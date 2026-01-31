  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Basaksehir
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Basaksehir, Türkei

Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512,963
Die Residenz verfügt über Sicherheit, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe eines Krankenhauses, 5 Minuten von einer U-Bahn-Station und 25 Minuten vom Flughafen entfernt
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$225,729
Das prestigeträchtige Wohnprojekt bietet eine Reihe von exquisiten Wohnungen und Villen zur Perfektion entworfen. Tauchen Sie ein in geräumige, mit natürlichem Licht überflutete Wohnräume mit zeitgenössischer Ästhetik und hochwertigen Oberflächen. Jedes Haus ist ein Heiligtum von Komfort und…
TRANIO
Wohnanlage Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$366,838
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, Basketball- und Tennisplätze, ein Türkisches Bad, Wander- und Radwege, ein Outdoor-Kino, Grünflächen, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe TEM Autobahn - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 40 Minu…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512,963
Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Grünflächen mit Wanderwegen, Kinderspielplätze, einen Innenpool, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Sportplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 2 Minuten von einem K…
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$412,858
Das Projekt umfasst:Grüne LandschaftenOutdoor SportplätzeFitnessstudioWellnesszentrumSauna und BadInnenpoolKinderspielplätzePrivatparkplätzeAbschluss - Dezember, 30 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Schule - 3 kmStadtzentrum - 40 kmEinkaufszentrum - 3 kmU-Bahn-Station - 1 kmUniversität…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$258,102
Alle Träume sind anders. Es gibt diejenigen, die groß träumen und diejenigen, die mit kleinen Träumen glücklich sind. Bestehend aus insgesamt 178 Wohnungen, ResidenceInn by Deluxia öffnet die Türen eines glücklichen Lebens für Menschen aller Altersgruppen mit flachen Optionen von 35 m2 bis 1…
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Basaksehir, Türkei
von
$187,529
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in einer wichtigen Lage in der Nähe des Istanbuler Wasserkanalprojekts und einer U-Bahn-Station im Bau. Es bietet einen atemberaubenden Meerblick auf den Kucukcekmece-See, den Gault-See und den üppigen Garten. Die wichtigsten Verkehrsverbindungen u…
Binaa Investment
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$124,355
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, Saunen und türkische Bäder, einen Fitnessraum, ein Café.Abschluss - 2025.Eigenschaften der Wohnungen FußbodenheizungEinbauküchenMinikühlschrankHohe DeckenLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nä…
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Basaksehir, Türkei
von
$97,780
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projektgebiet in Bahcesehir ist voller üppiger Parks und Gärten neben Express-Transportlinien. Neben den Gesundheits- und Bildungsdiensten rund um das Projekt gibt es integrierte Einrichtungen innerhalb des Geländes. Das Luxusdesign und die Vielfalt der Wohnmod…
Binaa Investment
Wohngebäude Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Basaksehir, Türkei
von
$298,620
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in der Grünfläche von Bahcesehir, wo Luxusunterkünfte mit komfortablem Wohnen. Eine hochwertige Investition durch eine kontinuierliche Mietrendite für 15 Jahre. Sie können die türkische Staatsbürgerschaft durch den Besitz von Immobilien erhalten. E…
Binaa Investment
Wohnanlage BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Türkei
von
$270,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 21
Fläche 130–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt hat eine Gesamtprojektfläche von 68.200 m2 und eine Baufläche von 395.000 m2... Das Projekt umfasst 15 Blöcke, 2482 Residenzen und 17 Gewerbegebiete. Jeder Block hat zwei verschiedene Gehäusetypen: funktional 2+1 und komfortable 3+1
