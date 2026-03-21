  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Çeşme
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Çeşme, Türkei

häuser
3
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$854,816
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$812,343
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$1,33M
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Café, ein Spa-Center, einen Fitnessraum, einen Tiefgaragen, Pools, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten von einem Yachthaf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$1,33M
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Swimmingpools, Gärten, Kinderspielplätze, ein Fitnesscenter, ein Spa.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe einer Schule, einem Kindergarten, einem Supermarkt, einem Krankenhaus.Strand - 300 MeterKrankenhaus - 6 kmH…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Çeşme, Türkei
von
$1,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis ab 1,155.000 EURLuxuriöse, gebrandmarkte Apartments und Villen mit Meerblick in Cesme auf der ersten Linie, mit einem privaten Strand und einem Hotel- und Spa-Konzept im Ilica Bereich sind zum Verkauf.Die Apartments und Villen sind Teil des Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel Komplex a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$990,209
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$720,569
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$2,04M
Das Projekt besteht aus 77 unabhängigen komfortablen Villen und 45 Wohnungen mit verschiedenen Layouts.Jede Villa verfügt über einen Pool von 35 m2 und einen Garten.Das Projekt umfasst:ParkSportanlagenGrünflächenFitnessstudioFreibadClubVeranstaltungsortSitzplätzeKinderspielplatzJoggen und Wa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$603,455
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$408,492
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Çeşme, Türkei
von
$969,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das Çeşme-Projekt befindet sich in der Nähe der weltberühmten Buchten, Strände und Yachthäfen von Çeşme. Folkart Boyalık Çeşme ist ein Ort, an dem Sie das Leben in vollen Zügen genießen können.   Entfernung zu : BOYALIK Strand ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TO…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Alle anzeigen Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Türkei
von
$10,22M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ich präsentiere Ihnen die Perle der Türkei, Izmir Cesme. Cesme mit sauberem Wasser, heilendem Thermalwasser, historischen Denkmälern, lebendigem Nachtleben und wunderschönen Stränden ist eine der beliebtesten Touristenregionen von Izmir. Die Bezirke Alachata, Ylyja und Urla nehmen einen Plat…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Çeşme, Türkei
von
$918,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Cesme ist die schönste Halbinsel an der Küste der Ägäis. Ihr Wert wächst jeden Tag. Das Projekt befindet sich am Cape Fener im Zentrum von Cesme, nur wenige Gehminuten vom Yachthafen, Unterhaltungsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants entfernt. Dieses Projekt ist einzigartig in seiner Archite…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen