Eyuepsultan, Türkei

von €956,207

Kapitulation vor: 2023

Es ist ein gemischt genutztes Projekt in Sariyer, einem der bekanntesten Gebiete Istanbuls und Elite-Bevölkerungsbezirke mit attraktivem Investitionspotenzial. Darüber hinaus ist es der nördlichste Punkt Istanbuls, der auf europäischer Seite dem Bosporus nahe kommt. Das Hauptmerkmal des Projekts ist seine strategische zentrale Lage in der Nähe aller wichtigen Einrichtungen der Stadt. Tatsächlich befindet sich das Projekt ganz in der Nähe des berühmten Einkaufs- und Unterhaltungszentrums Vadi Istanbul. Darüber hinaus liegt es in der Nähe des Belgrad-Waldes und bietet so eine friedliche natürliche Umgebung und eine angenehme Aussicht. Darüber hinaus kann dieses Projekt aufgrund seiner Nähe zu einigen der besten Universitäten Istanbuls wie den Universitäten Istanbul Technical, Bilgi und Istiniye die beste Wahl für Studenten sein. Das Projekt wurde auf einem Land von 24.000 m ² errichtet und steigt auf insgesamt 6 Blöcke. Das Projekt umfasst 18-stöckige 3 Blöcke für Wohneinheiten. Außerdem enthält es einen zusätzlichen Block für Büros und die anderen 2 Blocks für Hotelapartments. Das Projekt umfasst 227 Wohneinheiten mit Wohnungen und Duplexoptionen, die von 1 + 1 bis 3 + 1 variieren. Die Wohneinheiten bieten verschiedene Größenoptionen im Bereich von 79 bis 267 m ². Das Projekt hat ein raffiniertes Design mit ästhetischen Merkmalen, die den Einheiten einen Hauch von Luxus verleihen. Beachten Sie, dass dieses Projekt die Signatur eines renommierten Bauunternehmens mit einer reichen Geschichte beispielhafter Erfolge und bemerkenswerter Architekturprojekte enthält, um die größtmögliche Kundenzufriedenheit während des Projekts zu gewährleisten Entwurfs- und Bauphasen. Obwohl sie hochwertige Materialien verwenden, verkaufen sie diese verschiedenen Wohnungen zu fairen Kosten. Als einer der bekanntesten Immobilienentwickler der Türkei hat das Bauunternehmen daher einen hervorragenden Ruf auf dem Immobilienmarkt des Landes, speziell für High-End- und erstklassige Annehmlichkeiten in ihren Projekten. Tatsächlich bietet Ihnen dieses Projekt das Privileg, auf verschiedene Annehmlichkeiten für Ihre Unterhaltung und Ihr Wohlbefinden zuzugreifen.