Neubauwohnungen in Beyoglu, Türkei

Beyoglu, Türkei
von
$583,970
Das Projekt befindet sich im vielversprechenden und entwickelnden Stadtteil Beyoglu. Trotz der zentralen Lage des Komplexes ist die Atmosphäre für Bewohner ruhig und ruhig.Entworfen von renommiertem Architekten Han Tumertekin, Gewinner des Aga Khan Award. Der Wohnkomplex verbindet traditione…
TRANIO
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Türkei
von
$420,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.Der Komplex befindet sich in Beyoglu, Taksim - einer der zentralsten Gebiete von Istanbul.Das Projekt mit einer 220 m langen Fassade nimmt ein Grundstück von 156.000 m2 ein. Es besteht aus 659 Wohnungen mit…
Smart Home
Beyoglu, Türkei
von
$221,611
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich im berühmten Stadtteil Sisli im Zentrum des europäischen Istanbul. Das Gelände umfasst Geschäftsbüros und Apartments in verschiedenen Bereichen und Stilen mit Gärten und Balkonen. Es liegt in der Nähe der wichtigsten Einrichtungen und Inst…
Binaa Investment
Beyoglu, Türkei
von
$763,235
Das hochwertige Projekt mit einfachem Zugang zu Kunstgalerien, Unterhaltungszentren, historischen Sehenswürdigkeiten, kulturellen Orten und wichtigen Punkten der Stadt.Geräumige Apartments mit Licht von allen Seiten, große Balkone und mit Beherrschung entworfen.Die Wohnanlage verfügt über ei…
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$578,855
Das Sanierungsprojekt für die gesamte Nachbarschaft im Zentrum von Istanbul. Hier wird der Komplex mehrerer Wohn-, Büro- und Einzelhandelseinheiten und eines Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Eine Fußgängerzone mit Bäckern, Lebensmittelgeschäften und Gemüsegeschäften führt durch den gesamten Block.…
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$737,208
Insgesamt werden 9 Gebäude im Projekt renoviert. In einem von ihnen gibt es ein Hotel, in den anderen — Wohnungen, Büros und Geschäfte. Für Bewohner der Apartments steht Ihnen der Service zur Verfügung: Reinigung, Reinigung und Concierge. Das Gebäude verfügt über einen Pool, einen Fitnessrau…
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$337,921
Wir bieten schöne Apartments mit verschiedenen Layouts.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" System (Beleuchtung. Vorhänge, Jalousien, Gegensprechanlage usw.)Toshiba KlimaanlageRehau HeizsystemGrohe BatterienGeberit SanitärkeramikWeiße Geräte (elektrische Herdplatte, Backofen, Küh…
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$718,956
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit eleganter Architektur im traditionellen Stil und modernem Interieur.Das Projekt verfügt über 20 verschiedene 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Größe von 64 m2 bis 224 m2.Jede Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer und offene Küche mit Essbereich, 1-2 Schlafzi…
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$458,631
Warum dieses Eigentum 谷؟ Eine Mischung aus moderner Architektur und dem inhärenten Sinn für Geschichte in der Nähe des Taksim-Platzes. Es ist von vielen Geschäften, Restaurants, Parks sowie archäologischen und touristischen Gebieten umgeben. Hohe Luxusdienstleistungen im Herzen der histori…
Binaa Investment
Beyoglu, Türkei
von
$734,969
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein Wohnprojekt, das sich durch einzigartige archäologische Architekturmodelle aus der osmanischen Zeit auszeichnet. Der 550 Meter lange Einkaufsweg umfasst eine Vielzahl von Marken. Strategische Lage im Stadtteil Beyoğlu im Zentrum von Istanbul in der Nähe des Tak…
Binaa Investment
Beyoglu, Türkei
von
$394,935
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Investmentwohnuungen in İstanbul Beyoğlu 500 m vom Meer entfernt Das Investitionsprojekt befindet sich in Beyoğlu, einem der strategischsten Orte in İstanbul, Türkei. Die Gegend zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Neben seiner Geschichte und Architektur bietet Beyoğlu ein reichhaltiges An…
TEKCE Real Estate
Beyoglu, Türkei
von
$248,710
Die Residenz verfügt über Fitness-Studios und Outdoor-Sportplätze, eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemKlimaanlageFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befin…
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$251,773
Wir bieten möblierte Apartments.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz und einen Concierge-Service.Abschluss - September, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Smart TVAusgestattete KücheLage und Infrastruktur in der Nähe E-5 Autobahn - 1 kmU-Bahn Station - 2,3 kmFlughafen - 35 km
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$1,91M
Neues Wohngebiet im historischen Zentrum von Istanbul, am Ufer der Golden Horn Bay! Wir bieten moderne möblierte Apartments mit geräumigen Balkonen und Terrassen, Panoramablick auf die Altstadt, 5-Sterne-Service. Die Residenz umfasst 4 Premium-Hotels, 270 Geschäfte, 2 Museen, Bürogebäude, 2 …
TRANIO
Beyoglu, Türkei
von
$174,373
Wir bieten Apartments mit Balkon, Parkplätze und Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen Kinderclub, einen Fitnessraum, Basketballplätze, Moscheen, rund um die Uhr Sicherheit, einen angelegten Grünbereich, Loungebereiche.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hohe Decken (3 Meter)Intercom…
TRANIO
