  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bakırköy
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bakırköy, Türkei

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$1,24M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$461,605
Wir bieten Luxus-Wohnungen in einer Residenz mit einer Garage und rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich direkt neben der E-5 Autobahn, im Zentrum von Istanbul, nur 1 Minute entfernt von einer Schule, einem Einkaufszentrum, einem Krankenhaus, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$2,11M
Der Komplex verfügt über eine gemütliche Lobby, einen Erholungsbereich, Außenpools, Wander- und Radwege, einen Spielbereich für Kinder (bis zu 4 Jahre alt), ein SPA mit separaten Bereichen für Männer und Frauen (Schlafräume, Duschen, Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad, Massageräume), Fitnessstu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$676,490
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt, Parkplätze und Abstellräume.Die Residenz verfügt über ein Luxushotel, einen Garten, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, ein Fitnesscenter, Tennis- und Basketballplätze.Ausstattung und Ausstattung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakırköy, Türkei
von
$365,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$932,795
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$2,03M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$390,971
Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem und einen Blick auf das Meer und die Stadt.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Stadt, in der Nähe der Küste des Maramara-Meeres.Maslak - 15 kmTaksim - 25 kmU-Bahn-Station - 200 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$827,581
Wir bieten Luxus-Wohnungen mit verschiedenen Layouts. Jede Wohnung verfügt über eine geräumige Terrasse, einen Blick auf das Meer und Parkplätze.Die Residenz am Strand besteht aus vier Gebäuden und verfügt über einen schönen angelegten Garten, Wassertaxi-Service, Concierge-Service, ein Fitne…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$2,49M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$994,838
Integriert mit einem Mega-Yachthafen, verwendet die Residenz moderne Design-Elemente, breite offene Räume, Plätze und Landschaftsbau, um einen maritimen Lebensstil zu bringen.Das mehrschichtige und multi-programmierte Stadtdesign am Ufer des Marmara-Meeres wird nicht nur Ataköy und seine Umg…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakırköy, Türkei
von
$458,631
Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxusapartments zum Verkauf in Bakirkoy Istanbul, am Küstenstreifen des Marmarameers, auf der europäischen Seite von Istanbul. Innerhalb eines Wohnprojekts, umgeben von den schönsten Touristen- und Vergnügungsattraktionen in Istanbul, wo sich die wichtigsten Touris…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Bakırköy, Türkei
von
$440,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Fläche 72 m²
1 Immobilienobjekt 1
⚫️ Wir bedienen unsere geschätzten Kunden weiterhin mit unserer 20-jährigen Erfahrung. ℹ️ Wir unterstützen und bedienen Sie 👇 🛋 Beim Kauf einer Wohnung, 🇹🇷 Beantragung einer - 🪪 „Aufenthaltserlaubnis“ 🇹🇷 Beantragung einer - 🪪 „Staatsbürgerschaft“ 🏦 Eröffnung eines Bankkontos 💳 📍 Wir …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
72.0
440,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen