Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$695,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Türkei
von
$629,232
Wir bieten neue Wohnungen von zwei Arten:Wohnungen mit privaten Pools und GärtenWohnungen mit Terrassen auf der obersten Etage.Die Residenz verfügt über einen Außenpool und einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Siemens, Franke GeräteGrohe, Bocchi Sani…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$208,606
Der Vorort verfügt über zwei Swimmingpools, einen angelegten Grünbereich, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteUniversität - 1 MinuteRingstraße - 2 MinutenKonak - 10 MinutenFlughafen - 25 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Türkei
von
$805,023
Der luxuriöse Wohnkomplex besteht aus 80 zweistöckigen und 20 dreistöckigen Stadthäusern. Jedes Haus verfügt über ein Grundstück von 175 m2, Privatpool, Garten und Parkplatz. Die Fenster überblicken den See. Der Komplex verfügt auch über einen Volleyball, Basketball und Fußballplatz sowie ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Türkei
von
$213,628
Wir bieten Apartments und Villen mit Panoramablick auf das Meer, den See und Gärten.Die Residenz besteht aus 132 Apartments und 35 Villen und verfügt über Pools, angelegte Grünflächen, Parkplätze, ein Einkaufszentrum, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft b…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$906,362
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Türkei
von
$617,580
Es gibt mehrere Villen im Projekt, in der kleinen Fischerstadt Gulluk. 8 km vom Flughafen Bodrum/Milas entfernt. 40 km von Bodrum Stadt.Jedes Haus verfügt über Pools, Parkplätze, Terrassen für Entspannung, Wohnzimmer und Küche, 2-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder. Einige haben Wäschemöglichkeiten.La…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$1,01M
Wir bieten eine Villa mit einem Garten und einem Pool, eine Terrasse, einen Grillplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Backofen, Einbauherd, elektrische Wasserkocher)TVKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Türkei
von
$314,616
Das Projekt kombiniert alle Farben von Wohn-, Geschäfts-, Kultur-, Sport-, Unterhaltungs- und Shopping-Leben, befindet sich im neuen Zentrum von Izmir, einer der am schnellsten wachsenden Städte der Welt, mit einer einzigartigen Lage, die das Zentrum von Handel und Kultur wird. Das Stadtzent…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Türkei
von
$915,251
Wir bieten Villen mit einem großen Garten, einen Swimmingpool 8 x 4 m mit Wasserfall, Terrassen, Panoramablick, einen Parkplatz im Freien für 2 Autos.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne Küche mit einer InselFeuerstelleLED BeleuchtungKlimaanlageEingebaute GeräteFenster aus AluminiumLa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MONTES BY MISSONI
Wohnanlage MONTES BY MISSONI
Wohnanlage MONTES BY MISSONI
Wohnanlage MONTES BY MISSONI
Wohnanlage MONTES BY MISSONI
Kizilagac, Türkei
von
$926,436
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
Wabi Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$743,528
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Türkei
von
$387,987
Wir bieten neue Wohnungen und Villen.Jede Villa verfügt über einen privaten großen Garten. Die Apartments im Erdgeschoss haben auch Gärten.Die luxuriöse Residenz verfügt über einen Parkplatz, Gemeinschaftspools, einen privaten Strand.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und In…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Türkei
von
$1,85M
Wir bieten komfortable und funktionale Villen mit Gärten und Pools.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküchengeräte (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Geschirrspüler)Duravit SanitärkeramikFeuerstelleStahltürGleitende Aluminiumfenster mit elektrischen Rollläden und Fliegengi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kuşadası, Türkei
von
$301,216
Wir bieten funktionale und komfortable Apartments mit Balkon und Blick auf den Golfplatz.Die Residenz verfügt über Wanderwege, Swimmingpools, einen Kinderspielplatz und Sportplätze, einen Wasserpark, eine Bar und ein Restaurant.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$488,502
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$510,915
Wir bieten Apartments mit Meerblick mit geräumigen Terrassen.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Café, ein Restaurant und eine Vitamin-Bar, Innen- und Außenpools, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit, angelegte Grünflächen.Lage und Infr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$132,901
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,99M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$408,492
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$1,46M
Wir bieten eine luxuriöse, möblierte Villa mit einem Pool, einem Essbereich im Freien und einem Wellnessbereich mit einer Sauna und einem türkischen Bad.Abschluss - April, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Konak, Türkei
von
$504,067
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 21
Wohnungen in einem gut ausgebauten Komplex mit Meerblick, Sicherheit und Schwimmbad Konak ist ein kosmopolitischer Lebensraum in zentraler Lage in İzmir, Türkei. Mit verschiedenen kommerziellen und touristischen Einrichtungen, bietet Kordon verschiedene Annehmlichkeiten. Der berühmte Küstenp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$1,02M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Gulluk, Türkei
