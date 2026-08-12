  1. Realting.com
  2. Türkei

Neubauten zum Verkauf in Türkei

;
Istanbul
11
Antalya
84
Izmir
14
Alanya
5
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alle anzeigen Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alanya, Türkei
von
$139,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–121 m²
4 Immobilienobjekte 4
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro! Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsalla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
138,488 – 167,340
Wohnung 2 zimmer
121.0
282,747 – 300,058
Bauherr
Home World Alanya Construction
Eine Anfrage stellen
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$695,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 26–181 m²
20 Immobilienobjekte 20
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Wohnung 2 zimmer
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Wohnung
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Stadthaus
181.3
1,08M
Haus
98.0
273,000
Studio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Alle anzeigen Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Türkei
von
$137,330
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 21
Unser Projekt befindet sich in Etimesgut, Ankara, im am besten geeigneten neuen Siedlungsgebiet für Zoneneinteilung und Bewertung. Es ist als 4 Blocks und 338 Wohnungen auf einer Fläche von 20.000 m2 positioniert. Dort sind normale Wohnungen beginnen von 1 + 1 bis 4 + 1 und Penthouse-Wohnu…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Muratpasa, Türkei
von
$130,879
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Die Cruise Collection befindet sich im Entwicklungsgebiet von Antalya, Altintash. In dem Gebiet sind groß angelegte Bauarbeiten mit der Entwicklung der gesamten erforderlichen Infrastruktur geplant, die es zu einem „neuen Zentrum von Antalya“ machen werden. Die Wohnungen haben hochwertige …
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Alanya, Türkei
von
$72,138
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Et…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Alle anzeigen Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich in der Touristenstadt Mahmutlar, einem Vorort von Alanya. Das zehnstöckige Gebäude umfasst 63 Wohnungen verschiedener Baugruppen: 1 + mit einer Fläche von 45,50 und 53 Quadratmetern; — li 1, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Meter; 2 + 1, mit ein…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Okurcalar, Türkei
von
$102,024
Die Wohnanlage befindet sich im Westen von Alanya an einem malerischen Ort - Okurjalar. Der Komplex wird etwas mehr als 25.000 Quadratmeter einnehmen, ein Komplex wurde nach den besten Konzepten von Premium-Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Alle Apartments haben eine Fläche von mehr als 100 Quadrat…
Bauherr
TURKREALT
Eine Anfrage stellen
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Alle anzeigen Residenz New Life
Residenz New Life
Oba, Türkei
von
$191,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
NEUER LEBENskomplex - Alanya, beide Wir präsentieren Ihnen einen neuen hochmodernen Komplex, dessen Bau wir in Alanya in der Region Oba, nur 1,8 km vom Mittelmeer entfernt, begonnen haben. Die soziale Infrastruktur des Bezirks ist nur wenige Gehminuten von Cafés, Supermärkten, Schulen und…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$118,855
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 25 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer - 20 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 5 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$337,921
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt verfügt über Wohnungen mit 5 Schlafzimmern.Wohnanlage in 10 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 12 Monate
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$401,447
Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, einen Dampfraum, eine Sauna, einen Fitnessraum und ein Pilates-Studio, ein Kino, einen Mehrzweckraum.Vorteile Garantierter Ertrag von 5 % für 2 Jahre in der türkischen Lira.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 300 MeterMetrobus - 50…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$346,893
Apartments in einem modernen Wohnkomplex mit einem großen Einkaufszentrum und einer Vielzahl von Annehmlichkeiten. Das Projekt in Kadikoy vereint vielseitige Architektur und einen hohen Lebensstandard. Einige Apartments bieten Blick auf das Marmara Meer.Lage und Infrastruktur in der Nähe In …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,07M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen in einem Elite-Komplex an der Küste.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, eine Garage und einen Parkplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Türkisches Bad, einen Massageraum, einen Spielraum, einen Kinderspielpl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Alle anzeigen Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Türkei
von
$490,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizini…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Alle anzeigen Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Wohnanlage 1+1 apartment in the center of Alanya in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex.
Alanya, Türkei
von
$130,310
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
One-bedroom apartments (1+1), measuring 60 sq m, are for sale in the Konak Twin Towers 3 Cleopatra complex. This project is ideal for those who want to live close to the sea while still having all the city's amenities within walking distance, as well as for investors looking to rent out t…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$337,921
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über Geschäfte, einen 5-stufigen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, eine Sauna, ein Yogastudio.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von C…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$460,609
Die Residenz verfügt über einen zweistufigen überdachten Parkplatz und Parkplätze im Freien, einen großen angelegten Grünbereich, einen Swimmingpool, einen Sportkomplex, einen Basketballplatz, eine Sauna und einen Hamam.Es gibt Fläche 5 Wohnungen auf jeder Etage.Abschluss - Dezember, 2023.Au…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at least $200,000 cheaper than other sellers. A one-bedroom apartment (1+1 bedroom), with a total area of ​​76 m2, is for sale in the LUXURY Kordon Istanbul complex. The project has a total area of …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Türkei
von
$805,023
Der luxuriöse Wohnkomplex besteht aus 80 zweistöckigen und 20 dreistöckigen Stadthäusern. Jedes Haus verfügt über ein Grundstück von 175 m2, Privatpool, Garten und Parkplatz. Die Fenster überblicken den See. Der Komplex verfügt auch über einen Volleyball, Basketball und Fußballplatz sowie ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$318,707
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$411,863
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den See.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, Swimmingpools, einen Kinderspielplatz und Sportplätze, einen Loungebereich, Wanderwege, Sicherheit, Innen- und Außenpools, eine Sauna, einen Hamam, einen Fitnessraum, einen Parkplatz, ein Café un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$358,141
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Blick auf das Marmara Meer und den See.Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze und Sportplätze, Gehwege, Sicherheit, Innen- und Außenpools, eine Sauna und einen Hamam, einen Fitnessraum, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$535,222
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, Balkonen und Terrassen.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Parkplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna und ein Dampfbad, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich.Abschluss - Dezember, 2024.L…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Türkei
von
$239,756
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad und eine Sauna, Tennis- und Basketballplätze, einen Kinderspielplatz, ein Einkaufszentrum.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteKrankenhaus - 4 MinutenUnive…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$193,993
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten, einen Parkplatz, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, ein Café.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 9.5 km (15 Minuten)Pendik Marina - 6,8 km (10 Minuten)Einkaufszentrum…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$2,89M
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments und Penthouses mit verschiedenen Layouts (von zwei bis vier Schlafzimmern). Die Wohnung hat einen Panoramablick auf die Stadt, private Terrassen und Pools.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Innenpool, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$2,28M
Wir bieten Villen mit Infinity-Pools, Gärten, Terrassen, Gästehäusern, Panoramablick auf das Meer und den Yachthafen, Parkplätze.Abschluss - Juni 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Hauptstraße, 2 Minuten vom Yachthafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$265,848
Das multifunktionale Projekt umfasst Wohn-, Gewerbe-, Büroeinheiten.Die Fenster bieten Blick auf das Meer, den See und die Stadt.Abschluss - 30/06/2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe 200 Meter von Beykent University100 Meter vom Einkaufszentrum Perlavista200 Meter vom Staatlichen Kranken…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$315,199
Diese komfortable Residenz mit einer reichen Infrastruktur ist eine großartige Gelegenheit für Investoren, die moderne Immobilien zu Schnäppchenpreisen kaufen möchten.Im Herzen einer großen und sehr beliebten Gegend von Alanya - Kestel, in einer Entfernung von 200 Metern von der Küste. Der K…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$2,15M
Das Projekt wird ein globales Beispiel in Bereichen wie die richtige Wiederherstellung historischer Gebäude mit einem zeitgenössischen architektonischen Ansatz setzen.Der Wohnkomplex verfügt über 76 Wohnungen, 36 Loft-Wohnungen, 3 Geschäfte, Hallenbad, Spa-Bereich, Spielplatz, technisches Se…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Alle anzeigen Wohnanlage DESIRE
Wohnanlage DESIRE
Aksu, Türkei
von
$192,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 50 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von Antalya.Die Entfernung zum Flughafen beträgt 3 km, zum Meer - 3,5 km.Der Komplex umfasst 127 Premium-Apartments: 73 Residenzen und 54 Wohnungen mit garantierter Miete im Rahmen eines Vertrags mit der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
192,000
Immobilienagentur
Realty World Green Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,59M
Wir bieten Villen mit großen Gärten und Panoramablick auf den See und das Meer.Es ist möglich, einen Pool zu bauen.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Hallen- und Außenpools, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum, Sportplätze und Kinderspielplätze.Ausstattung und Ausstattung i…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$402,009
Die Wohnanlage umfasst 359 Wohnungen (mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern) und 51 Gewerberäume (18 Büros und 33 Läden), Innen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, eine Sauna, ein Fitnesscenter und einen Kinderspielplatz im Freien, einen Parkplatz. Vor dem Eingang des Komplexes befindet sich e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Kargıcak, Türkei
von
$183,853
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fotos der Wohnung auf Anfrage erhältlich. Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 100 m², im Wohnkomplex Azeroth Enesay Residence direkt am Meer. Direkter Meerblick Unmöbliert Baujahr: 2022 Die Azeroth Enesay Residence befindet sich im Stadtteil Kargicak, nur 150 Meter vom Meer entfernt u…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$452,651
Es gibt mehr als nur Häuser in diesem Komplex. Es gibt üppige Gärten, fröhliche Kinder, geräumige Terrasse Balkone zum Entspannen mit Vergnügen, und vieles mehr. Es gibt nur 342 Familien, Natur und Glück. In risikoarmen Häusern öffnen sich Ihre Türen zum Garten, Terrassen und Balkon.Eigensch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Wohnanlage Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$154,462
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Kurzfristige Mietlizenz!Einzimmerwohnungen (1+1) 70 m2, Südfassade, mit Meerblick im Novus Sky Komplex.Der Komplex befindet sich in Alanya im Bereich Mahmutlar, an der Barbaros Street, 120 Meter vom Meer entfernt.Es gibt alles, was Sie für Erholung und dauerhafte Residenz in der Nähe benötig…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,08M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit, einen dreistufigen Tiefgaragen, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich mit einer Sauna, einem Hamam und einem Whirlpool, einen Konferenzraum, einen Au…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$158,180
Das Projekt Forev Modern Haliç, das neben der historischen Textur von Eyüp und dem Goldenen Horn ansteigt, bietet Ihnen optimale Wohnräume im Einklang mit den heutigen Trends mit den Privilegien, die es bietet. Unsere Wohnungen, passend für jeden Bedarf entworfen, öffnen die Türen eines komf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$1,41M
Wir bieten schöne Villen mit Panoramablick auf das Marmara Meer, Gärten und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool und einen Sportclub.Abschluss - August 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe eines der größten …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$718,568
Wir bieten Villen mit Parkplätzen und Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 60 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Zentrum von Bodrum
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Türkei
von
$52,405
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 18.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Projekt mit der Infrastruktur eines …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$244,000
Dünya Şehir Maltepe ist ein herausragendes Wohnprojekt auf der asiatischen Seite Istanbuls im Stadtteil Maltepe – Esenkent. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 26.000 m² und umfasst mehr als 780 Wohneinheiten in neun Wohngebäuden, von denen viele einen beeindruckenden Blick auf d…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$633,977
Das Projekt ist ein Wohnkomplex von 3 separaten Gebäuden mit Wohnungen. Das Projekt umfasst auch verschiedene Annehmlichkeiten und Infrastruktur: Innen- und Außenpools, Fitnessbereich im Freien, Sonnenterrassen, Fitnesscenter, Sauna, Tischtennis, Kinderspielplatz, Basketballplatz, Geschäfte,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Türkei
von
$193,993
Eigenschaften:üppig angelegte GärtenJogging und WanderwegeKinderfreundliche Spielplätze und Freiräume für FamilienaktivitätenKaskaden und dekorative WasserelementeSichere und gemeinsame Bereiche für ein komfortables ErlebnisSozialräume für Mehrzweck- und FreizeitaktivitätenFitnesscenterSauna…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$75,741
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hammam, Sauna, Basketballplatz, Kino, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Ulusoy Residence Oba complex for residence permit.
Oba, Türkei
von
$166,516
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit - we can list the price at USD 200,000 in Tapu. Furnished two-bedroom apartment (2+1) 120 m² on the 4th floor in the Ulusoy Residence Oba complex. Layout: Kitchen-living room Spacious entrance area 2 Bedrooms 2 Bathrooms Glazed balcony U…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Çeşme, Türkei
von
$1,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis ab 1,155.000 EURLuxuriöse, gebrandmarkte Apartments und Villen mit Meerblick in Cesme auf der ersten Linie, mit einem privaten Strand und einem Hotel- und Spa-Konzept im Ilica Bereich sind zum Verkauf.Die Apartments und Villen sind Teil des Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel Komplex a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Türkei
von
$89,124
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Aqua Marin Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$5,42M
Eines der größten Wohnimmobilienprojekte in Istanbul. Neben den Wohnungen, umfasst es Büros, ein Einkaufszentrum, ein 5* Hotel. Die ersten 11 Etagen sind vom Hotel besetzt, dann gibt es 320 Apartments, von denen 197 voll möbliert sind. Darüber hinaus gibt es einen privaten Pool, Spa, Restaur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$89,724
Ein Wohnkomplex in einer gated Community mit vielen Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, Pavillons, Sauna und Hammam. Das neue Projekt besteht aus 3 Blöcken. In einem Block gibt es zweizimmerwohnungen, in den anderen zwei - dreizimmerwohnungen.Kann in Raten mit einer Mindestzahlung von 50% und d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Türkei
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Warum diese Immobilie Wohnungen zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul, mit einem unverwechselbaren ästhetischen und funktionalen Design. Ein gesundes Leben im Herzen grüner Gärten, die Frieden inspirieren. Es liegt in der Nähe von Einkaufszentren und prominenten Bildungs-, Gesundheits- und Kult…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von
$318,348
Wir bieten Apartments mit geräumigen Terrassen.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad, Kinderspielplätze, Restaurants ans Cafés, ein Einkaufszentrum.Abschluss - April, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Alle anzeigen Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Alanya, Türkei
von
$227,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Die Wohnanlage von Nobby Garden Der neue Wohnkomplex Nobby Garden befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Alanya - Avsallar. Es besteht aus zwei Blöcken für 117 Wohnungen. Das neue Nobby Garden-Projekt ist ein stilvoller Wohnkomplex mit Schwerpunkt auf dem gemessenen Lebensrh…
Bauherr
Daria Çiçek
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$373,065
Die Residenz mit einer Baufläche von 14,085 m2 besteht aus 4 Blöcken. Mit seinem Standort und der gemischten Nutzung Projekt-Funktionen; Es wurde entworfen, um die beste Nutzung von geographischen und klimatischen Bedingungen. Aufgrund seiner Lage ist Kepez in der Lage, eine neue Richtung zu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Alle anzeigen Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Türkei
von
$350,000
Via Life Eyup ist ein modernes Wohnprojekt im Bau im Stadtteil Eyüp Sultan in Istanbul und erstreckt sich über ein 12.000 m² großes Grundstück. Das Projekt umfasst 5 Wohngebäude mit mehr als 350 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 2+1 bis 5+1, die modernen Wohnkomfort und funktionales…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Türkei
von
$173,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) im Komplex Kavi Dreams Oba.Der Komplex, auf einer Fläche von 11.000 m2, besteht aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken, insgesamt 180 Wohnungen.Das Luxusprojekt befindet sich in Alanya in der renommierten Oba Bereich, nur 3 km vom Stadtzentrum und 950 Meter vom Meer entf…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Luxus leben im Herzen von Alanya, wo jeder Tag wie ein Luxus-Resort ist.Stellen Sie sich einen Ort vor, wo mediterraner Luxus den Geist der Freiheit trifft, und jeden Morgen beginnt mit dem Duft des Meeres, der warmen Sonne und dem Gefühl, dass Sie in den schönsten Flecken auf der Karte sind…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$3,69M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, großem Balkon und 500 m Entfernung zum Einkaufszentrum Akmerkez in Beşiktaş, Istanbul Die zum Verkauf stehenden Wohnungen befinden sich im Stadtteil Levent in Beşiktaş. Levent ist das Finanzzentrum von Istanbul und mit seinem hohen täglichen Verkehrsaufk…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$422,650
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments mit verschiedenen Layouts (von 1 bis 4 Schlafzimmer).Die Residenz verfügt über Pools und angelegte Grünflächen, einen Parkplatz, Kinderspielplätze und Sportplätze, einen Fitnessraum und eine Sauna, Restaurants, Cafés und Geschäfte.Abschluss - F…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Türkei
von
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece / Atakent in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m², davon sind 18.420 m² als Grünflächen gestaltet. Die Wohnanlage umfasst 540 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen. Si…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Alle anzeigen Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$208,368
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Alle anzeigen Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Türkei
von
$315,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex befindet sich in Atanehir Bezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul in der Nähe des Finanzbezirks FİNANS MERKEZİ, auf einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus einem 16-stöckigen Schmetterlingsblock, insgesamt 66 Wohnungen, 2 + 1 bis 3 + 1 Layouts, mit Flächen von 92 m2 bi…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Alle anzeigen Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Nivak Florya ist ein luxuriöses Wohnprojekt mit niedriger Bebauung im Stadtteil Şenlikköy in Bakırköy. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 20.500 m² und umfasst 12 Wohngebäude mit insgesamt 96 exklusiven Wohneinheiten. Die Wohnungen reichen von 2+1 bis 7+1 und bieten großzügige, …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$480,507
Die moderne Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen: Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmer, Duplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich direkt vor dem Einkaufszentrum Palladium, 350 Meter von der U-Bahn-Station Atasehir und in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$799,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Wohnungen in einer Wohnanlage in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinau…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Kargıcak, Türkei
von
$105,569
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 sq. m., is now available in the Konak Terrace complex. We present another exceptional project from Alanya's leading developer! Konak Terrace Homes is a new luxury residential complex with all amenities, located on the second line of the sea, …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Türkei
von
$178,000
Etagenzahl 5
Fläche 50 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum diese Immobilie Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Kucukcekmece neben den Schnellverkehrsstationen. Es ist nur wenige Schritte von den prominenten Bildungs- und Gesundheitszentren in der Region entfernt. Es ist eine vielversprechende Gelegenheit in einem der wichtigsten Investitionsgebi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
227,057
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$816,319
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$499,890
Die Residenz verfügt über einen Garten, einen Loungebereich und einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, einen Innenpool, ein Dampfbad, eine Sauna und einen Massageraum, einen Fitnessraum.Eigenschaften der Wohnungen KüchenschrankGranit ArbeitsplatteFliesenbodenLage und Infrastruktur in der …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Alle anzeigen Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Tosmur, Türkei
von
$308,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Nordic Sky ist ein exquisites Luxusprojekt im Unternehmensstil von Nordic Property Construction. Es erfüllt die Bedürfnisse der selektivsten Immobilienkenner an der Alanya-Küste und zeichnet sich durch die lakonische Architektur und den Komfort eines Elite-Fünf-Sterne-Hotels aus.Auf dem Grun…
Bauherr
Daria Çiçek
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$371,572
Das Projekt auf europäischer Seite von Istanbul, in Beylikdüzü, dem neuen Stadtgebiet Istanbuls. Der Komplex überblickt das Marmara Meer und Parks. Die nahe gelegene U-Bahn-Station ist ein Vorteil und Wert für Investoren.Das Projekt hat 3 Blöcke mit Gewerbefläche und eine Vielzahl von flache…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Türkei
von
$171,291
Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, Gehwege, Kinderspielplätze und Pool, einen Außenpool von 192 m2, Aufenthaltsräume, eine Bar und einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und ein Türkisches Bad.Abschluss - Dezember, 2023.Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Alle anzeigen Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Wohnanlage Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Türkei
von
$46,077
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex Wir bieten ein Studio im 4. Stock des neuen Luxus-Wohnkomplexes Ilkem Rio 1 zum Verkauf an – mit einem Preisnachlass von 10.000 € gegenüber dem Angebotspreis des Bauträgers. Lage und Konzept Der Komplex befindet sich im Stadtteil Tomük von Mersin, n…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
, Türkei
von
$240,000
Etagenzahl 12
Warum diese Immobilie? Die Projektzone ist eines der wichtigsten Zentren Europas Istanbuls. Seine Nähe zum Hayat Valley Park macht es zu einem Ziel für Investoren und diejenigen, die im Herzen der Natur leben möchten. Das Projekt wird von der Regierung garantiert und umfasst 1156 Wohnungen u…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$348,194
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments.Die Residenz verfügt über große Gärten und Zitrushaine, einen Swimmingpool und Sportplätze, einen Minigolfplatz, einen Tierpark, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, ein Kino, ein Fitnesscenter.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$128,334
Das Projekt verfügt über 9 separate Wohngebäude sowie 33 Läden und Büroräume.Die Wohnanlage verfügt über Apartments mit 1-4 Schlafzimmern, mit Fläche von 41 - 227 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Wohnkomplex verfügt auch über eine Sauna, einen Kinderpool, ein Hamam und eine 24/7-Si…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$517,718
Ein führender türkischer Entwickler hat den Verkauf eines neuen Projekts mit Blick auf das Meer, die Fürsteninseln und den Wald gestartet. Die Projekte dieses Entwicklers haben immer hochwertige, perfekte Standorte und die besten Materialien auf dem Markt.Das Wohnprojekt besteht aus 3 Blöcke…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$338,245
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den See und das Marmara Meer.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich, einen Fitnessraum, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur einen Gehminuten vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Türkei
von
$348,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$2,10M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$272,586
Projektinfrastruktur:HallenbadGymnasiumTürkisches BadSaunaInnenwanderwegeKinderspielplätzeGeschlossene und offene Parkplätze24-Stunden-SicherheitAbschluss - September, 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hochwertige Oberflächen3 Meter hohe Decken3 Elektrogeräte in der KüchePanoramafenst…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$107,202
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Der Komplex verfügt über ein Gebäude mit Appartements mit 2-3 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mersin ist ein g…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$188,024
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Blick auf das Meer und den Yachthafen.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze, Grünflächen, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum, ein Café, einen Parkplatz.Abschluss - März 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$240,040
Die neue Wohnanlage mit verschiedenen Arten von Wohnungen: Zweizimmer-, Dreizimmer- und Vierzimmerwohnungen.Neben den Apartments verfügt das Projekt über Kinderspielplätze, einen Innen- und Außenparkplatz, einen Außenpool, ein Türkisches Bad, eine Sauna, eine Cafeteria, ein Fitnesscenter und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Alle anzeigen Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Buyukcekmece, Türkei
