Das neue Gebäude bietet geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern. Im Erdgeschoss des Gebäudes gibt es Geschäftsräume. Der Bau entspricht modernen Technologien, hochwertige Materialien werden verwendet.

Doppelverglaste Fenster

Außenrollos

Boxen an der Fassade des Hauses zur Installation von Klimaanlagen

Eigenschaften der WohnungenLage und Infrastruktur in der Nähe

Vorzügliche Lage als der Komplex befindet sich in der Emin Ali Paşa Street, im Herzen von Suadiye in Kadıköy. Alle notwendigen Infrastrukturen sind in der Nähe.