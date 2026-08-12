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Anlageimmobilien in Türkei

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38 immobilienobjekte total found
Investition 175 m² in Türkei
Investition 175 m²
Türkei
Fläche 175 m²
Gewerbeimmobilien an einer der wichtigsten Kreuzungen der Entwicklung von AntalyaFür Ihr eig…
$550,620
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Investition 207 m² in Türkei
Investition 207 m²
Türkei
Fläche 207 m²
Geräumige Geschäftsräume zum Verkauf in Altyntash, Antalya - ein Gebiet der aktiven modernen…
$482,426
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Investition 454 m² in Dosemealti, Türkei
Investition 454 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 454 m²
Stockwerk 1/1
$59,29M
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TekceTekce
Investition 405 m² in Kayi, Türkei
Investition 405 m²
Kayi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 405 m²
$11,16M
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Investition 53 m² in Konyaalti, Türkei
Investition 53 m²
Konyaalti, Türkei
Fläche 53 m²
Geschäftsräume in einem modernen Komplex in Konyaalti – eine Investition in einen Standort, …
$239,933
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Investition 4 m² in , Türkei
Investition 4 m²
, Türkei
Fläche 4 m²
$3,49M
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Investition 220 m² in Melikgazi, Türkei
Investition 220 m²
Melikgazi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
$6,02M
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Investition 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Investition 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$5,52M
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Investition 110 m² in 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Investition 110 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
$14,74M
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Investition 500 m² in Yenişehir, Türkei
Investition 500 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/1
$8,64M
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Investition 2 m² in Kaş, Türkei
Investition 2 m²
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
$7,15M
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Investition 86 m² in , Türkei
Investition 86 m²
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/1
$6,74M
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Investition 235 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 235 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Etagenzahl 3
$3,66M
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Investition 160 m² in Didim, Türkei
Investition 160 m²
Didim, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
$15,40M
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Investition 4 m² in , Türkei
Investition 4 m²
, Türkei
Fläche 4 m²
$4,65M
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Investition 75 m² in Konyaalti, Türkei
Investition 75 m²
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 75 m²
Kleinfamilienprojekt am Meer in Antalya – Konyaalti, LimanEin neues Wohnprojekt in einer der…
$595,823
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Investition 120 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 120 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
$5,23M
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Investition 350 m² in Türkei
Investition 350 m²
Türkei
Fläche 350 m²
Grüße an alle, die nach profitablen Investitionsmöglichkeiten in Immobilien suchen!Wir präse…
$721,863
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Investition 165 m² in , Türkei
Investition 165 m²
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
$34,30M
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Investition 7 m² in , Türkei
Investition 7 m²
, Türkei
Fläche 7 m²
$3,66M
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Investition 150 m² in Gundogan, Türkei
Investition 150 m²
Gundogan, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$22,09M
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Investition 120 m² in 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Investition 120 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
$13,59M
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Investition 6 m² in , Türkei
Investition 6 m²
, Türkei
Fläche 6 m²
$98,82M
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Investition 220 m² in Dagbeli, Türkei
Investition 220 m²
Dagbeli, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$7,38M
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Investition 150 m² in Kardeskoy, Türkei
Investition 150 m²
Kardeskoy, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
$930,098
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Investition 240 m² in , Türkei
Investition 240 m²
, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$13,08M
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Investition 2 m² in Cayyuzu, Türkei
Investition 2 m²
Cayyuzu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
Etagenzahl 1
$1,50M
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Investition 70 m² in Buyukcekmece, Türkei
Investition 70 m²
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
LAGE. 200 Meter von Beykent University. 100 Meter vom Einkaufszentrum Perlavista. 200 Meter …
$155,000
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Investition 72 m² in Sisli, Türkei
Investition 72 m²
Sisli, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 7/13
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$294,622
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Investition in Beyoglu, Türkei
Investition
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846,240
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