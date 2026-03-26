  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Alanya, Türkei

häuser
24
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alle anzeigen Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alanya, Türkei
von
$139,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–121 m²
4 Immobilienobjekte 4
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro! Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsalla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
138,699 – 167,595
Wohnung 2 zimmer
121.0
283,177 – 300,514
Bauherr
Home World Alanya Construction
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 26–181 m²
20 Immobilienobjekte 20
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Wohnung 2 zimmer
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Wohnung
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Stadthaus
181.3
1,08M
Haus
98.0
273,000
Studio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Alanya, Türkei
von
$72,138
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Et…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Alle anzeigen Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich in der Touristenstadt Mahmutlar, einem Vorort von Alanya. Das zehnstöckige Gebäude umfasst 63 Wohnungen verschiedener Baugruppen: 1 + mit einer Fläche von 45,50 und 53 Quadratmetern; — li 1, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Meter; 2 + 1, mit ein…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Okurcalar, Türkei
von
$102,024
Die Wohnanlage befindet sich im Westen von Alanya an einem malerischen Ort - Okurjalar. Der Komplex wird etwas mehr als 25.000 Quadratmeter einnehmen, ein Komplex wurde nach den besten Konzepten von Premium-Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Alle Apartments haben eine Fläche von mehr als 100 Quadrat…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Alle anzeigen Residenz New Life
Residenz New Life
Oba, Türkei
von
$191,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
NEUER LEBENskomplex - Alanya, beide Wir präsentieren Ihnen einen neuen hochmodernen Komplex, dessen Bau wir in Alanya in der Region Oba, nur 1,8 km vom Mittelmeer entfernt, begonnen haben. Die soziale Infrastruktur des Bezirks ist nur wenige Gehminuten von Cafés, Supermärkten, Schulen und…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Türkei
von
$122,968
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1), 55 m2 im Komplex Kavi Dreams Oba.Der Entwickler hat eine 1+1 Wohnung zum Verkauf für 165.000 EUR.Der Komplex, auf einer Fläche von 11.000 m2, besteht aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken, insgesamt 180 Wohnungen.Das Luxusprojekt befindet sich in A…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Wohnanlage Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Wohnanlage Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Wohnanlage Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Wohnanlage Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Alle anzeigen Wohnanlage Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Wohnanlage Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Alanya, Türkei
von
$193,612
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnungen zum Verkauf:Einzimmerwohnung (1+1), 60 m2 im 7. Stock - 130.000 EURZwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 117 m2 im 2. Stock - 167.000 EURZwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 110 m2 im 5. Stock - 173,000 EUR2+1 Wohnungen sind für eine Aufenthaltsgenehmigung geeignet - in Tapu können wir 200.00…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$178,166
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr besetzte Sicherheit, ein Fitnesscenter, eine Sauna.Abschluss - Februar 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus Video intercomKa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$122,351
Ein Premium Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur. Wohnungstypen umfassen einzigartige Penthouse Duplex-Wohnungen mit Gartenzugang und Panoramablick auf das Meer. In Bezug auf die Lage und das architektonische Projekt sind alle Wohnungen positioniert, um einen Panoramablick auf das Meer zu b…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Alanya, Türkei
von
$153,492
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Billiger als der Entwickler um 120.000 EUR.Wir präsentieren Ihnen ein neues großartiges und groß angelegtes Eliteprojekt im Bereich des Cleopatra Beach.Zu verkaufen sind 1 + 1 Wohnungen, mit einer Fläche von 58 m2, die Wohnung wird mit einem feinen Finish verkauft, Kücheneinheiten, Einbausch…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Alanya, Türkei
von
$160,654
Möblierte Einzimmerwohnung (1+1) 58 m2, mit VEKO Küchengeräten.Der Preis beinhaltet ein komplettes Paket von Haushaltsgeräten: Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Wasserkocher, Klimaanlagen in jedem Zimmer sowie beheizte Etagen im Badezimmer.Ein neue…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$144,926
