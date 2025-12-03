  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Antalya, Türkei

Alanya
4
Muratpasa
91
Aksu
16
Dosemealti
6
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alle anzeigen Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alanya, Türkei
von
$139,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–121 m²
4 Immobilienobjekte 4
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro! Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsalla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
139,570 – 168,647
Wohnung 2 zimmer
121.0
284,956 – 302,402
Bauherr
Home World Alanya Construction
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 47 m²
1 Immobilienobjekt 1
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
57,155
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Muratpasa, Türkei
von
$130,879
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Die Cruise Collection befindet sich im Entwicklungsgebiet von Antalya, Altintash. In dem Gebiet sind groß angelegte Bauarbeiten mit der Entwicklung der gesamten erforderlichen Infrastruktur geplant, die es zu einem „neuen Zentrum von Antalya“ machen werden. Die Wohnungen haben hochwertige …
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Alanya, Türkei
von
$72,138
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Et…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Alle anzeigen Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich in der Touristenstadt Mahmutlar, einem Vorort von Alanya. Das zehnstöckige Gebäude umfasst 63 Wohnungen verschiedener Baugruppen: 1 + mit einer Fläche von 45,50 und 53 Quadratmetern; — li 1, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Meter; 2 + 1, mit ein…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Okurcalar, Türkei
von
$102,024
Die Wohnanlage befindet sich im Westen von Alanya an einem malerischen Ort - Okurjalar. Der Komplex wird etwas mehr als 25.000 Quadratmeter einnehmen, ein Komplex wurde nach den besten Konzepten von Premium-Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Alle Apartments haben eine Fläche von mehr als 100 Quadrat…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Alle anzeigen Residenz New Life
Residenz New Life
Oba, Türkei
von
$191,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
NEUER LEBENskomplex - Alanya, beide Wir präsentieren Ihnen einen neuen hochmodernen Komplex, dessen Bau wir in Alanya in der Region Oba, nur 1,8 km vom Mittelmeer entfernt, begonnen haben. Die soziale Infrastruktur des Bezirks ist nur wenige Gehminuten von Cafés, Supermärkten, Schulen und…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alle anzeigen Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Türkei
von
$137,053
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 77–103 m²
5 Immobilienobjekte 5
Dream Alanya ist eine kleine gemütliche Anlage im Zentrum von Alanya, nur 520 Meter vom schönen Cleopatra Strand (es ist etwa 6-7 Minuten zu Fuß), mit einer geschlossenen Gegend und Hotelinfrastruktur. Die Lage des Projekts ermöglicht es Ihnen, im Zentrum des städtischen Lebens zu sein, und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Wohnanlage Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Türkei
von
$123,073
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 52 m2 im Premium SPA-Komplex Best Home 46 - Oba Privilege.Eine Reihe von Haushaltsgeräten (Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine), Klimaanlage in jedem Zimmer, beheizte Etagen im Badezimmer und eine Durchlauferhitzer - im Preis …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Alle anzeigen Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Wohnviertel Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Türkei
von
$134,534
-Diese neue hervorragende Immobilie in Alanya mit attraktiven Preis- und Zahlungsbedingungen. Neues hervorragendes Anwesen in Oba, Alanya, in der Nähe von Geschäften und Annehmlichkeiten. Das neue Anwesen in Alanya befindet sich in Oba, dem beliebtesten Wohngebiet, nur 200 m von der neuen Au…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude OBA PARK CORNER
Wohngebäude OBA PARK CORNER
Wohngebäude OBA PARK CORNER
Wohngebäude OBA PARK CORNER
Wohngebäude OBA PARK CORNER
Alle anzeigen Wohngebäude OBA PARK CORNER
Wohngebäude OBA PARK CORNER
Oba, Türkei
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 5
OBA PARK CORNER Einheit mit einem Schlafzimmer 50 m² und einem Preis von 60000 Entfernung zum Meer 900 m Entfernung zum Alanya-Zentrum 3 km Entfernung zum Metro-Shop 200 m Innenausführung der Wohnung: -60 × 120 Granitböden -Besitzte Küchenschränke -Black Star Galexi Farbgranit-Arbeitspla…
Bauherr
IKY GROUP ALANYA
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Alle anzeigen Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Türkei
von
$115,315
Dieser multifunktionale Wohnkomplex, bestehend aus zwei Gebäuden, befindet sich auf einer Fläche von 2,125 m2 im Gebiet Avsallar. Avsallar ist ein kleines Gebiet von Alanya, das an der Mittelmeerküste liegt und ständig nach Entwicklung strebt. Aufgrund seiner einzigartigen Lage in der Nähe v…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Alle anzeigen Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Wohnviertel Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Türkei
