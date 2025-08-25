  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Wohnung in einem Neubau Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Muratpasa, Türkei
$422,625
ID: 27776
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028
    2028
  • Etagenzahl
    10
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt

Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lange bleiben möchten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya befinden sich in der Nähe von Geschäften des täglichen Bedarfs wie Märkten, Einkaufszentren, Krankenhäusern und Banken, 50 m von einer Straßenbahnhaltestelle, 2,8 km von den Einkaufszentren Ikea und Agora, 4,4 km von den Einkaufszentren Mall of Antalya und Deepo, 5,5 km vom Strand Mermerli, 5.8 km zum Mark Antalya und Stadtzentrum, 8 km zum internationalen Flughafen Antalya, 11 km zu den Stränden Konyaaltı und Lara, 13 km zum Busbahnhof Antalya.

Das Luviya-Projekt wird auf einem 65.000 m² großen Grundstück mit einer 390.000 m² großen Baufläche errichtet. Das Projekt umfasst 730 Wohnungen, 104 Markenresidenzen, ein Einkaufszentrum mit 175 Geschäften, 21 Straßenläden, 35 Büros, 1 Restaurant, Aufzüge, Innen- und Außenparkplätze, Elektroladestationen, eine Sauna, einen Hausmeisterservice, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, begrünte Außenanlagen sowie Innen- und Außenpools.

Die 1-, 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit hohen Decken im Projekt verfügen über eingebaute Küchengeräte, Deckenklimaanlagen, einen Erdgasboiler, Waben, eine Garderobe, eine Stahltür, Spot- und LED-Beleuchtung sowie eine Gegensprechanlage.


AYT-04507

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Transport