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gemütliche Stadt befindet sich in der beliebten Gegend von Mahmutlar, in einer ruhigen, ruhigen Gegend, 350 Meter vom Meer, in der Nähe Lebensmittelgeschäfte, Cafés und Restaurants, zwei große Parks mit Brunnen und Spielplätze für Kinder, Geldautomaten, bequeme Transportverbindungen.Der Komp…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Alle anzeigen Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Türkei
von
$395,518
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
? Wohnungen: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Türkei, OBA OLIVE District Blick auf das Meer und die Berge 2011. Bau 3. Stock von 3 Zum Meer: 1.700m Heizungsbatterien ( ) ? Landschaftsbaugebiet ▪ Ľ Transfer zum Strand ▪ ĽUntergrund und offener Parkplatz. ? Lage: ▪ Ľ1600 m bis zum Meer   I…
Immobilienagentur
Deral Group Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$2,21M
Wir bieten eine Villa mit einem Infinity-Pool, einer Sauna, Terrassen, einem Garten, einer Garage, Panoramablick auf das historische Zentrum von Alanya, das Schloss, das Meer und grüne Umgebung.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein offenes Wohnzimmer mit einer maßgeschneiderten Küche …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alanya, Türkei
von
$80,307
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 50 m2 im 3. Stock im Konak Green Life Avsallar Komplex.Der Komplex besteht aus einem 7-stöckigen Block, befindet sich in einem Pinienwald, 800 Meter vom Strand Incekum, 500 Meter zum Zentrum von Avsallar, wo Sie Geschäfte, Cafés und Restaurants finden…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$325,929
In einem beliebten touristischen Bereich bietet diese risikoarme Entwicklung eine Vielzahl von flachen Arten: Standard 1-2 Schlafzimmer Wohnungen, Garten Duplexs mit 3-4 Schlafzimmer und 2-Zimmer-Penthouses.Eigenschaften der Wohnungen Die Wohnung ist ausgestattet mit: Stahl Eingangstür, Vide…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$217,901
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments mit Blick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, einen Wohnbereich und einen Grillplatz, einen Tennisplatz, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Hamam und einen Whirlpool, Massagerä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$150,317
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer, die Berge und grüne Umgebung.Die Residenz verfügt über einen großen Außenpool, einen Innenpool, einen Wasserpark, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Hamam, eine Dampfbad…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Kargıcak, Türkei
von
$332,095
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen Wellnesskomplex mit einem Loungebereich und Massageräumen, einen Außenpool mit Wasserrutschen, einen Innenpool und einen Kinderpool, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Hamam und ein Dampfbad, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Mahmutlar, Türkei
von
$129,182
Möblierte Apartments mit zwei Schlafzimmern (2+1) 100 m2 im My Marine Residence Komplex sind zum Verkauf.id 914 - 110.000 EURid 913 - 125.000 EURMy Marine Residence ist ein großer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur und erstklassigem Hotelservice, der sich im Bereich Mahmutlar befindet.Die…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$233,282
Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, einen Jacuzzi und einen Aquapark, eine Vitamin-Bar, einen Tennisplatz, einen Minigolfplatz, einen Garten, einen Kinderspielplatz, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr geöffnete Sicherheit, einen Fitness…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$202,753
Die Residenz verfügt über große Gärten mit Rasen und Wanderwegen, Aquaparks für Kinder und Erwachsene, Cafés, Sportplätze, Swimmingpools, einen Freizeitpark, Boutiquen, Kinderspielplätze.Es gibt auch ein 5-Sterne-Hotel mit Pools, Restaurants, ein Spa-Center, ein Fitnessraum, ein Kino, ein Ko…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Wohnanlage Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Alanya, Türkei
von
$238,888
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Two-bedroom apartments (2+1), 85 m², designer-renovated and furnished, in the Smart of Cleopatra complex. Smart of Cleopatra is a luxury residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, just 150 meters from Cleopatra Beach. All the city center's amenities are wit…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$279,659
In einem beliebten touristischen Bereich bietet diese risikoarme Entwicklung eine Vielzahl von flachen Typen: Standard 1-2 Schlafzimmer Wohnungen und 2-3 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, Ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Türkei
von
$129,178
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung - wir können 200.000 USD im Tapu angeben.Einzimmerwohnung (1 + 1), 65 m2 im Konak Blue Bay Komplex.Blue Bay Residence - ein Wohnkomplex in einer atemberaubenden Lage, in der Nähe des Zentrums von Alanya - Dinek / Cleopatra.Der Komplex befi…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Türkei
von
$160,148