von
$541,839
Wir bieten Villen mit Kaminen und großen Gärten.Die Residenz verfügt über einen Veranstaltungsbereich, ein Restaurant, Swimmingpools, einen Aquapark, einen Sportplatz, Grillmöglichkeiten, einen Fitnessraum, Kinderspielplätze.Abschluss - Mai 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen B…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$291,311
Wir bieten leuchtende Villen mit Panoramablick und Gärten.Die Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, Kinderspielplätze, Wander- und Joggingwege, einen See, einen Swimmingpool und einen Fitnessraum, Parks und Gärten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Ort Mu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
von
$699,147
Wir bieten Villen mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 220 m2 und einen privaten Strand.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Türkei
von
$2,22M
Der Wohnkomplex verfügt über 73 Einzelvillen in der Gemeinde mit verschiedenen Einrichtungen. Landscaping ist ein wichtiger Teil des Projekts, mit 85% des Grünraums für jede Villa vorgesehen. Darüber hinaus verfügt das Projekt über ein einzigartiges Aussichtsdeck, das einen Panoramablick auf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$873,933
Wir bieten Villen mit Innen- und Außenpools, geräumigen Gärten, Saunen, Jacuzzi und türkischen Bädern, malerische Aussicht.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungFeuerstelleTV
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Türkei
von
$2,37M
Wir bieten geräumige und gemütliche Villen mit Pools, Gärten und Restaurants im Freien, malerische Aussicht auf die Hügel, Olivenhaine und das Meer, Parkplätze.Gartenfläche - von 1.000 m2 bis 3.700 m2.Die Residenzen sind tatsächlich gebrandmarkt Six Senses Residences Kaplankaya und das Hotel…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$380,896
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$295,444
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Pool.Abschluss - 2. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Stadtzentrum, 300 Meter von einer U-Bahn-Station, 4 km vom Hafen, 6 km von der Universität, 20 km vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Türkei
von
$2,38M
Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz, einen Swimmingpool, einen Veranstaltungsraum, einen Hamam, einen Grillplatz, Tennis- und Basketballplätze, Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2023.Eigenschaften der Wohnungen FußbodenheizungLage und Infrastruktur in…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$718,568
Wir bieten Villen mit Parkplätzen und Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 60 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Zentrum von Bodrum
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Bodrum, Türkei
von
$264,001
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei-Zimmer-Wohnungen und Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht aus 198 Residenzen auf einem Grundstück von 44,578 m2 neben einem Kiefernwald im Adabuku Bereich | Bodrum.Ein privater Pier für Bewohner des Komplexes, Transfer zum Strand, Buggy-Service a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$990,458
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts, Jedes Haus hat einen privaten Pool.Die Residenz verfügt über einen Hafen und einen Strand, ein Restaurant und einen Concierge, einen Fitnessraum, einen Innenpool von 92 m2, Meertaxi, Unterhaltungsbereiche und einen Kinderclub, ein Spa-Center.A…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Konak, Türkei
von
$403,493
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 21
Wohnungen in einem gut ausgebauten Komplex mit Meerblick, Sicherheit und Schwimmbad Konak ist ein kosmopolitischer Lebensraum in zentraler Lage in İzmir, Türkei. Mit verschiedenen kommerziellen und touristischen Einrichtungen, bietet Kordon verschiedene Annehmlichkeiten. Der berühmte Küstenp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$463,595
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Grünflächen, Loungebereiche, Hallen- und Außenpools, Cafés, ein Fitnesscenter, einen Sapa, ein Kino, Kinderspielplätze, einen Konferenzraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$279,964
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,69M
Wir bieten Villen mit Gärten, Swimmingpools, Parkplätze, Blick auf das Meer und die Natur.Die Residenz verfügt über eine Terrasse, einen Gemeinschaftspool, einen Grillbereich, eine Sauna und Grünflächen.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageHeizungVorteile Die erwartete Ausbeute bet…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,40M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools von 38 m2, Parkplätze, Gärten.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Stadt Yalikavak liegt 18 km von Bodrum entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$603,455
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Türkei
von
$875,681
Wir bieten Villen, Stadthäuser und Apartments mit Meerblick.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool.Lage und Infrastruktur in der Nähe Stores - 5 MinutenBusbahnhof - 10 MinutenStrand - 5 MinutenFlughafen - 45 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$367,381
