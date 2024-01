Basin Express Istanbul Apartments Project

Marmararegion, Türkei

Diese Einrichtung bietet ihren Eigentümern ein gemütliches Leben abseits des Trubels der Stadt, jedoch mit guter Erreichbarkeit für den Transport in der Istanbuler Region Guzelce / Buyukchekmezhe im europäischen Teil der Stadt. Viele der Apartments bieten einen fantastischen Blick auf das Marmarameer. Dank des nahe gelegenen Wohnkomplexes ist die Autobahn E5 überall in Istanbul leicht zu erreichen. Es gibt auch eine U-Bahn-Station in der Nähe. Die Seeküste mit Sandstrand befindet sich nur wenige Gehminuten von der Anlage entfernt. Die Zahl der Cafés, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten an der Promenade wächst allmählich. Dieser Wohnkomplex ist ideal für Segelbegeisterte —. Daneben befindet sich ein Yachtclub. Das Gebiet ist gut mit Schulen ausgestattet, darunter mehrere internationale Bildungseinrichtungen. Es beherbergt eine Reihe von Universitäten, es gibt öffentliche und private Krankenhäuser sowie andere notwendige soziale Infrastruktur. Das Projekt umfasst 17 Gebäude auf verschiedenen Etagen: jeweils 8 und 10 Etagen. Gleichzeitig befinden sich höhere Gebäude weiter vom Meer entfernt, was von den oberen Stockwerken jedes Gebäudes aus einen guten Meerblick bietet. In der Einrichtung gibt es 709 Wohnungen mit Layouts von 2 + 1 bis 4 + 1 mit einer Fläche von 123 bis 214 Quadratmetern mit zwei Badezimmern. Jedes verfügt über einen oder zwei geräumige Balkone. Auf dem Gelände in den ersten Stockwerken der Gebäude befinden sich Geschäfte. Von den 92.000 Quadratmetern sind 64.000 Quadratmeter für Grünflächen vorgesehen. Dies ist ein einzigartiges Gebiet mit künstlichen Gewässern und Brücken, Fußwegen und gemütlichen Lauben. Es hat auch einen Kinderspielplatz, ein Fußballfeld und einen Basketballplatz. Die Wohnanlage verfügt über einen Innenpool und ein Hamam. Der Bezirk Buyukchekzhe erlebt einen echten Boom in der Bauförderung. Die einzigartige Lage an der Küste des Marmarameers macht Wohnkomplexe zu attraktiven Investitionsobjekten.