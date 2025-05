Wohnkomplex Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung

Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro!

Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsallar, Alanya, entfernt liegt.

Perfekt für Investoren und Lifestyle-Suchende konzipiert, kombiniert dieses Projekt luxuriöses Wohnen, hohe Mietrenditen und Full-Service-Management.



✔️ 9% garantierte jährliche Mieteinnahmen – notariell beglaubigter Vertrag für maximale Sicherheit

✔️ Nur 15 exklusive Einheiten – privates, elegantes Boutique-Ambiente

✔️ 6 Tage/Woche kostenloser Shuttle zum Strand und einmal pro Woche zum lokalen Markt

✔️ Komplett verwalteter Mietservice inklusive – Airbnb, Booking.com, FeWo-direkt

✔️ Flexible Zahlungsoptionen – Euro, Bitcoin oder Gold werden akzeptiert

✔️ 5% Rabatt bei vollständiger Vorauszahlung



Über die Immobilie:

1+1 Appartement (2 Zimmer)

• ca. 52 m² Wohnfläche

• Großzügiger offener Wohn- und Küchenbereich

• Ein elegantes Schlafzimmer

• Modernes Designer-Badezimmer

• Großer Balkon mit Tageslicht und teilweisem Meerblick

• Fußbodenheizung in allen Räumen – maximaler Komfort auch im Winter

• Smart Home System – Steuern Sie Licht, Klima und Sicherheit aus der Ferne

• Hochwertige Verarbeitung: hochwertige Fliesen, Aluminiumfenster, Sicherheitseingangstür



Ausstattung der Residenz:

• Außenpool mit Sonnenterrasse

• Sauna & Dampfbad zum Entspannen

• Moderner Fitnessraum

• Kinderspielplatz

• Angelegte Gärten und Grillbereich

• Privater Shuttleservice zum Strand und zum lokalen Markt

• 24/7 Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

• Aufzug zu allen Etagen



Flexible Zahlungsmöglichkeiten:

Möglichkeit 1:

• 20% Anzahlung bei Vertragsunterzeichnung

• 80% zinslose Raten bis September 2025

Möglichkeit 2:

• 30% Anzahlung

• 70% zinslose Raten bis September 2025

Möglichkeit 3:

• 40% Anzahlung

• Restbetrag in 3 gleichen Raten bis September 2025

★ 5% Rabatt bei vollständiger Barzahlung

✔️ Zahlungen in Euro, Bitcoin oder Gold möglich



Warum in Alanya investieren?

9% garantierte Mieteinnahmen in Euro – stabile und sichere Renditen

Vollständig verwaltete Vermietungen – keine Sorgen des Vermieters

Boomender Immobilienmarkt – starkes Wertsteigerungspotenzial

Schönes mediterranes Klima und Lebensstil

Bezahlbarer Luxus im Vergleich zu Spanien und Griechenland

Rechtlich abgesicherte Verträge nach deutschem und türkischem Recht

Persönliche Betreuung durch unser Berliner Büro





Schlussfolgerung:

Investieren Sie smart – besitzen Sie ein luxuriöses Apartment in Alanya und sichern Sie sich 9% garantierte Mieteinnahmen in Euro!

Fordern Sie noch heute Ihr Exposé an und sichern Sie sich Ihre Zukunft mit einer sorgenfreien Investition im Mittelmeerraum!