, das staatliche Krankenhaus, die Konditorei, Geschäfte und die Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel. Die Entfernung zum Strand beträgt 1,3 km. Die Oba Park Corner besteht aus einem 5-stöckigen Block mit komfortablen Apartments in einem geschlossenen, eingezäunten Bereich, in dem Autos geparkt werden. Im 1. Stock befinden sich Geschäftsräume. Der Komplex wird aus modernsten Materialien und Technologien gebaut. Wohnungen zum Verkauf 1 1, 2 1, 3 1, mit einer Fläche von 48-180 Quadratmetern. m. Die Apartments werden schlüsselfertig gemietet und mit vollständiger, sauberer Dekoration, Küchenköpfen, Möbeln und modernen Sanitärinstallationen in Badezimmern ausgestattet. Wenn Sie in der Bauphase eine Wohnung kaufen, können Sie Anpassungen und Ihre Wünsche an die endgültige Fertigstellung und den Innenraum vornehmen. Infrastruktur: - Außenpool; - Whirlpool; - Garten; - Parken; - Café und Restaurant; - Generator; - Concierge; - Sicherheit rund um die Uhr; - Videoüberwachung rund um die Uhr; - Billard; - Basketballplattform. Ort: Beide – sind ein prestigeträchtig entwickeltes Gebiet von Alanya, das durch ein Flachbau gekennzeichnet ist. Gute Sandstrände, eine malerische Promenade entlang des Meeres, die notwendige städtische Infrastruktur, der U-Bahn-Hypermarkt, Alanium, Kochtash, Kipa-Einkaufszentren, viele Restaurants, kleine Geschäfte, Parks und Spielplätze, Tennisplätze und Fußballplätze, ein neues staatliches Krankenhaus - all dies steht Ihnen in Oba zur Verfügung.