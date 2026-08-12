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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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Herrenhaus 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 498 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Villen mit Meerblick, großzügigen Gärten und Pools in Bodrum Die Villen befinde…
$2,10M
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Herrenhaus 15 zimmer in Fatih, Türkei
Herrenhaus 15 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 15
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 850 m²
Etagenzahl 3
Historisches Herrenhaus in Fatih mit Meerblick restaurierbar für große Investitionen Die zum…
$2,05M
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 825 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöses Haus mit Meerblick neben dem Yalıkavak Yachthafen in Bodrum Dieses zum Verkauf st…
$13,98M
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Herrenhaus 9 zimmer in Incekum, Türkei
Herrenhaus 9 zimmer
Incekum, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Diese außergewöhnliche 8-Zimmer-Villa, in der begehrten Region İncekum gelegen, bietet ein u…
$1,36M
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Herrenhaus 8 zimmer in Dosemealti, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
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