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu 200.000 USD.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1), 85 m2.Cleopatra Twin Towers ist ein Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im Zentrum von Alanya, in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur, nur 650 m vom berühmt…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alle anzeigen Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Wohnanlage Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Türkei
von
$137,053
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Dream Alanya ist eine kleine gemütliche Anlage im Zentrum von Alanya, nur 520 Meter vom schönen Cleopatra Strand (es ist etwa 6-7 Minuten zu Fuß), mit einer geschlossenen Gegend und Hotelinfrastruktur. Die Lage des Projekts ermöglicht es Ihnen, im Zentrum des städtischen Lebens zu sein, und …
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Serdar Uygun Premium Residence
Wohnanlage Serdar Uygun Premium Residence
Wohnanlage Serdar Uygun Premium Residence
Wohnanlage Serdar Uygun Premium Residence
Wohnanlage Serdar Uygun Premium Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Serdar Uygun Premium Residence
Wohnanlage Serdar Uygun Premium Residence
Basırlı, Türkei
von
$198,727
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Der Komplex befindet sich in einem geschlossenen Bereich mit eigener Infrastruktur. Dies ist ein idealer Ort, um mit Kindern zu leben oder einen komfortablen Urlaub am Meer zu verbringen. Das Projekt wird aus 7 Blöcken mit 5 Etagen und insgesamt 268 Wohnungen bestehen. 1+1, 2+1, 2+1D, …
Bauherr
Serdar Uygun construction-investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Wohnanlage Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Alanya, Türkei
von
$216,733
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
PREMIUM CLASS Projekt nur 100 Meter vom Sandstrand und im Zentrum von Alanya.Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 55 m2, zum Verkauf.Unfurniert - 187.000 EURMöbliert - 192,000 EURDer Preis beinhaltet:MöbelKlimaanlage in jedem ZimmerFußbodenheizung in BadezimmernKomplettset von Siemens-Geräten: (Kühler,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Kestel, Türkei
von
$229,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Über das Haus:Die erste Linie von Alanya, 50 m vom Meer, m = kestel.Die Unterkunft befindet sich 15 Minuten vom Zentrum von Alanya, 25 Minuten vom Flughafen Gazipasha und nur 1 Minute vom Strand entfernt. Die Entfernung zur nächsten Schule beträgt 5 Minuten, zum nächsten Geschäft - 5 Minuten…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargıcak, Türkei
von
$127,055
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 65 m2 in Toprak Palace Residence Komplex am Meer:Der Komplex liegt auf einer Gesamtfläche von 4.700 m2 und besteht aus vier 5-stöckigen Blöcken.Eine neue Premium Wohnanlage 50 Meter vom Mittelmeer entfernt, auf Ebene eines 5* Hotels, in einer ökologisch sauberen Gege…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Oba, Türkei
von
$207,909
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet zur Erzielung einer Aufenthaltserlaubnis.Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 120 m2 im Komplex Kavi Home Oba.WohnkücheZwei SchlafzimmerZwei BadezimmerKavi Home ist ein Premium Wohnkomplex in Alanya, umgeben von grünen Gärten in den renommierten Oba Bereich, nur 4 km vom Zentrum von Alanya, nu…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$692,738
Die Residenz verfügt über einen Club, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen angelegten Grünbereich, ein Einkaufszentrum, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Hamam und ein Dampfbad, einen Loungebereich, einen Kinderspielraum.Abschluss - September, 2025.A…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Kargıcak, Türkei
von
$134,799
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 90 m² in the Yazar 8 Residence complex. This modern residential complex is located in the picturesque and ecologically clean Kargicak area of ​​Alanya, just 300 meters from the sea and beach. Amenities: Summer pool Children's pool Relaxat…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$135,323
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Wir senden Ihnen ein Foto der Wohnung auf Anfrage!Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 70 m2.Yekta Alara Park ist der größte Premium-Wohnungskomplex, in dem reiche Infrastruktur und Ökodesign erfolgreich miteinander verbunden sind.Yekta Alara Park besteht aus drei 12-stöckigen Gebäuden, gebau…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargıcak, Türkei
von
$167,482
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Apartments im Via Mar Residence Komplex am Meer:Ein Schlafzimmer (1+1) 65 m2 im 2. Stock möbliert - 150.000 EURZwei Schlafzimmer (2+1) 85 m2 im 1. Stock unmöbliert - 260.000 EURDer Komplex befindet sich auf einer Gesamtfläche von 6,852 m2, besteht aus zwei 5-stöckigen Blöcken und hat 135 Apa…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Türkei
von
$141,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnungen (1+1), 60 m2 in Konak Twin Towers 3 Cleopatra-Komplex sind zum Verkauf.Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben wollen und gleichzeitig alle Stadtinfrastruktur zu Fuß erreichen, sowie für Investoren zum Ausleihen von Wohnungen.Das Cleop…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$118,855
