Leitfaden für den Kauf von Neubauten in der Türkei
Neubauprojekte in der Türkei. Häufig gestellte Fragen
Wie viel verlangt man im Durchschnitt pro Quadratmeter in Neubauten in der Türkei?
Die durchschnittlichen Kosten der Neubauwohnungen in der Türkei betragen 1500 Euro pro Quadratmeter. Die Preise für Wohnungen im Premium-Segment können um 10-20 % höher sein.
Was sind die wichtigsten Vorteile des Erwerbs einer Wohnung in Neubauten in der Türkei?
Der Kauf einer Wohnung gibt Ihnen die Möglichkeit, in einem entwickelten Land mit den besten Stränden Europas, guter Medizin und Bildung zu leben. Sie können mit einer gekauften Wohnung auch das ganze Jahr über Geld verdienen, indem Sie sie vermieten.
In welchen türkischen Städten haben Immobilien großen Zuspruch?
Erhöhte Nachfrage nach Wohnraum gibt es in Antalya und Alanya, den beiden beliebtesten Ferienorten des Landes. Hier kauft man Neubauwohnungen in der Türkei zum Entspannen und Mieten. Ausländer, die in das Land kommen, um zu studieren/zu arbeiten, wählen Ankara oder Istanbul.
Welche Dokumente und Genehmigungen sind für den Kauf von Wohnungen in einem türkischen Neubau erforderlich und welche Steuern müssen bezahlt werden?
Ausländer benötigen lediglich einen Reisepass und eine Steuernummer (erhältlich beim örtlichen Finanzamt), um eine Wohnung in einem Wohnkomplex zu kaufen. Die Steuer beim Kauf beträgt 4% des Katasterpreises des Objekts.