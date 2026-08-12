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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
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Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
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Penthouse 3 zimmer in Kadikoy, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 73 m²
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Wohnungen in einem exklusiven Komplex aus einem einzigen Block direkt am Meer in Mahmutlar, …
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
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$989,295
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Wohnungen in einem Projekt mit reichhaltigem Freizeitangebot in Alanya Alanya ist eines der …
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Penthouse 3 zimmer in Aksu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Alanya Kestel Alanya zeichnet sich durch seine…
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex 500 m zum Meer mit Aktivitäten Der Stadtteil …
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Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/5
Zweistufige möblierte Wohnung 3+1 zum Verkauf in Konyaalti Khurma, AntalyaMöbliertes 3+1 Pen…
$288,647
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Bezugsfertige Wohnungen in zentraler Lage 100 m vom Meer entfernt in Alanya Kestel Kestel is…
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Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
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Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Investitionswohnungen mit Schloss- und Meerblick in Alanya Alanya ist eine der wichtigsten T…
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen mit Meer- und Poolblick in einem Hotelkonzeptkomplex in der Nähe des Flughafens in…
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Einrichtungen in der Nähe des Kleopatra-St…
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
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Muratpasa, Türkei
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Schicke Wohnungen mit intelligenten Haussystemen in Alanya Alanya ist ein berühmtes Urlaubsz…
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
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Anzahl der Badezimmer 2
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 183 m²
Etagenzahl 10
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit Meerblick und Annehmlichkeiten des Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Kargıcak Kargı…
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
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Geräumige Penthouse-Wohnung an der Hauptstraße in Konyaaltı Liman Diese Maisonette-Wohnung m…
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
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Wohnungen in einem Komplex in der Nähe des Kleopatra-Strandes in Alanya Die stilvollen Wohnu…
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Penthouse 5 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Luxuswohnungen in einem Komplex in der Nähe der Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa Die Woh…
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
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Fläche 116 m²
Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex 500 m zum Meer mit Aktivitäten Der Stadtteil …
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Penthouse 4 zimmer in Fatih, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 7/7
Geräumige Immobilie mit Freiem Meerblick in einem Gebäude mit Aufzug in Sultanahmet Die gerä…
$220,533
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 3/3
Neue Wohnungen zum Verkauf in Antalya Konyaaltı in der Nähe von Einkaufszentrum und Stränden…
$361,397
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnungen mit Meer- und Stadtblick in einer Anlage mit Pool in Alanya Alanya ist ein beliebt…
$299,271
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