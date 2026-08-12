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Duplexes in Türkei

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327 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$188,204
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$198,595
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Doppelhaus 3 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$345,233
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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$324,449
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Wohnungen in einem modernen Projekt in Muratpaşa, Antalya, zu verkaufen Das Viertel Memurevl…
$266,718
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Doppelhaus 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/5
Stadtblick-Residenz-Wohnungen in Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer ist eine moderne Wohngegend, d…
$460,695
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Doppelhaus 3 zimmer in Ilvan Sokak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Ilvan Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$6,05M
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Doppelhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
$15,58M
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1
Möblierte Wohnung in einem Komplex am Meer mit Pool in Alanya Kestel Diese stilvolle Wohnung…
$170,059
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$187,232
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Doppelhaus 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 6/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$188,204
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Doppelhaus 7 zimmer in Osmanbaba, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Osmanbaba, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 8/8
Maisonette-Wohnung in einem Komplex mit zwei Blöcken in Trabzon Akçaabat Söğütlü Die Maisone…
$355,624
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
$9,87M
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Doppelhaus 7 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Wohnung mit Stadtblick in Küstennähe in Üsküdar, Istanbul Die Wohnung befindet sich auf der …
$733,186
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$220,347
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit intelligenten Haussystemen, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt in Antalya…
$670,836
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/3
Maisonette-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, 500 m vom Strand entfernt in Fethiye Çalış Diese W…
$377,562
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$176,830
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Doppelhaus 6 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 351 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$952,565
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem gut entwickelten Projekt im Zentrum von Altıntaş Altıntaş, ein Stadtteil …
$331,098
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Doppelhaus 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Stockwerk 13/14
Neuer Elite-Komplex in Mezitli, MersinErste KüsteGeeignet für die türkische Staatsbürgerscha…
$628,839
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Doppelhaus 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
$2,91M
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte 4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage mit Pool in Belek, Antalya B…
$253,943
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Doppelhaus 7 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 719 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$6,40M
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Doppelhaus 5 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Laufnähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Maltepe, Istanbul Maltepe ist einer…
$401,809
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