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 25 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer - 20 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 5 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$86,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$243,536
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Kinderspielplatz, einen Wohnbereich, einen Parkplatz.Abschluss - 2023.Eigenschaften der Wohnungen Video intercomKabelloses InternetZentralsatellitensystemFliesenbodenDoppelverglasungKüchenschrankStahl EingangstürLage und Infrastruktur in der Nähe D…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Alanya, Türkei
von
$227,047
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxus-Wohnungen zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex, im Herzen von Alanya!900 Meter vom saubersten Meer und einen Schritt von der gesamten Infrastruktur der Stadt entfernt, finden Sie eine exklusive Wohnanlage ideal für dauerhafte Residenz. Der Komplex befindet sich auf einem Grundstück v…
Immobilienagentur
Alanya Eiendom
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Oba, Türkei
von
$177,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$147,243
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 100 m2 im My Marine Residence Komplex.My Marine Residence ist ein großer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur und erstklassigem Hotelservice, der sich im Bereich Mahmutlar befindet.Die Entfernung zum Strand ist ca. 700 Meter, die Sie entlang einer breiten…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Türkei
von
$728,278
Der Komplex besteht aus 5 Villen. Jede dieser Villen verfügt über einen Infinity-Pool, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Zwei Villen haben Parkplatz im Freien, drei Villen haben einen Innenparkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist 2 km von Inzhekum entfernt, die einen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$319,785
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Im Yekta Trade Centre steht ein 150 m² großes Penthouse mit drei Schlafzimmern (3+1) zum Verkauf. Meerblick Möbliert und ausgestattet Individuelle Heizung Ihre Sommerresidenz liegt nur 400 Meter vom Mittelmeer entfernt, und dennoch ist die gesamte Infrastruktur der Stadt beque…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Alanya, Türkei
von
$337,950
Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, einen Whirlpool, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, einen Minigolfplatz, eine rund um die Uhr geöffnete Videoüberwachung, einen Parkplatz, Spiel- und Loungebereich, eine Bibliothek.Abschluss - 31. Dezember 2023.Lag…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$233,049
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad), einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankFenster aus Alumin…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Kargıcak, Türkei
von
$226,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fotos und Videos der Apartments werden auf Anfrage gesendet.Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2+1) 85 m2, im 1. Stock, aber als 3. Stock - 195.000 EUR.Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2+1) 85 m2, im 2., aber als 4. Stock - 225.000 EUR Meerblick.Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2+1) 85 m2, im 6. …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Kargıcak, Türkei
von
$108,531
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf!Wir präsentieren Ihnen eine weitere Aufmerksamkeit, aber ein außergewöhnliches Projekt vom besten Entwickler von Alanya!Lage - 150 Meter vom Meer und dem saubersten Strand der Region Kargicak.Es gibt keine Hochhäuser in der Region Kargicak, die Berge …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$195,761
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Aquapark, einen Miniclub, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad), einen Ruheraum, ein Kino, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, rund um die Uhr Videoüberwachung.Lage…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Alle anzeigen Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Alanya, Türkei
von
$271,185
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
NUMBER 2 RESIDENCE MMT TUNC ist ein neuer 4-stöckiger Komplex mit 36 stilvollen Apartments im Zentrum von Alanya, nur 100 Meter vom Meer entfernt!Die Baufläche beträgt 1,127 m2.Das Projekt ist in einem stilvollen Landschaftsdesign gefertigt und ist von einem tropischen Garten mit Obstbäumen …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$90,306
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 27 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 12 EinheitenFerienwohnungen mit 2 Schlafzimmern— 9 UnitDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 1 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 4 EinheitenDi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Kargıcak, Türkei
von
$255,820
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 95 m2, mit seitlichem Meerblick im Nordic Art-Komplex.Die Küche verfügt über Siemens-Geräte, beheizte Etagen im gesamten Apartment.Der Komplex mit allen Annehmlichkeiten befindet sich 50 Meter vom Meer entfernt, in einer ruhigen, ökologisch sauberen, grünen Gegend …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alanya, Türkei
von
$170,802
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kurzfristige Mietlizenz!Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 65 m2, in der Best Home 20 Komplex.Das Best Home 20 Cleopatra Select ist ein luxuriöser Apartmentkomplex mit einer eigenen Infrastruktur, befindet sich im zentralen Teil von Alanya, 300 Meter vom Strand Cleopatra entfernt.Nur wenige …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Kestel, Türkei
von
$93,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 60 m2, im zweiten Stock.Neue luxuriöse moderne Wohnanlage in Kestel, einer der malerischsten Gegenden von Alanya.Der Komplex besteht aus sechs Blöcken, die Entfernung zum Meer ist nur 400 Meter, alle notwendigen Infrastruktur für Leben und Erholung ist zu Fuß e…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargıcak, Türkei
von
$310,167
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2 im 3. Stock, ausgestattet mit Möbeln und Geräten in der höchsten Ebene Komplex Konak Premium mit der Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels an der ersten Küste.Layout:Stilvolle Küche-Wohnzimme…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Alle anzeigen Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Türkei
von
$175,321
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Yekta Kingdom Premium, das imposanteste und beeindruckendste Projekt in Alanya, erstreckt sich über drei Hektar. Dieser Wohnkomplex wird ein neues Wahrzeichen des Stadtteils Mahmutlar. Der luxuriöse Wohnkomplex liegt an der Mittelmeerküste, im wärmsten Teil der Türkei. Er vereint unser…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$266,480
Die Residenz verfügt über Außenpools, einen Aquapark, tanzende Brunnen, künstliche Pools, einen Whirlpool, ein Spa-Center, einen beheizten Innenpool, ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, Cafés, Restaurants und Bars, Dachrestaurant und Bar mit Panoramablick, einen Nachtclub, Geschäfte und ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Wohnanlage Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Tosmur, Türkei
von
$253,258
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - wir können 200.000 USD im Tapu anzeigenMöblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2, der Komplex wurde 2007 gebaut.Kurt Safir Vip ist ein moderner Wohnkomplex mit ausgezeichneter Infrastruktur, der sich an der ersten Küste im Tosmur-Gebie…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Türkei
von
$172,308
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargıcak, Türkei
von
$181,917
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 68 m2 im 3. Stock, möbliert und ausgestattet, Layout auf höchstem Niveau Konak Premium-Komplex mit der Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels an der ersten Küste im malerischen Kargicak Bereich.Dies ist ein groß angelegtes Luxusprojekt mit einer Fläche von 25.000 m2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Wohnanlage Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargıcak, Türkei
von
$221,711
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat Gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargıcak, Türkei
von
$244,701
Neue Elite-Komplex befindet sich im Osten von Alanya, im Stadtteil Kargicak. An der Küste gelegen, ist dieses Projekt auf einer Fläche von 790 m2 gebaut. Sie können sowohl das Meer als auch die Wälder mit Panoramablick beobachten.Das Projekt besteht aus einem einzigen Block, 6 Etagen und 15 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Kestel, Türkei
von
$314,616
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, eine Sauna, ein Fitnesscenter, Grillplätze, einen Pavillon, WLAN-Internetzugang, rund um die Uhr Sicherheit.Eigenschaften der Wohnungen ZentralsatellitensystemPVC Fenster mit DoppelverglasungStahl EingangstürKlimaanlageKüchenschrankG…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$425,314
Die komplexe Infrastruktur:FreibadKinderspielplatzWohnbereichGrillplatzParkplatzFitnesscenterSauna und DampfbadSpielzimmer mit BillardRund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Kabelloses InternetZentralsatellitensystemVideo intercomKüchenschrankDoppelverglasungStahltürLage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$154,462
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kurzfristige Mietlizenz!Einzimmerwohnungen (1+1) 70 m2, Südfassade, mit Meerblick im Novus Sky Komplex.Der Komplex befindet sich in Alanya im Bereich Mahmutlar, an der Barbaros Street, 120 Meter vom Meer entfernt.Es gibt alles, was Sie für Erholung und dauerhafte Residenz in der Nähe benötig…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Nordic sky
Wohnanlage Nordic sky
Tosmur, Türkei
von
$297,520
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Nordic Sky ist ein exquisites Luxusprojekt im Corporate Style von Nordic Property Construction. Es erfüllt die Bedürfnisse der selektivsten Kenner von Immobilien an der Alanya Küste
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Türkei
von
$141,651
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Alle anzeigen Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Türkei
von
$106,438
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 56 m2 auf einem hohen Stock steht zum Verkauf.Wir präsentieren Ihnen ein neues Elite-Investitionsprojekt im Zentrum von Mahmutlar von einem zuverlässigen Entwicklerunternehmen.Der neue Wohnkomplex liegt 550 Meter vom Meer entfernt und gehört zum Luxussegment, w…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$106,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Apartment im 5-Sterne-Komplex Albimo Loft Residence SPA. Zum Verkauf: Ein-Zimmer-Apartment (1+1), 56 m², unmöbliert (8. Etage) – 90.000 EUR. Ein-Zimmer-Apartment (1+1), 56 m², möbliert (1. und 2. Etage) – ab 90.000 EUR. Wir präsentieren Ihnen ein neues Luxus-Invest…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Kargıcak, Türkei
von
$93,247
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Apartments im Komplex Vega Style:Ein Schlafzimmer (1+1) 55 m2 - 83.000 EURZwei Schlafzimmer (2+1) 95 m2 - 123,000 EUREine moderne Wohnanlage in einer malerischen und ökologisch sauberen Gegend von Alanya - Kargicak, nur 150 Meter vom Meer und dem Strand entfernt.Die Apartments sind…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Demirtaş, Türkei
von
$157,308
In einem beliebten touristischen Bereich, bietet diese Entwicklung Standard 1 Schlafzimmer Wohnungen und 2 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, komplettes Paket von Haushaltsgeräten (Kühlschran…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Türkei
von
$261,838
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Penthouse mit zwei Schlafzimmern (2+1) von 100 m2 steht zum Verkauf.Objektbeschreibung:Voll möblierte 2+1 Penthouse.Amerikanische Küche-Wohnzimmer für gemütliche Abende.Zwei Schlafzimmer und Badezimmer.Geräumige Terrasse mit atemberaubendem Bergblick.Hohe Decken von 3 m für Leicht…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Wohnanlage Apartment in the premium complex Best Home 46.
Oba, Türkei
von
$123,073
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 52 m2 im Premium SPA-Komplex Best Home 46 - Oba Privilege.Eine Reihe von Haushaltsgeräten (Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine), Klimaanlage in jedem Zimmer, beheizte Etagen im Badezimmer und eine Durchlauferhitzer - im Preis …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$329,182
Wohnanlage mit allem für Erholung und Leben: Meer, Sonne und ausgezeichnete Infrastruktur. Der Komplex besteht aus 2 Blöcken und umfasst auch ein eigenes Einkaufszentrum. Die Panoramafenster der Apartments bieten Blick auf das Meer und Alanya. Es wird einen schönen gepflegten Garten und priv…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Alle anzeigen Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$169,564
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zitadelle BSR Residence ist eine schöne Wohnanlage, zwischen Ataturk und Barbarossa Straße im zentralen Teil von Mahmutlar, 200 Meter vom Meer entfernt.Ferienwohnung 2 + 1-115 m?Möbliert (neue Möbel)2. Stock2 Badezimmer2 BalkoneBlick auf den Nordwesten und OstenBlick auf die Berge und die St…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Wohnanlage Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Wohnanlage Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Wohnanlage Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Wohnanlage Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Wohnanlage Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Alanya, Türkei
von
$127,055
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnungen (1+1) 53 m2 mit Blick auf das Meer und Alanya Festung im Zentrum von Alanya.Seda Tower ist ein Wohnkomplex mit einer eigenen Infrastruktur, befindet sich im Zentrum von Alanya, 450 m vom berühmten Strand Keykubat entfernt.Alle Infrastruktur der Stadt ist zu Fuß erreichba…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$107,202
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 56 m2 mit Bergblick in Tekinoğlu-Komplex.Dieses Projekt befindet sich 400 Meter vom Strand entfernt, an der dritten Küste. Die Wohnanlage ist nur 5 Gehminuten von Transport, Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken entfernt.Am Dienstag und Sams…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Mahmutlar, Türkei
von
$87,904
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 55 m2 im 3. Stock im Best Life 9 Komplex.Der Komplex befindet sich im Bereich Mahmutlar, 500 Meter vom Meer entfernt, in der Nähe - Parks, Plätze, Gehwege, Bauernmarkt, Geschäfte und Stände von Kaufleuten, eine Sc…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$134,003
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 12 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 9 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 3 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Oba, Türkei
von
$140,159
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 55 m2 im Fluss Panorama Oba Komplex.River Panorama ist eine neue Premium Wohnanlage in Oba - einer der besten Gegenden von Alanya.Eine komplette und komfortable Infrastruktur wurde hier geschaffen, darunter Migros und Carrefour Supermärkte, ein Metro-Hypermarket und …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Türkei
