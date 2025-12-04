  1. Realting.com
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Akdeniz, Türkei
von
$59,449
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 13
Fläche 80 m²
1 Immobilienobjekt 1
LCD: ROYAL TERRACE befindet sich in einem sich neu entwickelnden Schlafbereich, den viele russischsprachige Familien ausgewählt haben. Adresse: Türkei,. Mersin, pn. Teja. Mercin Marina ist eine 20-minütige Autofahrt entfernt. Baubeginn: Januar 2022 Bauende: Januar 2023 Kosten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
80.0
95,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$92,054
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Wasserpark, Basketballplatz, Fußballplatz, Sauna, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Der Komplex verfügt über 3 Gebäude mit Appartements mit 2-3 Schlafzimmern.Eige…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Türkei
von
$139,829
Der neue Wohnkomplex im Mezitli-Gebiet umfasst zwei 13-stöckige Wohngebäude. Es gibt 5 Apartments auf jeder Etage. Es gibt einen Swimmingpool zwischen den Gebäuden. Holz Pavillons mit Sofas und Sesseln sind in der Gegend installiert. Der gemeinsame Bereich ist von Grün umgeben. Es gibt auch …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$87,393
Das Projekt besteht aus 13 Etagen mit 7 Wohnungen auf jeder Etage. Das Projekt durch seinen Standort bietet Ihnen erhebliche Vorteile in Bezug auf Rentabilität und Investitionen. Es befindet sich in einem Ort, der für Kurz- und Langzeitmieten geeignet ist.Lage und Infrastruktur in der Nähe M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$48,358
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad mit Aquapark, Pavillons, Basketballplatz, Wanderwege, Sicherheit, Hamam, Sauna, etc.Der Komplex verfügt über ein Gebäude mit Studios und 1 Schlafzimmer Wohnungen.Lage und Infrastruktur in der Nähe M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Akdeniz, Türkei
von
$72,660
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 13
LCD: TECE PANAROMA ist ein einzigartiger Komplex mit Parkhaus, Hamam, SPA-Zone und Fitnessraum. Adresse: Türkei,. Mersin, pn. Teja. Baubeginn: Juni 2021. Bauende: Juni 2023. Kosten: 2 + 1 110 sq.m ab 66.000 € 3 + 1 130 sq.m ab 76.000 € Sonderangebot: Anzahlung von 30% und Raten…
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$88,559
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, etc.Es gibt ein Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen MerkmaleHängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahlblechtürDoppelverglaste Fenst…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$159,638
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, Pavillons, Garten, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften der Wohnungen:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel i…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$80,402
Das Projekt besteht aus 5 Blöcken, mit Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern.Wohnanlage mit einer großen Infrastruktur und verschiedenen Annehmlichkeiten, darunter Swimmingpools, Park, Sauna, Basketball, Fußball, Volleyball, Tennisplätze, Outdoor-Yoga, Café, Garten für Haustiere, künstlicher See, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$72,245
Das Projekt bestehend aus den Blöcken A und B befindet sich in Kocahasanli. Das Projekt hat Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Block A hat 7 Wohnungen auf jeder Etage und Block B hat 14 Wohnungen auf jeder Etage.50% Vorauszahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar.Lage und Infrastruktur in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$69,915
Die moderne Residenz verfügt über Aufzüge, einen Kinderspielplatz, Pavillons, einen Pool, einen Grillplatz, einen Tiefgaragenplatz.Abschluss - 30/06/2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hängende DeckeKüchenschrankWandschränkeBadezimmermöbelStahl EingangstürPVC-FensterWand mit wasserdicht…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$162,552
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über große Pools und einen Aquapark, einen Parkplatz, Gärten, ein Türkisches Bad und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, Basketball- und Tennisplätze, ein Spielzimmer, ein Caf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$89,724
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Aquapark, Kino, Türkisches Bad, Sportplatz, etc.Es gibt 5 Gebäude mit 1-3 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$75,741
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hammam, Sauna, Basketballplatz, Kino, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$81,567
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hamam, Sauna, Kino, Basketballplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen EigenschaftenDoppelhöhendeckenKüchensetBadezimmermöb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$87,393
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Basketballplatz, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$130,507
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Basketballplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahlblecht…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Türkei
von
$62,752
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 14
Grundlegende Eigenschaften der LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Adresse: Türkei, Mersin, Mezitli, Teja ▪ ĽAda Nr.: 197 ▪ ĽParsel Nr.: 5 ▪ Ľ Fläche der Baustelle (m²): 3650 ▪ ĽComplex ist an das Zentralgassystem angeschlossen ▪ Ľ Baubeginn: Baubeginn ▪ Ľ Bauende: Juli 2022 ▪ Ľ 武 Anzahl der …
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Türkei
von
$38,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Immobilienagentur
Deep Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$300,031
Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés abd Bars, einen Reitclub, 3 Beach Clubs, einen privaten Strand, einen Tennisplatz, einen Fitnessraum und einen Yogabereich, einen Kinderspielplatz, ein Spa-Center, Innen- und Außenpools, einen Parkplatz, einen Supermarkt.Abschluss - Mai 2026.Lage …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$87,393
