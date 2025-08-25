Wohnkomplex Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.

  1. Realting.com
Alanya, Türkei
von
$192,375
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
14
ID: 27550
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2, im 2. Stock.

Das Best Home 25 ist eine neue Premium Wohnanlage mit einer eigenen Infrastruktur im zentralen Teil von Alanya, nur wenige Gehminuten vom Strand Cleopatra und der Parkanlage entfernt.

Gleichzeitig befindet sich der Komplex im Zentrum der entwickelten Stadtinfrastruktur - zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, Clubs usw. sind zu Fuß erreichbar.

Best Home 25 - besteht aus einem 5-stöckigen Wohnblock, befindet sich in einem geschlossenen Bereich mit einem Garten, Schwimmbad und einer eigenen Infrastruktur für ein komfortables Leben.

Auch zu verkaufen ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 100 m2 mit Möbeln und Geräten, kostet 249.000 EUR.

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Kinderbecken
  • Erholungsgebiet
  • Poolbar
  • Lobby
  • Innenpool
  • Fitness
  • Sauna
  • Whirlpool
  • Kinderspielplatz
  • Generator
  • Parkplatz
  • 24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