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.0
270,000
Wohnung 3 zimmer
160.0
425,000
Mehal Group
Wohnanlage Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$201,569
Die Wohnanlage wird nach dem staatlichen Projekt gebaut und von der Gemeinde des Bezirks (Başakşehir Belediyesi) finanziert, die Vertrauen in den erfolgreichen Abschluss des Baus gibt.Die Residenz verfügt über:FitnessstudioWellnesscenter mit Dampfbad, Hamam und SaunaInnenparkplatzSicherheit …
TRANIO
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$336,166
Die Residenz verfügt über einen angelegten Grünbereich und Lounge-Bereiche, Geschäfte und ein Sicherheitssystem, eine Garage, einen Kinderspielplatz, einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad und einen Dampfraum, ein Fitnesscenter.Abschluss - Juni, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Di…
TRANIO
Wohngebäude Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Türkei
von
$172,242
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es gibt eine Vielzahl von Mehrfamilienhäusern und Abteilungen, was es zu einer richtigen Wahl für alle Familien macht. Die Apartments zeichnen sich durch niedrige Preise im Rahmen eines High-End-Projekts aus, das von allen Seiten von Grünflächen umgeben ist. Genieß…
Binaa Investment
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$805,819
Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen.EigenschaftenInnenpoolTürkisches Bad und SaunaFitnessstudioVeranstaltungsraumFreibadKinderspielplätzeLage und Infrastruktur in der Nähe Prestige MALL – 4 MinutenMall of İstanbul – 15 MinutenCollege - 5 MinutenSchulen - 7 MinutenKrankenhäuser - 5 M…
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$818,378
Die Villen mit Flächen von 235 m2 bis 327 m2 verfügen über Terrassen, Parkplätze, Gärten.In dem Gebiet finden Sie rund um die Uhr Sicherheit, ein Schwimmbad, eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Abschluss - Dezember, 01, 2023.Ausstattung und Ausstattung im H…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$571,037
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, ein Fitnesscenter, ein Dampfbad, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Café, Geschäfte und Restaurants, Konferenzräume, ein Kinderspielzimmer und einen Spielplatz, Sicherheit, Hoteldienstleistungen.Abschluss - Juni, 2024.Lage und Infrastruktur in d…
TRANIO
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Türkei
von
$268,606
Ein gemischtes Projekt mit Wohn- und Gewerbegebieten auf einem 68.200 m2 großen Grundstück mit 54.402 m2 Landschaftsfläche. Das Projekt, das eine große Grünfläche hat, zielt darauf ab, die Gemeinschaftsumgebung und Nachbarschaftsbeziehungen zu bringen. Das Projekt umfasst viele Funktionen so…
TRANIO
Wohnanlage Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$817,757
Das Gebäude besteht aus einem Hotel (von 1 bis 12 Etagen) und Apartments (von 13 bis 25 Etagen).Die Residenz verfügt über ein Restaurant, ein Café, einen Pool, ein Spa und ein Fitnesscenter, einen Conciergeservice rund um die Uhr, einen Parkplatz, einen Trockenreiniger, eine Sauna und ein Tü…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$346,347
Die Residenz verfügt über einen Gehweg, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, einen Wellnessbereich und eine Sauna, ein Türkisches Bad, einen Dampfraum, ein Fitnesscenter, eine Sicherheit, Videoüberwachung, einen Basketballplatz.Abschluss - September, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nä…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$272,586
Projektinfrastruktur:HallenbadGymnasiumTürkisches BadSaunaInnenwanderwegeKinderspielplätzeGeschlossene und offene Parkplätze24-Stunden-SicherheitAbschluss - September, 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hochwertige Oberflächen3 Meter hohe Decken3 Elektrogeräte in der KüchePanoramafenst…
TRANIO
Wohnanlage Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$660,572
Eine verzierte Gemeinschaft voll ausgestattet 4 Schlafzimmer Stadthäuser im Herzen von Istanbul.Die Schönheit der Natur, der moderne Lebensstil und die italienische Architektur treffen sich an einem Ort.Öffentliche Grünflächen und in unmittelbarer Nähe zum Bahçeşehir Lake und Şamlar Forest, …