von
$180,446
Wir freuen uns, Ihnen eine Wohnung im Zentrum von Oba, Alanya, vorstellen zu können. Oba ist eine ruhige, familienfreundliche Gegend von Alanya, die an der atemberaubenden Mittelmeerküste und nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt. Aufgrund seiner idealen Lage in der Nähe diese…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$301,798
Die schöne Residenz verfügt über einen angelegten Garten, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, ein Fitnesscenter im Freien, Grillplätze, Sicherheit, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, eine Lounge, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Abschluss - 21/09/2023.Lage und Infras…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Alle anzeigen Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Türkei
von
$191,124
Wir bieten Ihnen helle, geräumige Apartments in einem Komplex, nur 250 m vom Strand und 50 m von der berühmtesten Straße von Mahmutlar - Barboros entfernt, Das ist einer der beliebtesten unter Touristen. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich: Geschäfte, Restaurants, Cafés,…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alle anzeigen Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Wohnviertel New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Türkei
von
$104,637
Wir freuen uns, Ihnen einen neuen Wohnkomplex vorstellen zu können, dessen Bau im Juli dieses Jahres beginnen wird. Der Komplex befindet sich auf einem Grundstück von 2155 m ² und besteht aus 1 Wohnblock und 45 Wohnungen verschiedener Layouts. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befin…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$108,368
Das Projekt besteht aus 26 Wohnungen in einem Block. Das Hotel liegt in Payallar, dem beliebten touristischen Zentrum von Alanya, 2000 Meter vom Meer entfernt.Das Projekt besteht aus 4 Etagen, zum Verkauf gibt es Standard-Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und Duplexs mit 2-4 Schlafzimmern.Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Wohnanlage Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$179,379
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Alle anzeigen Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Wohnviertel 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Türkei
von
$179,379
Wenn Sie den Pool von Ihrem großen Balkon aus sehen möchten, wenn Sie sich ausruhen oder zu Abend essen, konzentrieren Sie sich auf diese Wohnung. Es gibt drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine separate Küche, zwei Badezimmer und ein großer Balkon. Es wird ohne Einrichtung verkauft, so dass…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$150,317
Das Projekt besteht aus 5 Häusern und 113 Wohnungen.Arten von Wohnungen: Standard mit 1-2 Schlafzimmern, Duplexs mit 2-4 Schlafzimmern, Wohnungen mit Garten und 2 Schlafzimmer.Optimales Design der Zimmer. Neben den großen Wohnzimmer Studios und Schlafzimmern verfügen alle Apartments über Bal…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$320,442
Der stilvolle und durchdachte Premium-Komplex wird für diejenigen geschaffen, die Luxus schätzen und zum regulären Leben verwendet werden.Das Projekt umfasst:tropischer Garten mit RasenGrillplätzePanorama SchwimmbadPanoramablick auf das Meer und die BergeAbschluss - Mai 2025.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargıcak, Türkei
von
$123,676
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 65 m2 in Toprak Palace Residence Komplex am Meer:Der Komplex liegt auf einer Gesamtfläche von 4.700 m2 und besteht aus vier 5-stöckigen Blöcken.Eine neue Premium Wohnanlage 50 Meter vom Mittelmeer entfernt, auf Ebene eines 5* Hotels, in einer ökologisch sauberen Gege…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Wohnviertel Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Türkei
von
$90,757
Wir freuen uns, Ihnen dieses großartige Projekt in Alanya zu einem erschwinglichen Preis anbieten zu können. Die Wohnungen werden am 30.03.2020 ausgeliefert. Warum diese Wohnung in Alanya kaufen - Herrlicher Meer- und Bergblick - Hervorragende Einrichtungen vor Ort - Hervorragendes Investiti…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Alle anzeigen Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargıcak, Türkei
von
$148,414
Diese umweltfreundlichen Apartments in Alanya in einzigartiger Lage in Kargıcak sind nur wenige Gehminuten von ausgewählten Strandcafés entfernt. Das Einkaufszentrum ist nur 300 m entfernt und der Flughafen Gaipasa-Alanya ist nur 25 km entfernt. - Einzigartige umweltfreundliche Wohnung in Al…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Alle anzeigen Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Wohnviertel Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Türkei
von
$123,857
Die Abgeschiedenheit des Komplexes vom Meer beträgt nur 200 Meter und nur wenige Schritte von der Hauptstraße von Mahmutlar mit Restaurants, Cafés und Lebensmittelgeschäften entfernt. Zweimal pro Woche am Dienstag und am Samstag befindet sich der landwirtschaftliche Basar, auf dem Sie frisch…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Wohnanlage One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Türkei