von
$176,886
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$110,698
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 16 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 14 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 4 Schlafzimmern — 2 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Türkei
von
$192,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2, im 2. Stock.Das Best Home 25 ist eine neue Premium Wohnanlage mit einer eigenen Infrastruktur im zentralen Teil von Alanya, nur wenige Gehminuten vom Strand Cleopatra und der Parkanlage entfernt.Gleichzeitig befindet sich der Komplex im Zentrum der e…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$167,504
Das Projekt umfasst:Innen- und AußenpoolGrillplatzWasserparkYoga-BereichMini GolfFotobereichKinoBasketball und TennisplätzeKinderspielplatzSpa ZentrumSaunaMassage ZimmerDampfbadTürkisches BadKinderspielzimmerFitnessraumBillardAbschluss - März 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unter…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Alle anzeigen Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Kestel, Türkei
von
$182,986
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 105 sq m in the Emarine Residence complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms Balcony View of the sea and complex grounds Emarine Residence is a new premium residential complex with all amenities, located on the seaf…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Alle anzeigen Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Alanya, Türkei
von
$227,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Die Wohnanlage von Nobby Garden Der neue Wohnkomplex Nobby Garden befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Alanya - Avsallar. Es besteht aus zwei Blöcken für 117 Wohnungen. Das neue Nobby Garden-Projekt ist ein stilvoller Wohnkomplex mit Schwerpunkt auf dem gemessenen Lebensrh…
Bauherr
Daria Çiçek
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$134,110
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished two-bedroom apartment with in the Guzel 2000 complex. Apartments for sale: Two-bedroom apartment (2+1), 115 sq m. Price: EUR 116,000 Two-bedroom apartment (2+1), 100 sq m. Price: EUR 136,000 The complex consists of one 12-story building, covering 3,713 sq m, with …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$160,203
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 70 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.Ihre Sommerresidenz befindet sich nur 5 Gehminuten vom Mittelmeer entfernt und zur gleichen Zeit befindet sich die gesamte entwickelte Infrastruktur der Stadt an Ihren Fingerspitzen: Cafés, Supermärkte, Banken, Bäckerei,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Wohnanlage Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Wohnanlage Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Wohnanlage Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Wohnanlage Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Wohnanlage Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Oba, Türkei
von
$250,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Geeignet für TURKISH CITIZENSHIP - in Tapu können wir 400.000 USD angeben.Drei-Zimmer-Wohnung (3 + 1) ohne Möbel 145 m2, im Komplex Sehr-i Oba.Layout:Separate KücheWohnzimmer3 Schlafzimmer2 Badezimmer1 verglast…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Wohnanlage Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Alanya, Türkei
von
$264,724
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Duplex mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) mit einer Fläche von 120 m2 im Royal Towers Komplex mit Panoramablick auf das Meer und die Festung Alanya.Royal Towers ist eine neue Anlage mit allen Annehmlichkeiten, im Z…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Wohnanlage Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.
Alanya, Türkei
von
$401,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
AZURA WORLD in Türkler: Entdecken Sie ein neues Leben. Wir präsentieren AZURA WORLD, ein großartiges Projekt – eine Stadt in der Stadt – an der Küste von Antalya. Mehr als nur eine Wohnanlage: Ein ganzheitliches Umfeld zum Wohnen, Erholen und Investieren, in dem jedes Detail sorgfältig du…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Oba, Türkei
von
$152,157
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 100 m2 im 2. Stock im Riviera Garden Oba Komplex.Layout:WohnkücheGeräumige Eingangsgruppe2 Schlafzimmer2 BadezimmerGlazed LoggiaSüd-, Nord- und Westfassade.Rivie…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea in the ART City Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea in the ART City Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea in the ART City Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea in the ART City Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea in the ART City Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea in the ART City Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 me