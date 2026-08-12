Einwanderungsprogramme in Türkei

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Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit in Türkei
Staatsangehörigkeit in Türkei
Türkei Türkei
von
$420,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 7 monate
Hauptangebot:Investieren Sie ab $ 400.000 in türkische Immobilien, erhalten Sie die Staatsbürgerschaft für die ganze Familie und behalten Sie ein Vermögen, das nach einer obligatorischen dreijährigen Amtszeit verkauft werden kann.Der Mindestwert der Immobilie beträgt $ 400.000, und die Verka…
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Staatsangehörigkeit
Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
Türkei Türkei
von
$400,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 8 monate
Das Citizenship by Investment Program der Türkei ermöglicht internationalen Investoren, innerhalb von Monaten einen leistungsfähigen türkischen Reisepass zu sichern. Durch die Investition von mindestens $400.000 in Grundimmobilien gewinnen Bewerber und ihre Familien lebenslange Staatsbürgers…
Immobilienagentur
Right way Group
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Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Türkei
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Türkei Türkei
von
$263
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 15 tage
Einwanderungsberater
Merci Sigorta
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Aufenthaltsgenehmigung
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Türkei Türkei
von
$400,000
Einwanderung Programmtyp Aufenthaltsgenehmigung
Erhaltsfrist von 5 monate
Vorteile der türkischen Staatsbürgerschaft 1. Visa-freie Reise. Ein türkischer Staatsbürger erhält in 110 Ländern, darunter Südkorea, Singapur und Japan, visumfreien Zugang. Wenn nur ein russischer Pass verfügbar ist, muss ein Visum ausgestellt werden. Übrigens müssen Sie einen russisc…
Einwanderungsberater
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
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Staatsangehörigkeit
Turkish Citizenship by Investment
Turkish Citizenship by Investment
Türkei Türkei
von
$400,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 3 monate
Binaa-Investition: Die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erfolgt unter einer Reihe von Bedingungen und Verfahren, die auf die Änderungen des Einbürgerungsgesetzes von 2022 verwiesen werden, die Anfang dieses Jahres vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan ratifiziert wurden. …
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Binaa Investment
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