von
$92,537
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) im Nobby-Garten-Komplex.Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöses Projekt 800 Meter von den besten Sandstränden von Avsallar, vom führenden Entwickler der Region!Die ideale Kombination aus einem angenehmen Preis und hoher Qualität eines bekannten Entwickler-Unternehmens …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$226,823
Der Wohnkomplex befindet sich auf einem Grundstück von 9,504 m2, auf dem ein großer Teil (6.400 m2) grüner Raum ist.Das Projekt hat Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Für jede Wohnung ist ein Parkplatz vorgesehen.Das Gebäude hat seismischen Widerstand nach europäischen Standards.Lage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kurt Twin Towers
Wohngebäude Kurt Twin Towers
Wohngebäude Kurt Twin Towers
Wohngebäude Kurt Twin Towers
Wohngebäude Kurt Twin Towers
Alle anzeigen Wohngebäude Kurt Twin Towers
Wohngebäude Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Türkei
von
$133,404
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура. Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Wohnviertel Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Türkei
von
$160,159
Schwimmbad Innenpool 2477 SecurityGenerator ParkplatzBBQ Pergola Tennisplatz Basketballplatz Sauna Fitness Salzraum Dampfbad Schockierter Raum
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$214,638
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen großen Tiefgaragenplatz, einen Fitnessraum, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Antalya, 3 Minuten vom Mittelmeer entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Wohnviertel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Türkei
von
$309,641
Der Wohnkomplex besteht aus 3 Blöcken. Es hat eine geschlossene, landschaftlich gestaltete Gegend. Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 2800m2. SPA-Zentrum:- Beheizter Innenpool - Massageräume - Dampfbad - Sauna - Türkisches Bad ( Hamam ) - Fitnessraum mit professioneller Ausstattung - Lou…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Alle anzeigen Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Türkei
von
$179,379
Ein moderner Wohnkomplex der Komfortklasse in einer ruhigen Gegend von Alanya mit einer eigenen Infrastruktur. Oba ist eines der begehrtesten Gebiete von Alanya. Beeindruckendes architektonisches Design unter Verwendung hochwertiger Materialien verleiht den Gebäuden Ausdruckskraft und betont…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Die komplexe Infrastruktur:FreibadKinderspielplatzWohnbereichGrillplatzParkplatzKinderspielzimmerFitnesscenterJacuzziSaunaLobbyAusstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankDoppelverglasungStahltürLage und Infrastruktur in der Nähe Cikcilli ist ein ruhiger Ort im Bergteil von Alanya. Sein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$301,088
Die Residenz verfügt über Schwimmbäder, Fitnessstudios, Sportplätze, eine Sauna und einen Hamam, ein Kino, einen Tiefgaragenplatz, einen angelegten Garten, Kinderspielplätze.Abschluss - Dezember, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauküche SchrankKüchengeräte (Koch, Backo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$932,196
Wir bieten Villen mit Hallen- und Außenpools, Saunen und türkischen Bädern, Fitnessräumen, Dachterrassen-Loungebereichen und Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Juli, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Zweibettzimmer.1. Stock: zwei Schlafzimmer m…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$402,009
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen Innenparkplatz, Innen- und Außenpools, einen Sportkomplex, eine Sauna, einen Kinderclub, ein Pilates-Studio, einen Kinderpool, ein Café, rund um die Uhr Sicherheit, Wanderwege, eine Gemeinschaftsterrasse.Ausstattung und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Wohnviertel Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$127,060
Garten auf dem Gebiet der Wohnanlage Wandergebiet Offener Pool Aquapark Grillplatz Spielplatz für Tennis, Fußball, Basketball Fitness Kinosaal Spa Hamam Römisches Dampfbad Finnische Sauna Massageräume Innen beheizter Pool Lounge Spielzone Offener und geschlossener Parkplatz WLAN auf dem Gebi…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Wohnviertel Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$132,398
Geschäfte, Restaurants, Pubs und Märkte sind zu Fuß erreichbar. Diese moderne Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in Alanya liegt nur 600 m vom Mittelmeerstrand entfernt. Der Komplex besteht aus 2 Gebäuden mit einem modernen Äußeren, das Luxusatmosphäre schafft. Diese helle Wohnung be…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Wohnviertel Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Türkei
von
$197,530
