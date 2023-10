Bueyuekkumluca, Türkei

von €360,190

Kapitulation vor: 2024

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Lara - Antalya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Wohnbereich von 55 bis 147 m2. Entfernung zum Meer 250 Meter. Lara ist ein Stadtteil von Antalya östlich des Stadtzentrums. Die Küste des Gebiets ist 18 km lang und das Leben an der Küste kocht Tag und Nacht. Es ist bemerkenswert, dass sich Lara hauptsächlich auf einem Felsen befindet, 30-40 Meter über dem Meeresspiegel. Der Zugang zu Wasser ist schwierig, aber die bezaubernden Arten zahlen diesen Nachteil aus. Mehrere Abfahrten zum Meer sind mit Holzdecks und Treppen zum Schwimmen ausgestattet. An der Grenze zum Kundu-Gebiet gibt es jedoch schicke Sandstrände mit sanftem Zugang zum Wasser: Sie können sich mit Ihren Kindern entspannen und keine Angst um ihre Sicherheit haben. Der türkische Name Lara Beach klingt wie « Altynkum », was in der Übersetzung « Goldsand » bedeutet. Dem sauberen Meer und dem Strand von Lara wird zu Recht die Blaue Flagge der Qualität zugewiesen, was es zum beliebtesten Strand von Antalya unter Touristen macht. Nicht der gesamte Strand ist öffentlich zugänglich: Viele private Strandclubs haben eingezäunte Bereiche und bieten gegen eine zusätzliche Gebühr eine Reihe von Dienstleistungen an. Am Wasser ist es leicht, einen Platz mit einem Tisch zu finden, und in der Nähe - um Getränke und Snacks zu erschwinglichen Preisen zu kaufen. In Lara können Sie immer ein Picknick mit Meerblick machen und einen Teil des ästhetischen Vergnügens genießen. In der Zwischenzeit müssen Ihre Kinder nicht verpassen: Spielplätze mit Blick auf die Seelandschaft sind das Markenzeichen der Region. Neben dem Damm befindet sich ein schicker Park mit Tischen und Bänken. Um es vollständig zu bestehen, dauert es ein oder zwei Tage. Am Wasser sehen Sie auch einen kleinen künstlichen Wasserfall. In der Nähe befindet sich eine Aussichtsplattform, die einen schicken Blick auf das azurblaue Meer und die Küste von Antalya bietet. Besonderes Augenmerk lohnt sich auf eine der Hauptattraktionen von Lara - Duden Falls. Der stürmische natürliche Wasserfluss wird aus einer Höhe von 40-45 Metern ins Meer geworfen und gibt den Besuchern auch an heißen Sommertagen kühl. Wir empfehlen auch, eine einzigartige Ausstellung mit Sandskulpturen zu besuchen, Ihren Horizont zu erweitern und die Fähigkeiten von Fachleuten zu bewundern. Die Infrastruktur des Gebiets ist ausreichend entwickelt. Es gibt alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt brauchen: Krankenhäuser, Apotheken, Kindergärten, russische Schule, Tourismushochschule, Büros, Geschäfte, zahlreiche Parks und Brunnen. Es gibt 2 große Einkaufszentren in der Umgebung, in denen Sie alles kaufen können, was Sie brauchen. Es gibt viele Restaurants und Bars im Küstenstreifen mit Blick auf das Meer. Die Nähe zum Flughafen, die Entwicklung des Gebiets, der beliebteste Strand in Antalya und die Blaue Flagge der Qualität machen das Gebiet im Hinblick auf den Kauf von Investitionsimmobilien so attraktiv wie möglich. In der Touristensaison sind Immobilien in Lara nicht leer und bieten dem Eigentümer ein angemessenes passives Einkommen. Die Bauarbeiten in Lara begannen vor mehr als 40 Jahren. In dieser Hinsicht gibt es in der Gegend nicht so viele neue Gebäude wie in Konyaalti. Wohnungen mit eigener Infrastruktur und Meerblick sind seltener und die Preise für Wohnungen in der Region steigen stetig. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns im Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie eine Anfrage. Wir helfen Ihnen gerne weiter!