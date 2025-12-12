  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Esenyurt, Türkei

Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Türkei
von
$185,129
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein modernes Projekt mit einer großartigen Lage in einer sehr guten Gegend Dieses Projekt umfasst Apartmentmodelle in verschiedenen Stilen mit einem für Familien geeigneten sozialen Raum Neben der Anwesenheit einer Schule neben dem Komplex grenzt dieses Projekt …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LOFT
Esenyurt, Türkei
von
$200,000
Jahr der Inbetriebnahme 2022
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
Extra Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$274,069
Die Residenz verfügt über Kunstgalerien, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Kinos, Cafés und Restaurants, Einkaufszentren, drei Spa-Center, drei Fitnessstudios.Fertigstellung - 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich vor einer U-Bahn-Station und 300 Meter von…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnanlage New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$131,506
Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Wohnbereich, einen Sportplatz, einen Parkplatz.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen Istanbul - 50 MinutenStrand - 24 MinutenEinkaufszentrum - 14 MinutenKrankenhaus - 20 MinutenUniversität…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$149,226
Das Projekt verfügt über ein Gebäude mit drei Geschäften und Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern. Alle 2-3 Schlafzimmer Wohnungen haben 2 Badezimmer. Einige haben ein Wohnzimmer mit einer Küche kombiniert.Lage und Infrastruktur in der Nähe Alles, was Sie für bequemes Wohnen benötigen, ist zu Fuß…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$144,251
Wir bieten komfortable Apartments mit verschiedenen Layouts (von einem bis drei Schlafzimmer).Die Residenz besteht aus vier Gebäuden (zwei 15-stöckig und zwei 13-stöckig) und verfügt über einen Fitnessraum, einen Swimmingpool, eine Sauna, einen Dampfraum, ein Türkisches Bad, Kinderspielplätz…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a gym and security close to the lake, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$165,302
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und eine Sauna, überdachte und offene Parkplätze, ein Café, eine Bar und ein Restaurant, Sicherheit.Vorteile 8% Garantieeinkommen für 3 Jahre.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszentrum - 1 MinuteUniversi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Türkei
von
$127,194
Warum dieses Eigentum 谷؟ Für seine zentrale Lage im lebenswichtigen Stadtteil Esenyurt im europäischen Istanbul. Die Nähe zu markanten Verkehrslinien, U-Bahnen, Hauptstraßen und Autobahnen. Seine exquisite Architektur verbindet den Charme der Vergangenheit mit der Moderne der Gegenwart in …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Esenyurt, Türkei
von
$145,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Fläche 125 m²
1 Immobilienobjekt 1
Anzahl der Einheiten: 223 (217 Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten) Gebäudehöhe: • Bestehend aus insgesamt 4 Blöcken: Blöcke A, B, C, D • Block A-B: 15 Stockwerke (3 Kellergeschosse + Erdgeschoss + 11 normale Stockwerke) • Block C-D: 13 Stockwerke (1 Kellergeschoss + Erdgeschoss + 11 normal…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
125.0
145,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Esenyurt Istanbul Apartments Project
Esenyurt, Türkei
von
$244,603
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich in einer der wichtigsten europäischen Gegenden Istanbuls, in der Nähe von Einrichtungen und Servicezentren. Es liegt in der Nähe der beiden wichtigen Arterien Istanbul, TEM und E-5, den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in der Stadt der be…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Alya Four Seasons
Esenyurt, Türkei
von
$166,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 15
Dieses Projekt bietet Anlegern alle Vorteile eines Offplan-Projekts, das einen einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, eine hohe Bevölkerungsdichte und einen hohen ROI bietet.
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in an area with a growing real estate market — Esenyurt, Istanbul, Türkiye
Esenyurt, Türkei
von
$154,200
Das Projekt umfasst 4 Gebäude, von denen 2 bereits abgeschlossen sind und 2 im Bau sind.Die Residenz besteht aus vier Gebäuden mit 609 Wohnungen und 60 Gewerbeeinheiten und Merkmalen:große GrünflächenShopping MallFitnessstudioTürkisches Bad, SaunaKinderspielplatzSchwimmbadüberdachter Parkpla…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a spa center close to highways, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$437,729
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkonen, Verandas und privaten Gärten.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, Swimmingpools, Geschäfte, Kinderspielplätze und Sportplätze, einen Parkplatz, Joggen und Wanderwege, ein Spa-Center, Restaurants und Cafés, Lounge-Bereiche, rund um die Uhr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$290,493
Die Residenz verfügt über Spa-Zentren, Saunen und Türkische Bäder, Kinderspielplätze, einen Außenpool und zwei Innenpools, Fitnesscenter, einen dreistufigen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit, Lounge-Bereiche.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich nur wenige Gehminut…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$128,334
Das Projekt verfügt über 9 separate Wohngebäude sowie 33 Läden und Büroräume.Die Wohnanlage verfügt über Apartments mit 1-4 Schlafzimmern, mit Fläche von 41 - 227 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Wohnkomplex verfügt auch über eine Sauna, einen Kinderpool, ein Hamam und eine 24/7-Si…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$288,503
Das Projekt umfasst Wohnmöglichkeiten von 2+1 bis 5+1 Duplexs sowie das weltberühmte Hotel.Eigenschaften:FitnessstudioSchwimmbadSaunaJacuzziKinderspielplatzWellnesszentrumSicherheit rund um die Uhr3-stufiger ParkplatzAusstattung und Ausstattung im Haus Siemens eingebautes Set (Schiene, Backo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