Oba Crown existiert 11 Block und es ist in der Nähe von neuen Krankenhaus und Stadt. Der Coplex verfügt über Fitnesscenter, Jacuzzi, Innenpool und... Der Apartmentkomplex befindet sich auf einem 10000 qm großen Grundstück mit einem angelegten Garten und sozialen Aktivitäten. Ausgezeichnete W…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Alle anzeigen Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Wohnviertel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylalı, Türkei
von
$135,602
Dieser Komplex besteht aus einem Wohnblock, 5 Etagen und insgesamt 10 Apartments. Die Bewohner des Komplexes haben Zugang zu ihrer eigenen Infrastruktur: Schwimmbad, Kinderbecken, Aufzug, Grillplatz, Lobby, Sicherheit, Lobby, Parkplatz, Spielplatz. Die lebhafte Gegend bietet eine hervorragen…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Türkei
von
$158,180
Das Projekt besteht aus 11 Gebäuden mit 1.437 Duplex-Wohnungen mit 1-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:SchwimmbadFitnesscenterSaunaTürkisches BadDampfbadKinderspielplätzeWasserparkWanderwegeBasketballplatzTennisplatzErholungsgebietegroße GrünflächenInnen- und AußenparkplätzeAbschluss - 1. Quarta…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alle anzeigen Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Wohnviertel Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Türkei
von
$76,877
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt, das harmonisch in die Umwelt des Bezirks Avsallar integriert ist. Das Projekt wird sich in einem großen geschlossenen Bereich mit einer Gesamtfläche von 1743 m2 befinden und aus einem achtstöckigen Wohnblock und 35 Wohnungen mit verschiedenen Layouts…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Wohnviertel Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Türkei
von
$131,331
-Exodus Residenz ist ein neu erbauter Wohnkomplex in Alanya. Der Komplex befindet sich in der beliebtesten Wohngegend Mahmutlar. Diese neu erbaute Wohnung wird aus zwei Blöcken in 98 Wohnungen mit unterschiedlichen Layoutvarianten bestehen. Charmantes Außendesign, reichhaltige soziale Einric…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Türkei
von
$728,278
Der Komplex besteht aus 5 Villen. Jede dieser Villen verfügt über einen Infinity-Pool, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Zwei Villen haben Parkplatz im Freien, drei Villen haben einen Innenparkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist 2 km von Inzhekum entfernt, die einen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$279,659
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Innen- und Außenpool, einen Kinderpool, einen Fitnessraum, ein Wellnesscenter (Sauna, Dampfbad), ein Restaurant und eine Bar, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, eine Videoüberwachung rund um die Uhr.Ausstattung und A…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ultra-luxurious residence in Oba
Wohnviertel Ultra-luxurious residence in Oba
Wohnviertel Ultra-luxurious residence in Oba
Wohnviertel Ultra-luxurious residence in Oba
Wohnviertel Ultra-luxurious residence in Oba
Oba, Türkei
von
$137,737
Unser Unternehmen möchte Ihnen ein neues Projekt in Oba anbieten. Dieser Komplex besteht aus 1 Block mit 5 Etagen. Jede Etage verfügt über 8 Apartments. Fertigstellungstermin - 15.03.2022 Das gesamte Meerblickprojekt bietet Penthouse-Optionen für 1 Zimmer, 2 Zimmer und 4 Zimmer. Mit Privileg…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 1207 Antalya Prestige
Wohnviertel 1207 Antalya Prestige
Wohnviertel 1207 Antalya Prestige
Wohnviertel 1207 Antalya Prestige
Wohnviertel 1207 Antalya Prestige
Alle anzeigen Wohnviertel 1207 Antalya Prestige
Wohnviertel 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Türkei
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
LEBEN SIE EIN ECHTES LEBEN! Wird für einen Zeitraum von 20 Monaten ohne Zinsrate bereitgestellt! Erstinstallation 50%! Haus – ist der Faktor, der die Lebensqualität des Menschen in höchstem Maße beeinflusst. Entdecken Sie Antalya mit seinem herrlichen mediterranen Klima, Naturschönheiten u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
110,000
Immobilienagentur
Realty World Green Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Alle anzeigen Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$169,564
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zitadelle BSR Residence ist eine schöne Wohnanlage, zwischen Ataturk und Barbarossa Straße im zentralen Teil von Mahmutlar, 200 Meter vom Meer entfernt.Ferienwohnung 2 + 1-115 m?Möbliert (neue Möbel)2. Stock2 Badezimmer2 BalkoneBlick auf den Nordwesten und OstenBlick auf die Berge und die St…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$86,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargıcak, Türkei
von
$221,711
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat Gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Alle anzeigen Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Türkei
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 56 m2 auf einem hohen Stock steht zum Verkauf.Wir präsentieren Ihnen ein neues Elite-Investitionsprojekt im Zentrum von Mahmutlar von einem zuverlässigen Entwicklerunternehmen.Der neue Wohnkomplex liegt 550 Meter vom Meer entfernt und gehört zum Luxussegment, w…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Panorama complex.
Kargıcak, Türkei
von
$115,505
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 65 m2 in Toprak Panorama-Komplex.Premium Wohnanlage mit erstklassiger privater Infrastruktur, Panoramablick auf das Mittelmeer und die Taurus Berge, in einer ruhigen grünen Gegend von Kargicak, 700 Meter vom Meer und dem Strand entfernt.Alle not…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Wohnanlage We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Wohnanlage We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Wohnanlage We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya.
Alanya, Türkei
von
$76,244
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
We offer more than 150 apartments on the secondary market throughout Alanya at prices below the market, we do not hide the name of the projects, and you can compare prices on the Internet or at other real estate agencies in Alanya. Apartments with one (1+1), two (2+1) and three (3+1) bedr…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Wohnanlage Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Wohnanlage Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Wohnanlage Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Wohnanlage Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Wohnanlage Luxury penthouse with stunning sea view, Tosmur
Oba, Türkei
von
$261,594
Supermärkte, Strände, Restaurants und ein Kinderpark sind zu Fuß erreichbar. Das Meer liegt 530 m vom Komplex entfernt, und der wunderschöne Bergfluss Dimchay, der ins Mittelmeer mündet, fließt in der Nähe. Sie können einen Spaziergang an der frischen Luft entlang des Flusses oder eine einig…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stylish furnished apartment in Demirtas
Wohnviertel Stylish furnished apartment in Demirtas
Wohnviertel Stylish furnished apartment in Demirtas
Wohnviertel Stylish furnished apartment in Demirtas
Wohnviertel Stylish furnished apartment in Demirtas
Alle anzeigen Wohnviertel Stylish furnished apartment in Demirtas
Wohnviertel Stylish furnished apartment in Demirtas
Demirtaş, Türkei
von
$166,566
Wenn Sie nach einer fertigen Ferienwohnung oder einem ständigen Wohnsitz am Ufer des sanften Mittelmeers suchen, sollten Sie dieses Angebot genauer betrachten. Zu verkaufen ist eine Wohnung mit Renovierung, Möbeln, Geräten. Der Hauptvorteil dieser Wohnung ist jedoch ihre Lage. Wohnung, Layou…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$155,888
Warum sollten Sie hier eine Immobilie kaufen? - Luxusqualität, bis ins kleinste Detail zu einem erschwinglichen Preis durchdacht; - Atemberaubender Panoramablick auf das Mittelmeer und die Berge; - Eine große Fläche von 26.000 m2; - Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels in Ihrem Haus; - Das…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$365,887
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, Aufenthaltsräume, WLAN-Internetzugang, rund um die Uhr Videoüberwachung.Abschluss - 30. September 2023.Eigenschaften der Wohnungen ZentralsatellitensystemDoppelglasierte PVC-FensterSpot…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Alle anzeigen Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Alanya, Türkei
von
$156,258
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвет. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце.…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Yaylalı, Türkei
von
$140,940
Warum dieses Apartment in Alanya, Kestel kaufen? - First-Line-Apartments - Ein modernes Außen- und Innendesign - Lage; In der Nähe von sozialen Annehmlichkeiten und Geschäften Dieses Anwesen mit Meerblick befindet sich in Kestel, Alanya. In der Nähe des Strandes und lokaler Annehmlichkeiten …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Alle anzeigen Wohngebäude Nobby Comfort
Wohngebäude Nobby Comfort
Tosmur, Türkei
von
$186,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Nobby Comfort ist ein moderner Wohnkomplex mit einem präzisen Design - eine ideale Kombination aus einem angenehmen Preis, bequemer Lage, vielfältiger Infrastruktur und kompetenten funktionalen Layouts von Wohnungen. Es ist ideal nicht nur für Liebhaber eines ruhigen, gemessenen Lebensstils,…
Bauherr
Daria Çiçek
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$80,740
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein möbliertes 1-Zimmer-Apartment (1+1) mit 52 m² Wohnfläche im ersten Stock des Konak Life Residence-Komplexes. Der Komplex liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt, an der Grenze der beiden beliebten Stadtteile Mahmutlar und Kargicak in Alanya. Die Hauptstraße des Stadtteils, Barbaros, …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a spa area at 800 meters from the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$230,718
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Kinderpool mit Wasserrutschen, einen Grillbereich und Loungebereiche, ein Türkisches Bad, eine Sauna und einen Whirlpool, einen Massageraum, einen Fitnessraum, einen Tennisplatz, einen Spielraum, einen Miniclub, einen Kinderspielplatz, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Wohnviertel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Wohnviertel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Wohnviertel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Wohnviertel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Wohnviertel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Wohnviertel Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Türkei
von
$168,701
Das Hotel liegt in ruhiger und sicherer Lage in der Nähe von Krankenhaus, Restaurants, Cafés, Geschäften und Einkaufszentren. Umgeben von 21000 m2 angelegtem Garten, der zu einem schönen Pool führt, großem Pool mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen. Ein Resort im mediterranen Stil mit neutrale…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Alle anzeigen Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Konyaalti, Türkei
von
$160,506
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya. Die Wohnung in Antalya, Konyaaltı, ist Teil eines 72 Wohnungen umfassenden Gebäudekomplexes auf einem 2.435 m² großen Grundstück und bietet Annehmlichkeiten wie einen Pool, ein Türkisches Bad.AYT-04506
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Wohnviertel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Wohnviertel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Wohnviertel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Wohnviertel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Wohnviertel New apartments on the seafront in Twin Towers, Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$180,446
Alanya Twin Towers Apartments am Meer in Mahmutlar. Ideal für den ganzjährigen Urlaub. Es gibt verschiedene Layouts von Wohnungen. Das Gebiet wird mit seinen offenen und geschlossenen Parkplätzen am Meer im Twin Tower-Komplex im Stadtteil Mahmutlar in Alanya bewacht. Mahmutlar liegt 12 Kilom…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$425,314
Die komplexe Infrastruktur:FreibadKinderspielplatzWohnbereichGrillplatzParkplatzFitnesscenterSauna und DampfbadSpielzimmer mit BillardRund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Kabelloses InternetZentralsatellitensystemVideo intercomKüchenschrankDoppelverglasungStahltürLage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alle anzeigen Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Türkei
von
$324,371
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от цента Алании ипл. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам,…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Wohnviertel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Wohnviertel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Wohnviertel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Wohnviertel Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period
Mahmutlar, Türkei
von
$123,323
Wir freuen uns, diesem Projekt eine Zahlungsfrist von zwei Jahren vorlegen zu können. Dies ist eine Gelegenheit, diese Wohnung mit Startpreisen und mit 2 Jahren Zahlungsplan zu kaufen. Dies ist ein neues Eliteprojekt in Alanya, Mahmutlar, in einer sehr schönen Gegend in der Nähe von Geschäft…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$325,929
In einem beliebten touristischen Bereich bietet diese risikoarme Entwicklung eine Vielzahl von flachen Arten: Standard 1-2 Schlafzimmer Wohnungen, Garten Duplexs mit 3-4 Schlafzimmer und 2-Zimmer-Penthouses.Eigenschaften der Wohnungen Die Wohnung ist ausgestattet mit: Stahl Eingangstür, Vide…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Crystal Park Apartment Alanya
Wohnviertel Crystal Park Apartment Alanya
Wohnviertel Crystal Park Apartment Alanya
Ciplakli, Türkei
von
$133,466
-Crystal Park Alanya ist ein sensationeller Komplex, eine unschlagbare Lage mit allen Annehmlichkeiten. Dieser Komplex ist als bester Wohnkomplex in Alanya bekannt. Crystal Park Apartment zum Verkauf in Alanya einzigartige Lage, nur 50 Meter vom größten Einkaufszentrum Alanya entfernt, in un…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Oba, Türkei
von
$144,143
Dieser möblierte Wohnkomplex im Wiederverkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Oba, nur 3 km von Alanya entfernt. Yüksek I wurde 2007 gebaut und der Komplex ist in der Gegend sehr beliebt. Es bietet alles, was Sie sich in Ihrem perfekten Ferienhaus mit seinen verschiedenen Einrichtu…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Tosmur, Türkei
von
$147,968
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2, in der Waterfall Residence Komplex.Layout:Wohnküche2 Schlafzimmer2 Badezimmer2 BalkoneWaterfall Residence ist eine wunderbare Wohnanlage mit allen Annehm…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Türkei
von
$127,807
Diese Off-Plan-Wohnung wurde vom Bauunternehmer am 03.03.2019 für fertiggestellt erklärt. Dieses Apartment mit 3 Schlafzimmern befindet sich im Prestigeviertel von Oba, umgeben von einem orangefarbenen Naturgarten. Es ist nur zweieinhalb km vom Strand und nur 1 km vom neuen Krankenhaus entfe…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Alle anzeigen Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Türkei
von
$126,173
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