Wir bieten Apartments und Villen mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich, dekorative Pools, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Spaziergänge, Joggen und Radwege, private Pier und Strand, Kinder; Spielplätze, einen Mini-Golfplatz, Yoga und Meditation…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$812,343
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$349,573
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Natur, Parkplätze, Terrassen oder Gärten.Jede Wohnung hat einen eigenen Eingang.Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool von 60 m2.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Stadtzentr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$932,196
Wir bieten stilvolle hochwertige Villen mit Hallen- und Außenpools, großen Gärten, Saunen und türkischen Bädern, großen Terrassen und Grillmöglichkeiten, Meerblick.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Poolterrasse.1. Stock: ein Zweibettzimmer mit einem Ba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$428,620
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, geräumigen Balkonen und Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über eine Schule und einen Sportplatz, einen Parkplatz und eine Garage, Yoga- und Pilates-Bereich, Hallen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, Cafés und Restaurants, ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$248,710
Die Residenz verfügt über einen Pool mit einer Bar, ein Fitnesscenter, Sicherheit.Abschluss - Mai 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküche SchrankLage und Infrastruktur in der Nähe Strand Oludeniz - 10 kmFethie Promenade - 3 kmFlughafen Dalaman - 60 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$301,951
Die Unterkunft verfügt über Pools und Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Ringstraße - 700 MeterU-Bahn-Station - 4 kmUniversität - 4 kmFlughafen - 30 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$298,452
Wir bieten Villen und Stadthäuser mit privaten Gärten.Die traditionelle Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, einen Kinderspielplatz, Wander- und Joggingwege, Gärten und Parks, einen See, einen Fitnessraum und Pools.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mumcular …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Türkei
von
$1,24M
Jede Villa befindet sich auf einem eigenen Grundstück mit einem Außenpool von 30 m2, 10x3 m in der Größe und 1,8 m in der Tiefe. Das Bauprojekt bietet verschiedene Layouts der Villen, die Fläche variiert von 390 bis 460 m2. Das Projekt bietet auch Landschaftsgestaltung - Olivenbäume im Alter…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$512,917
Wir bieten Villen mit Pools, großen Gärten, Blick auf den Wald und den See, einen Parkplatz.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kochfeld, Backofen)Moskito…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$308,790
Neues Investitionsprojekt - eine einzigartige Wohnanlage in Bodrum nur 300 Meter vom Meer entfernt. Die komplexen Merkmale:voll möblierte Apartments300 Meter zur KüsteSchwimmbadGarageSonnenkollektorenGeneratorWLANVorteile Dieses Projekt ist ideal für die Zeit-zu-Periode-Vermietung, um ein st…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$2,28M
Wir bieten Villen mit Infinity-Pools, Gärten, Terrassen, Gästehäusern, Panoramablick auf das Meer und den Yachthafen, Parkplätze.Abschluss - Juni 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Hauptstraße, 2 Minuten vom Yachthafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$316,358
Dies ist ein 50-stöckiger Wohnblock mit einer Länge von 173 Metern. Es gibt verschiedene Arten von Residenzen von 1+1 bis 4+1 im Projekt. Vom ikonischen architektonischen Verständnis über Wohnräume, von der Qualität der verwendeten Materialien bis zu den eleganten Details, die die Nähe des K…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$990,458
Wir bieten Villen mit Pools und Parkplätzen.Die Residenz mit Meerblick verfügt über einen Strand, einen Yachthafen und ein Seetaxi, ein Restaurant und einen Conciergeservice, einen Fitnessraum, einen Innenpool von 92 m2, einen Kinder; Club, ein Spa-Center.Lage und Infrastruktur in der Nähe D…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Türkei
von
$425,314
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Pool, einen Parkplatz, Concierge-Service.Ausstattung und Ausstattung im Haus EinbaukücheLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 15 Minuten vom Flughafen Bodrum und 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$360,491
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln Haltestellen, Geschäftszentren, Bi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$641,982
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich auf der ersten Meerlinie
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$689,649
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Naldoken Mahallesi, Türkei
von
$152,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Sie möchten unkompliziert passives Einkommen in US-Dollar erzielen? Ihre Chance – mit TRYP by Wyndham Apartments in Izmir! Mit einem Hotelzimmer in der Türkei müssen Sie sich um nichts kümmern; die globale Hotelkette Wyndham Hotels übernimmt alles für Sie. Sie erhalten Ihre monatlichen Ei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Türkei
von
$1,84M