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$642,925
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Innen- und Außenpool, ein Fitnesscenter, einen Concierge, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Park - 650 MeterEinkaufszentrum - 5 kmStadion - 8 kmSchulen - 8,4 km
TRANIO
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$441,708
Das von der Natur umgebene Projekt ist ein modernes und umweltfreundliches Wohnraumdesign, bestehend aus 177 Stadthäusern. Alle Häuser bieten stilvolle Innenräume, elegante Landschaftsgestaltung und ein persönliches Stück Natur. Jedes Stadthaus ist durchdacht entworfen, um ihre Bewohner mit …
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$641,173
Wir bieten geräumige Apartments mit großen Balkonen.Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Grünflächen, einen Fitnessraum, einen Joggingpfad, einen Pool zu Fuß.Lage und Infrastruktur in der Nähe Schule - 3 kmStadtzentrum - 20 kmEinkaufszentrum - 500 MeterU-Bahn Station - 800 MeterUnive…
TRANIO
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$221,396
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, Yoga- und Pilates-Studios, Wander- und Radwege, eine Sauna, Schwimmbäder, Kinderspielplätze, Geschäfte, Cafés und Restaurants, ein Landschaftsgebiet.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
TRANIO
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$444,569
Das Projekt besteht aus 453 Wohnungen und 47 Gewerbeeinheiten. Es gibt eine Wahl zwischen verschiedenen Layouts. Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.Neben den Apartments bietet das Projekt einen vollen Zugang zu allen Annehmlichkeiten: Schwimmbad, Sauna, Türkisches Bad, Fitnessraum, Sportplatz,…
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Basaksehir apartment Compound
Basaksehir, Türkei
von
$169,327
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es liegt nur wenige Gehminuten vom Istanbuler Wasserkanal und dem dritten Flughafen Istanbul entfernt. Es befindet sich neben dem Basaksehir State Hospital, einer der größten medizinischen Städte der Welt. Der größte Botanische Garten in der Türkei und in Europa be…
Binaa Investment
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Türkei
von
$180,667
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
EOS Turkey Property
Wohnanlage Basaksehir Mega Compound
Basaksehir, Türkei
von
$242,192
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Das größte Gelände im neuen Urbaisierungsgebiet von Istanbul, das einfachen Zugang zum Flughafen Istanbul, zu Mega-Regierungskrankenhäusern, Stadtparks und anderen staatlichen Einrichtungen bietet.
EOS Turkey Property
Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Türkei
von
$200,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Fläche 145–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bahçeşehir-Projekt *Lieferung: März 2025 Grundbucheintrag fertig 480 Wohnungen 2+1 | 3+1 20 Gewerbeeinheiten Marken-Wohnungsbauprojekt Bar- und Ratenzahlungsoptionen Projektfläche: 24.000 m² 60 % Grünfläche Balkon in allen Wohnungen Geschlossene Küche und amerikanische Küche Schla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
145.0
200,000
Wohnung 3 zimmer
160.0
300,000
Mehal Group
Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Türkei
von
$708,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein ländliches Villa-Projekt in der Region Bahcesehir, das einen wirklich guten zukünftigen Wert hat. Einfacher Zugang zu Einkaufszentren, See, Flughafen Istanbul, Industriegebieten, neuem Istanbuler Kanal und anderen Entwicklungsgebieten.
EOS Turkey Property
Residenz Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Türkei
von
$296,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Fläche 95–200 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das Projekt befindet sich in einer privilegierten Lage im Zentrum des Bezirks Başakşehir, inmitten üppig grüner Täler und malerischer Gärten. Das Projekt, das ein einzigartiges modernes Design aufweist, das von der Lotusblume inspiriert ist und mit seinen Panorama-Glasfassaden mit herrlicher…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.0
296,000
Wohnung 2 zimmer
155.0
416,000
Wohnung 3 zimmer
200.0
583,000
Mehal Group