von
$185,000
Albatros Life bietet ein elegantes Wohnkonzept im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece. Das Projekt umfasst moderne Wohn- und Gewerbeeinheiten in einer ruhigen Küstenlage und ist sofort bezugsfertig. Albatros Life vereint Komfort, Privatsphäre und ein familienfreundliches Wohnumfeld mit eine…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Alle anzeigen Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Wohnanlage One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Türkei
von
$106,438
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 56 m2 auf einem hohen Stock steht zum Verkauf.Wir präsentieren Ihnen ein neues Elite-Investitionsprojekt im Zentrum von Mahmutlar von einem zuverlässigen Entwicklerunternehmen.Der neue Wohnkomplex liegt 550 Meter vom Meer entfernt und gehört zum Luxussegment, w…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$3,27M
Der Wohnkomplex besteht aus Villen mit 4-5 Schlafzimmern. Die Häuser haben Balkone oder Terrassen. Sie befinden sich neben dem Yachthafen.Der Wohnkomplex ist Teil eines modernen Urbanisationsprojekts, der Küstenstadt Istanbul mit 55 km Küstenlinie.Es besteht die Möglichkeit, einen Rabatt von…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$131,090
Das Projekt besteht aus 63 Wohnungen in einem Block. Das Projekt ist in Demirtas, dem beliebtesten touristischen Zentrum von Alanya, 1.000 Meter vom Meer entfernt.Das Projekt verfügt über 9 Etagen und Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.Ausstattung und Ausstattung im Haus Innenausstattung des G…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$355,400
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken und umfasst 72 Premium-Wohnungen mit "Smart Home" System: 46 gemütliche und geräumige Apartments 1+1 (41-46 m2) und 26 Designer-Duplexes 2+1 (82-97 m2).Die perfekte Lage in der beliebten Gegend von Oba in der Nähe des Meeres und des Zentrums von Alanya, umge…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$312,425
Wir bieten geräumige und hochwertige Apartments mit verschiedenen Layouts. Einige Wohnung haben Blick auf das Meer und die Inseln.Die gehobene Residenz verfügt über einen Fitnessraum und ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Innenpool, einen Dampfraum, einen Parkplatz und eine Garage, ein Tür…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$543,181
Das Projekt befindet sich im Eliteviertel von Uskudar im anatolischen Teil von Istanbul, umgeben von Naturschutzgebieten und Waldparks.Das Projekt hat einen malerischen Blick auf den Çamlıcu TV Tower, der in 8 Minuten mit dem Auto erreichbar ist, um das Frühstück vom Aussichtsdeck zu genieße…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$932,196
Wir bieten stilvolle hochwertige Villen mit Hallen- und Außenpools, großen Gärten, Saunen und türkischen Bädern, großen Terrassen und Grillmöglichkeiten, Meerblick.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Poolterrasse.1. Stock: ein Zweibettzimmer mit einem Ba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$716,283
Die Residenz verfügt über Cafés und Restaurants, eine Garage, ein Fitnesscenter, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Kinderspielplatz, einen Konferenzraum, eine Sauna, eine Dampfbadewanne und einen Yogabereich, rund um die Uhr Sicherheit, Conciergeservice.Abschluss - Dezember, 2023.A…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Alle anzeigen Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Beyoglu, Türkei
Preis auf Anfrage
Erstklassige Lage in Beyoğlu mit Panoramablick auf das Goldene Horn Golden Palace Halic befindet sich im Herzen von Beyoğlu, einem der lebendigsten und historisch bedeutendsten Stadtteile Istanbuls. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf das Goldene Horn und verbindet …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$167,133
Das Projekt umfasst:Meerblick und StadtblickFitnessstudioParkplatzSicherheitKinderspielplatzLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich direkt am Meer und ist von allen notwendigen Infrastrukturen umgeben, darunter Parks und der Yachthafen mit Restaurants und Bars.West Is…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$198,968
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, einen Fußballplatz und einen Basketballplatz, einen Parkplatz und eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 800 MeterEinkaufszentrum - 5 MinutenUniversität - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 35 Minute…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$301,537
Ein einzigartiger Projekttyp ist die Zusammenarbeit, die für gemeinsame Unterkünfte für Menschen mit gemeinsamen Interessen bietet. Ein besonderes Merkmal dieser Art der Wohnung ist der Betrieb von gemeinsamen Veranstaltungen und Kommunikation in gemeinsamen Wohngebieten.Das Projekt verfügt …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$172,456
Die Residenz besteht aus zwei fünfgeschossigen Gebäuden mit Zwei-, Dreizimmerwohnungen und Duplex-Penthouses.Die einzigartige Lage kombiniert mit der hohen Qualität der Konstruktion, modernes Design und professionelles Management wird einen komfortablen Lebensstil gewährleisten.Im Bau werden…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Wohnanlage New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Aksu, Türkei
von
$109,432
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Wohnbereich, eine rund um die Uhr Videoüberwachung, einen Sicherheits- und Conciergeservice.Ausstattung und Ausstattung im Haus Video intercomKlimaanlage im WohnzimmerEinbauküchengeräte (Geschirr, Haube…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
1 2 3

Leitfaden für den Kauf von Neubauten in der Türkei

Leben und Staatsbürgerschaft in der Türkei: Interview mit einem Immobilienmakler in Izmir
Leben und Staatsbürgerschaft in der Türkei: Interview mit einem Immobilienmakler in Izmir
Hauskauf in der Türkei 2025: Marktübersicht und Immobilienpreise in der Türkei 2025 nach Regionen
Hauskauf in der Türkei 2025: Marktübersicht und Immobilienpreise in der Türkei 2025 nach Regionen

Neubauprojekte in der Türkei. Häufig gestellte Fragen

Wie viel verlangt man im Durchschnitt pro Quadratmeter in Neubauten in der Türkei?

Die durchschnittlichen Kosten der Neubauwohnungen in der Türkei betragen 1500 Euro pro Quadratmeter. Die Preise für Wohnungen im Premium-Segment können um 10-20 % höher sein.

Was sind die wichtigsten Vorteile des Erwerbs einer Wohnung in Neubauten in der Türkei?

Der Kauf einer Wohnung gibt Ihnen die Möglichkeit, in einem entwickelten Land mit den besten Stränden Europas, guter Medizin und Bildung zu leben. Sie können mit einer gekauften Wohnung auch das ganze Jahr über Geld verdienen, indem Sie sie vermieten.

In welchen türkischen Städten haben Immobilien großen Zuspruch?

Erhöhte Nachfrage nach Wohnraum gibt es in Antalya und Alanya, den beiden beliebtesten Ferienorten des Landes. Hier kauft man Neubauwohnungen in der Türkei zum Entspannen und Mieten. Ausländer, die in das Land kommen, um zu studieren/zu arbeiten, wählen Ankara oder Istanbul.

Welche Dokumente und Genehmigungen sind für den Kauf von Wohnungen in einem türkischen Neubau erforderlich und welche Steuern müssen bezahlt werden?

Ausländer benötigen lediglich einen Reisepass und eine Steuernummer (erhältlich beim örtlichen Finanzamt), um eine Wohnung in einem Wohnkomplex zu kaufen. Die Steuer beim Kauf beträgt 4% des Katasterpreises des Objekts.
Realting.com
Gehen