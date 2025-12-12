  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Zeytinburnu, Türkei

Wohnanlage Historical Sea SideApartments
Wohnanlage Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Türkei
von
$473,310
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 16
EOS Turkey Property
Wohnanlage Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,02M
Das Projekt umfasste Restaurierungsarbeiten an historischen Gebäuden mit erstklassigen Restaurierungsmethoden. Die früher nicht genutzten Fabrikgebäude aus dem 19. Jahrhundert wurden für den gemeinsamen Gebrauch von Bewohnern dieses modernen Projekts umgebaut. Der Verkehr ist unterirdisch, F…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$238,761
Tenet Topkapi Prime eröffnet die Türen zu einer außergewöhnlichen Umgebung, die die Lebensqualität mit unbegrenzten Möglichkeiten und einzigartigen Privilegien erhöht.EigenschaftenFreibadHimmelsraumCoworking AreasFitnesscenterSaunaGartenSpielzimmerKino im FreienConcierge ServiceMini GolfAbsc…
TRANIO
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Türkei
von
$348,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
Smart Home
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$2,15M
Das Projekt wird ein globales Beispiel in Bereichen wie die richtige Wiederherstellung historischer Gebäude mit einem zeitgenössischen architektonischen Ansatz setzen.Der Wohnkomplex verfügt über 76 Wohnungen, 36 Loft-Wohnungen, 3 Geschäfte, Hallenbad, Spa-Bereich, Spielplatz, technisches Se…
TRANIO
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über einen Fußballplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze, ein Café und ein Restaurant, einen Grünbereich, einen Pavillon, einen Grillplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, ein S…
TRANIO
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Zeytinburnu, Türkei
von
$439,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
EOS Turkey Property
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$344,214
Das Projekt verfügt über innovative Design- und Qualitätskonstruktionen und umfasst Wohnräume, die sich mit Natur und Harmonie verbinden wollen. Die 3,750 m2 Grünflächen und Landschaftsflächen ermöglichen es Ihnen, einen tiefen Atem vom Stau der Metropole zu nehmen, indem Sie die Frische der…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$791,891
Wir bieten Apartments mit großen Balkonen und Parkplätzen.Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über private Gärten und geräumige Terrassen.Die Residenz verfügt über einen Innenpool, ein Kino, einen Fitnessraum, ein Spielzimmer, ein Türkisches Bad und ein Dampfbad, einen Massageraum, Kinders…
TRANIO
Wohnanlage Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Wohnanlage Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Türkei
von
$299,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Exklusiv!Zum Verkauf: Zwei-Zimmer (2+1) und Drei-Zimmer (3+1) Wohnungen mit Meerblick.Das Projekt befindet sich im Stadtteil Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn, U-Bahn und Marmaray Zeytinburnu U-Bahn-Stationen, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizini…
Smart Home
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$387,987
Die Residenz verfügt über einen Pool, Grünflächen, einen Fitnessraum, einen Basketballplatz und einen Fußballplatz, eine Sauna, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen überdachten Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemLa…
TRANIO
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$435,821
Die Residenz verfügt über einen großen angelegten Grünbereich, einen Innenpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 750 MeterU-Bahn-Station - 850 MeterMetrostation - 1,1 kmUniversi…
TRANIO
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Türkei
von
$490,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizini…
Smart Home
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Türkei
von
$962,724
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 16
Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer. Die Wohnungen zum Verkauf in Istan…
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,07M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen in einem Elite-Komplex an der Küste.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, eine Garage und einen Parkplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Türkisches Bad, einen Massageraum, einen Spielraum, einen Kinderspielpl…
TRANIO
Wohnanlage Apartments in Zeytinburnu area.
Wohnanlage Apartments in Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Türkei
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Projekt in Zeytinburnu, einer der einzigartigen Gegenden von Istanbul, bietet eine ideale Option für diejenigen, die den Komfort und Luxus des modernen Lebens suchen.Dieses Projekt, auf einem großen Grundstück von 17.929 m2, umfasst insgesamt 467 Wohnungen mit Layouts aus und 15 Gewerbef…
Smart Home
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$321,521
Das moderne 13-stöckige Gebäude besteht aus 73 Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern.Eigenschaften:BalkoneLuxusveredelungBlick auf das Meer und die StadtEmpfangFitnessstudioWanderwegeSicherheit rund um die UhrInfinity PoolWellnesszentrumInnenparkplatzAbschluss - Januar, 2026.Ausstattung und Aussta…
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$649,487
Das Projekt verfügt über Wohnapartments, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, ein Hamam, eine Sauna, ein Fitnesscenter, Sportplätze, Wanderwege, Joggingbahnen, Spielplätze, 24-Stunden-Sicherheit mit Videoüberwachung und Parkplatz für 700 Autos.Lage und Infrastruktur in der Nähe Topkapi i…
TRANIO
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,94M
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 16
Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer. Die Wohnungen zum Verkauf in Istan…
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$841,025
Wir bieten geräumige Apartments.Die Residenz verfügt über Grünflächen, einen Innenpool, Basketballplätze und Fußballfelder, Gehbereiche, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich und ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz, ein Café.Abschluss - Mai 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe D…
TRANIO
Wohnanlage White Topkapı Residence
Wohnanlage White Topkapı Residence
Zeytinburnu, Türkei
von
$531,007
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
EOS Turkey Property
Wohnanlage New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$472,549
Wir bieten moderne und funktionale Büros.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen grünen Bereich, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemSolarmoduleLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 3 MinutenStraßenbahnhaltestelle - 5 Minut…
TRANIO
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,00M
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 16
Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer. Die Wohnungen zum Verkauf in Istan…
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$510,351
Dieses außergewöhnliche Projekt zeichnet sich durch seine moderne horizontale Architektur und Innenarchitektur aus. Mehr als nur ein Haus, dieser Komplex verspricht eine fröhliche Atmosphäre für ein glückliches Familienleben. Der Komplex bietet eine breite Palette von Wohnungen Layouts von 1…
TRANIO
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$440,485
Wohngebäude, ein Businesscenter, eine Straße mit Cafés, Restaurants und ein Einkaufs- und Unterhaltungszentrum, ein Hotel und ein Gesundheitszentrum werden in der neuen Wohngegend gebaut. Viele Grünflächen zum Wandern und Erholung werden auf dem Gebiet des Viertels ausgestattet.Mehr als 1,4 …
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Zeytinburnu, Türkei
von
$299,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Exklusiv von unserem Unternehmen!Zum Verkauf: Zweizimmer (2+1) Wohnung mit einer Fläche von 92,5 m2 und Dreibettzimmer (3+1) Wohnung mit einer Fläche von 142 m2.Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in unmittelbarer Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinb…
Smart Home
