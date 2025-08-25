Wohnkomplex Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2, im 2. Stock.

Das Best Home 25 ist eine neue Premium Wohnanlage mit einer eigenen Infrastruktur im zentralen Teil von Alanya, nur wenige Gehminuten vom Strand Cleopatra und der Parkanlage entfernt.

Gleichzeitig befindet sich der Komplex im Zentrum der entwickelten Stadtinfrastruktur - zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, Clubs usw. sind zu Fuß erreichbar.

Best Home 25 - besteht aus einem 5-stöckigen Wohnblock, befindet sich in einem geschlossenen Bereich mit einem Garten, Schwimmbad und einer eigenen Infrastruktur für ein komfortables Leben.

Auch zu verkaufen ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 100 m2 mit Möbeln und Geräten, kostet 249.000 EUR.

Infrastruktur:

Freibad

Kinderbecken

Erholungsgebiet

Poolbar

Lobby

Innenpool

Fitness

Sauna

Whirlpool

Kinderspielplatz

Generator

Parkplatz

24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.