продажа к картиры газзаше о т застройщика с бесunderшцентной р – г г о в 30 к & н на восток о о алании с населениеgst 52000 человек. Газипаша имеет собственнюю городскюю иннлfolgen Газипаша находится на равнинeicht " а ф к клб ы с к & каарkunft м " Так же, е & к косметологческие кабинеты, са…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Oba, Türkei
von
$113,179
-Diese billige Wohnung mit 3 Schlafzimmern in Alanya mit Swimmingpool ist überall zu Fuß erreichbar. Die Wohnung befindet sich in der Nähe des Flusses Dim, von Geschäften und Restaurants und ist nur 500 m vom Strand entfernt. Schöne, saubere Wohnung in perfekter Lage in der Nähe des beliebte…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$134,604
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфрасруктро. Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропрта городлина. В эти аэропорт…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Wohngebäude Wohnungen mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Aksu Antalya
Aksu, Türkei
von
$202,377
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Investment Wohnungen zum Verkauf in einem umfassenden Komplex in Aksu Antalya Diese stilvoll gestalteten Wohnungen in Antalya Aksu sind für Investitionen geeignet. Sie befinden sich in einem elitären Projekt in der Nähe des Flughafens, in Übereinstimmung mit der internationalen Hotelkette Be…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$90,306
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 27 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 12 EinheitenFerienwohnungen mit 2 Schlafzimmern— 9 UnitDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 1 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 4 EinheitenDi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$123,061
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence in Alanya
Wohnanlage Residence in Alanya
Wohnanlage Residence in Alanya
Wohnanlage Residence in Alanya
Wohnanlage Residence in Alanya
Alle anzeigen Wohnanlage Residence in Alanya
Wohnanlage Residence in Alanya
Demirtaş, Türkei
von
$134,604
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 11
Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким. В северной части района наход…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elite residential complex in Avsallar
Wohnviertel Elite residential complex in Avsallar
Wohnviertel Elite residential complex in Avsallar
Wohnviertel Elite residential complex in Avsallar
Wohnviertel Elite residential complex in Avsallar
Alle anzeigen Wohnviertel Elite residential complex in Avsallar
Wohnviertel Elite residential complex in Avsallar
Alanya, Türkei
von
$120,653
Wir machen Sie auf ein neues modernes Projekt aufmerksam, das sich im Herzen des sich schnell entwickelnden Gebiets von Alanya, Avsallar, befinden wird. Avsallar ist ein erstaunliches Gebiet mit einer eigenen entwickelten Infrastruktur, sowie zahlreiche Kiefernwälder. Dieser Komplex befindet…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel New investment project in Mahmutlar
Wohnviertel New investment project in Mahmutlar
Wohnviertel New investment project in Mahmutlar
Wohnviertel New investment project in Mahmutlar
Wohnviertel New investment project in Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel New investment project in Mahmutlar
Wohnviertel New investment project in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$123,857
Der Komplex besteht aus einem 12-stöckigen Block, 120 Wohnungen mit unterschiedlichen Layouts, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, sowie Maisonetten und Apartments mit separater Küche. Gesamtprojektfläche 3,713 m ² Infrastruktur: SchwimmbadKinderschwimmbad Eigener GartenMini WasserfallvitaminbarFitnessches…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$195,518
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$1,14M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Wohnviertel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Wohnviertel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Wohnviertel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Wohnviertel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Alle anzeigen Wohnviertel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Wohnviertel Kucuker Prime Alanya Luxury seaside aparments
Oba, Türkei
von
$272,271
- Träumen Sie von einer Terrasse mit direktem Blick auf das Meer? Was ist mit diesem? Die hochwertige Wohnung am Strand in Alanya, Oba. Kucuker Prime ist die neueste Serie der bekanntesten Baufirma in Alanya. erstklassiges Design, hochwertige Konstruktion und Lage, Dies ist eine ideale Inves…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Türkei
von
$141,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnungen (1+1), 60 m2 in Konak Twin Towers 3 Cleopatra-Komplex sind zum Verkauf.Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben wollen und gleichzeitig alle Stadtinfrastruktur zu Fuß erreichen, sowie für Investoren zum Ausleihen von Wohnungen.Das Cleop…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Wohnviertel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Wohnviertel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Wohnviertel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Wohnviertel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Wohnviertel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Wohnviertel LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Alanya, Türkei