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad mit Aquapark, Pavillons, Basketballplatz, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 3 Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Hängende DeckeKüchensetHallenschrankBadezimmerm…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$129,329
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über große Pools und einen Aquapark, einen Parkplatz, Gärten, ein Türkisches Bad und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Basketballplatz, ein Spielzimmer, ein Café.Ausstattung und Ausstattun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$107,202
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Der Komplex verfügt über ein Gebäude mit Appartements mit 2-3 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mersin ist ein g…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CONCEPT
Akdeniz, Türkei
von
$83,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Neuer Komplex in Mersin, Teja Das Hotel liegt 600 Meter vom Meer entfernt Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1, Gewerbegebiete Drei Blocks Stockwerke 14 Fläche 1 + 1 - 62 m2 brutto Fläche 2 + 1 - 100 m2 brutto Es gibt Wohnungslayouts 2 + 1 100 m2 + Terrasse 76,5 m2 Geeignet für die Erlangung ei…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$81,567
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Aquapark, Pavillons, Basketballplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mersin ist ein großes regionales Zentrum im Südosten de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Türkei
von
$44,036
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA befindet sich in einem ökologischen Gebiet mit einer breiten Reihe von Sandstränden und einer Kulturpromenade. Adresse: Türkei ,. Mersin, pn. Tomuk. Mercin Marina ist eine 30-minütige Autofahrt entfernt. Baubeginn: April 2021. Bauende: März 2023. Kosten: 1 + 1 65…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
74,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$89,724
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchenschränkeSchrankenBadezimmerschränkeKüchentischDoppelver…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$109,533
Die komplexe Infrastruktur:FreibadParkplatz im FreienKinderspielplatzGrillplatzAbschluss - November, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hängende DeckeKüchenschrankPVC-FensterDuscheStahltürLage und Infrastruktur in der Nähe Strand - 800 MeterMarkt - 130 MeterMedizinisches Zentrum - 400 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$85,063
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Basketballplatz, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchenmöbelHallenschrankBadezimmermöbelS…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$72,245
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 1-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahlblechtürDoppelverglaste …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$111,863
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hammam, Sauna, Basketballplatz, Tennisplatz, etc.Es gibt 3 Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MARSHAL
Akdeniz, Türkei
von
$53,681
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 12
Fläche 70–110 m²
2 Immobilienobjekte 2
ILKEM MARSHALL BEWUSSTSEIN DES BAUES – DEZEMBER 2024 Land: Türkei Provinz: Mersin Stadt: Erdemli Bereich: Tomyuk Entfernung zum Meer: 550 m Entfernung zum Strand: 550 m Entfernung zur Strecke: 300 m PLANER Anzahl der Blöcke: 5 ( A ▪ ĽV ▪ ▪ ▒ D ▪ ▒ D ▪ ) Anzahl der Stockwerke in jed…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
75,000
Wohnung 2 zimmer
110.0
95,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Akdeniz, Türkei
von
$98,407
Etagenzahl 14
Wohnung in einer belebten Gegend. Die Wohnung verfügt über eine praktische 2+1-Aufteilung mit einer Fläche von 62 m². In einer guten Gegend von Mezitli. ID Mers0003 Die Wohnanlage liegt an einer der belebtesten und zentralsten Straßen der Gegend. Es gibt alles, was Sie für einen komfortabl…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$113,029
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Sportplätze, etc.Das Projekt hat 5 Wohnungen auf jeder Etage. Ein Block besteht aus 14 Etagen. Wohnungen mit 3 Schlafzimmern.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüche…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
von
$79,237
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Charakterisierung der Wohnungen:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerSt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$76,906
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Kinderspielplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften der Wohnungen:Hängende DeckeKüchensetBadezimmermöbelStahl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LAVINYA QUEEN
Akdeniz, Türkei
von
$94,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 13
Neubau in Mersin, TomyukZwei Blöcke auf 13 Etagen (untergrund Parkplatz, null Stock + 13 Etagen)Ferienwohnungen 1+1 und 2+1Fläche 1+1 - 75 m2 Brutto, 49 m2 NettoFläche 2+1 - 120 m2 Brutto, 85 m2 NettoBaubeginn - 30.06.2022Ende der Konstruktion - 30.05.2024Entfernung zum Meer - 450 MeterEntfe…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$43,697
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Aquapark, Basketballplatz, Pavillons, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 3 Gebäude mit Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern.Eigenschaften der Wohnungen Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im B…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$151,482
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hamam, Sauna, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Spezifikationen:Hänge…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Akdeniz, Türkei
von
$41,834
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 13
LCD: ELEXUS. Adresse: Türkei ,. Mersin, Provinz Mezitli, Bezirk Teja. Mittelmeer: 300 m. Mersin Marina ist nur 25 Minuten entfernt. im Auto. Baubeginn: Mai 2021 Bauende: Juni 2023 Kosten: 1 + 1 60 Quadratmeter ab 38.000 € 2 + 1 83 qm ab 58.000 € 1 + 1 110 qm. ab € 67.000 siehe Ap…
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