Ein exklusives Projekt, das man sowohl Ruhe als auch Unterhaltung genießen kann. Während die grüne Umgebung einen Blick auf die Natur bietet, verbindet die innovative Architektur moderne Textur mit regionaler Authentizität. Das Projekt ist so konzipiert, dass Sie sich mit seinem privaten Str…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Wohnanlage New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$250,326
Die Präsidence besteht aus Wohnungen und Büros und bietet rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Februar 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Zentrum von Bayrakli, 5 Gehminuten vom Hofhaus, Restaurants und Café…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,75M
Wir bieten helle und komfortable Villen mit Pools und Gärten.Die Residenz am Hügel ist mit einem malerischen natürlichen Fluss verziert.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein großes Wohn-Esszimmer und ein Schlafzimmer im Erdgeschoss und 3 Schlafzimmer im Obergeschoss.Lage un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Türkei
von
$1,56M
Wir bieten Villen mit großen Gärten, Pools, Parkplätzen, einen Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, eine Bar, ein Yoga-und Pilates-Studio, Sicherheit, einen Parkplatz.Abschluss - Juni 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,75M
Wir bieten Villen mit Gärten und Pools, Nebengebäuden, Garagen und Parkplätzen.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageFußbodenheizungEinbauküche mit Franke Herd, Backofen und KapuzeKüchenschrankLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$427,257
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 270 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich 150 Meter vom Strand entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Türkei
von
$2,59M
Wir bieten geräumige Apartments mit einem malerischen Blick, Terrassen und französischen Balkonen.Die risikoarme Residenz verfügt über einen großen Park mit Teichen und Wasserfällen, Kinder; Spielplätze, Sportanlagen, ein Café, Innen- und Außenpools.Abschluss - Mai 2024.Vorteile Raten für 12…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$345,770
Wir bieten Apartments und Villen mit Blick auf die Berge, Olivenhaine und Wälder.Die Residenz verfügt über zwei Pools und Lounge-Bereiche, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kochfeld, Backofen)Moskitone…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$196,219
Das Projekt besteht aus zwei 4-stöckigen Gebäuden mit 121 Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Eigenschaften:FreibadLandschaftenSicherheit rund um die UhrInnen- und AußenparkplätzeAbschluss - Oktober 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist umgeben von Parks und üppigem Grün, nur w…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$524,360
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Panoramablick.Einige Wohnungen haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über Pools und eine Poolbar, einen beheizten Innenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, eine Sicherheit rund um die Uhr, eine Tiefgarage und einen Gästeparkplatz.Abschluss -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$873,933
Wir bieten Apartments mit Terrassen und einen Panoramablick auf den Golf.Die Residenz verfügt über eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit, Concierge-Service, Pools für Kinder und Erwachsene, einen Fitnessraum, eine Sauna und eine Poolbar.Abschluss - März 2024.Ausstattung und Ausstattung im …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Türkei
von
$1,49M
Ein luxuriöser und komfortabler Komplex auf 72m2 Grundstück mit 194 Villen gebaut. Das Projekt kombiniert zeitgenössische Architektur und Einzigartigkeit, jede Villa in verfügt über einen Meerblick mit 2 großen Terrassen, 4 Zimmern, 3 Bäder und einen geräumigen Wohnbereich.Die Anlage bietet …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Türkei
von
$1,49M
Wir bieten Premium-Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf das Meer.Es gibt rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKüchenschrankFußbodenheizungKlimaanlageAutomatisches BewässerungssystemLage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$457,625
Wir bieten Villen mit Gärten und einen Panoramablick auf den See.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools und einen Sandstrand, einen Kinderpool, Restaurants und Geschäfte, ein Fitnesscenter, grüne Landschaften, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Kinderspielplätze und Sport…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$309,518
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 120 m2.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem renommierten Strandbereich
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Türkei
von
$631,563
Wir bieten Apartments mit Balkon, Terrassen, Gärten.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküchengeräte (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Geschirrspüler)Duravit SanitärkeramikGleitende Aluminiumfenster mit elektrischen Rollläden un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$681,668
Wir bieten Villen mit Swimmingpools von 60 m2.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools, Parkplätze, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKlimaanlageFußbodenheizungBewässerungssystem im GartenLage un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$413,662
