Wohnkomplex New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey

Didim, Türkei

2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick zum Schnäppchenpreis in Didim zu verkaufen. In einem modernen Komplex mit Gemeinschaftspool und zahlreichen lokalen Annehmlichkeiten gelegen. Ideale Immobilieninvestition in Didim. Möblierte 2-Zimmer-Wohnung in Didim zu verkaufen, gelegen in einem schönen moder…