von
$160,159
Was ist mit dem Kauf einer Wohnung im Stadtzentrum von Alanya? Dieser Komplex liegt nur 1300 m von den besten Stränden von Alanya entfernt. Es gibt drei Kaufmöglichkeiten: 1 + 1 und 2 + 1 Apartments und 3 + 1 Penthäuser. Das Buıiding beginnt am 30. September, 2022 und endet am 30. Dezember 2…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alanya, Türkei
von
$80,307
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 50 m2 im 3. Stock im Konak Green Life Avsallar Komplex.Der Komplex besteht aus einem 7-stöckigen Block, befindet sich in einem Pinienwald, 800 Meter vom Strand Incekum, 500 Meter zum Zentrum von Avsallar, wo Sie Geschäfte, Cafés und Restaurants finden…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$378,133
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Türkei
von
$129,178
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung - wir können 200.000 USD im Tapu angeben.Einzimmerwohnung (1 + 1), 65 m2 im Konak Blue Bay Komplex.Blue Bay Residence - ein Wohnkomplex in einer atemberaubenden Lage, in der Nähe des Zentrums von Alanya - Dinek / Cleopatra.Der Komplex befi…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Alle anzeigen Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Wohnviertel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Ciplakli, Türkei
von
$198,598
Geräumige, voll möblierte 2 + 1 Wohnung mit einer Gesamtfläche von 120 m2, mit zwei Schlafzimmern, Bädern und Balkonen befindet sich im 8. Stock eines Luxuskomplexes, in der Gegend von Cikcilli mit Blick auf das Meer und die Berge. Der Komplex verfügt über eine eigene Infrastruktur, die aus …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Muratpasa, Türkei
von
$218,520
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in Alanya Mahmutlar, 250 m vom Strand entfernt Mahmutlar liegt im Osten von Alanya und entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Mit seinem sauberen Strand, den langen Spazierwegen, Restaurants, Einkaufszentren und belebten Straßen ist es das Zentrum der Aufmerks…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Wohnviertel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Wohnviertel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Wohnviertel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Wohnviertel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Wohnviertel Furnished Apartment near the famous Cleopatra beach in Alanya
Alanya, Türkei
von
$180,446
Wir empfehlen, auf ein neues Angebot zu achten - voll möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern im berühmten Cleopatra-Bereich Schwimmbad Parkplatz für Kinderpool Sauna Fitness Generator Spielplatz Satellitenfernsehen Billard Aufzug
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$228,133
Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum und ein Pilates-Studio, Grünflächen und Teiche.Abschluss - 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszentrum - 4 kmStadtzentrum von Antalya - 5 kmAltstadt - 8 kmStrand - 7 kmFlughafen - 18 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Türkei
von
$171,291
Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, Gehwege, Kinderspielplätze und Pool, einen Außenpool von 192 m2, Aufenthaltsräume, eine Bar und einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und ein Türkisches Bad.Abschluss - Dezember, 2023.Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Oba, Türkei
von
$333,771
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Wir senden Ihnen ein Foto der Wohnung auf Anfrage!Eine Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) -100 m2 mit neuen schönen Möbeln und Siemens-Geräten im Elitekomplex Oba Sol Garden.Layout:Wohnküche2 Schlafzimmer2 Badezimmer mit beheizten EtagenPrivater Garten und Zugang zum PoolGeräumige EingangsgruppeOba S…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$279,659
Die Residenz besteht aus 4 Gebäuden mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen und Duplexs.Die einzigartige Lage kombiniert mit der hohen Qualität der Konstruktion, modernes Design und professionelles Management wird einen komfortablen Lebensstil gewährleisten.Nur zertifizierte Materialien, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Mahmutlar, Türkei
von
$127,603
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A one-bedroom apartment (1+1) of 57 sq m is for sale in the Kurt Safir Flower complex. This comfortable residential complex features modern architecture, stylish interior design, and thoughtful apartment layouts. The complex is located 150 meters from the seashore and 25 minutes from G…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garden ina prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garden ina prestigious area, Antalya, Turkey