Wir bieten möblierte Apartments mit Terrassen und Blick auf die Berge.Die Residenz verfügt über 4 große Pools, ein Restaurant und eine Bar.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageVorteile Garantiertes hohes Mieteinkommen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unte…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,51M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,33M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$716,283
Die Residenz verfügt über Cafés und Restaurants, eine Garage, ein Fitnesscenter, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Kinderspielplatz, einen Konferenzraum, eine Sauna, eine Dampfbadewanne und einen Yogabereich, rund um die Uhr Sicherheit, Conciergeservice.Abschluss - Dezember, 2023.A…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Çeşme, Türkei
von
$1,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis ab 1,155.000 EURLuxuriöse, gebrandmarkte Apartments und Villen mit Meerblick in Cesme auf der ersten Linie, mit einem privaten Strand und einem Hotel- und Spa-Konzept im Ilica Bereich sind zum Verkauf.Die Apartments und Villen sind Teil des Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel Komplex a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$1,33M
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Café, ein Spa-Center, einen Fitnessraum, einen Tiefgaragen, Pools, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten von einem Yachthaf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Türkei
von
$328,296
Das Projekt in Izmir, der Hauptstadt an der Ägäisküste der Türkei, ist eine moderne Anlage von 3 Gebäuden. Es befindet sich an der ersten Küste in einer ruhigen Gegend des Stadtzentrums.Es gibt 469 Wohnungen mit geräumigen Terrassen in Wohngebäuden dieses Komplexes. Das dritte Gebäude ist Te…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$1,33M
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Swimmingpools, Gärten, Kinderspielplätze, ein Fitnesscenter, ein Spa.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe einer Schule, einem Kindergarten, einem Supermarkt, einem Krankenhaus.Strand - 300 MeterKrankenhaus - 6 kmH…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$699,147
Wir bieten Villen mit Pools, Gärten, Terrassen, Saunen und türkischen Bädern, Lounge und Grillmöglichkeiten.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: eine Küche, ein Wohnzimmer mit Kamin und Zugang zur Poolterrasse, ein Doppelschlafzimmer mit Bad, ein Doppelzimmer mit Bad und Balkon.Erster St…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$746,128
Wir bieten Villen mit Glasfassaden, großen Solarien und Gärten.Die Residenz besteht aus modernen Premium-Villen und Apartments und verfügt über einen Außenpool.Abschluss - Juni, 2024.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa verfügt über eine Küche mit einem Wohnzimmer, vier Schlafzimmer, vier …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$704,004
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übe…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,77M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxuriöse Duplex-Residenz und Villen im Premium-Komplex Povera Residences & Villas auf der ersten Linie.Nur 76 Villen und 234 Residenzen auf einem Grundstück von 150.000 m2.Panoramablick auf das Meer, ein privater Strand 1200 Meter lang, voller Hotelservice auf der Luxus-Ebene.Wohnanlage:Ges…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$553,491
Wir bieten Villen mit Terrassen von 15 m2, Gärten, Blick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe der alten Stadt Pedesa, die e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$246,611
Wir bieten geräumige Apartments mit großen Balkonen, Panoramablick und hohen Decken.Einige Wohnungen haben private Gärten.Die Residenz verfügt über sechs Pools und Wasserrutschen, Lounge-Bereiche, ein Spa-Center, ein Basketballplatz, ein Kinderspielzimmer, einen Parkplatz, rund um die Uhr Si…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$2,04M
Wir bieten Villen mit Pools, Lounge-Bereichen, Parkplätze.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Große FensterModerne Küchen"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen und malerischen Gegend
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Türkei
von
$1,69M
Wir bieten prestigeträchtige Apartments mit verschiedenen Layouts und Panoramablick. Der Wohnkomplex bietet rund um die Uhr Concierge-Service, einen privaten blauen Flaggenstrand, ein Restaurant, Terrassen und Gärten, Trockenreinigungsservice, einen Kinderspielplatz, Innen- und Außenpools, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$882,416
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$2,04M
Das Projekt besteht aus 77 unabhängigen komfortablen Villen und 45 Wohnungen mit verschiedenen Layouts.Jede Villa verfügt über einen Pool von 35 m2 und einen Garten.Das Projekt umfasst:ParkSportanlagenGrünflächenFitnessstudioFreibadClubVeranstaltungsortSitzplätzeKinderspielplatzJoggen und Wa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Türkei
von
$718,568
Wir bieten komfortable Villen, Wohnungen und Duplex-Wohnungen mit Terrassen.Die Residenz verfügt über einen Pool, eine Sauna, einen Parkplatz, einen Garten.Eigenschaften der Wohnungen Villen: 2 Schlafzimmer, ein Hauptbad, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Gemeinschaftsbad.Vorteile Die erwartet…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,20M
Ein modernes Projekt bestehend aus 20 privaten Villen mit privaten Gärten, auf einem Grundstück von 11.000 Quadratmetern gelegen un