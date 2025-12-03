  1. Realting.com
  Türkei
  Buyukcekmece
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Buyukcekmece, Türkei

Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.Wir präsentieren Ihnen eine Wohnanlage im Gebiet Buyukcekmece in der Nähe des Meeres.Der Wohnkomplex ist auf einer Fläche von 2,863 m2, besteht aus vier Blöcken, insgesamt 74 Wohnungen, mit Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, Flächen von 100 m2 bis 210 m2…
Smart Home
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,74M
Der Komplex verfügt über reiche soziale Bereiche, die mit Aufmerksamkeit auf das feinste Detail für 95 ausgezeichnete Familien entworfen wurden, wo Sie angenehme Erinnerungen machen können.InnenpoolSaunaDampfbadFitnessraumMultifunktionsraumFreibadGrillplatzSportplatz im FreienLage und Infras…
TRANIO
Wohnanlage 1+1 and 2+1 apartments in an investment project in Istanbul.
Ozgurluk Caddesi, Türkei
von
$66,190
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Ein unvergleichliches Angebot auf dem türkischen Immobilienmarkt von unserem Unternehmen!Seien Sie einer der ersten in den Bau eines Wohnkomplexes auf einer Fläche von 13.848 m2, bestehend aus 5 Blöcken, insgesamt 324 Wohnungen von verschiedenen Layouts und Flächen, neben dem Tuyap Exhibitio…
Smart Home
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$2,13M
Die Marke Vadi Istanbul Projekt ist ein Wunder der Luxus-Villa-Entwicklung, über 287.000 m2 im begehrten Villaviertel Büyükçekmece von Istanbul. Dieses außergewöhnliche Projekt verfügt über 225 sorgfältig gestaltete freistehende Villen mit jeweils einem privaten Pool und einem umfangreichen …
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Türkei
von
$239,756
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad und eine Sauna, Tennis- und Basketballplätze, einen Kinderspielplatz, ein Einkaufszentrum.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteKrankenhaus - 4 MinutenUnive…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$147,236
Das Projekt umfasst:FreibadSaunaDampfbadFitnessstudioInnenparkplatzFußballplatz und BasketballplatzKinderspielplätzeAbschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe E-5 Autobahn - 10 MinutenTEM Autobahn - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 30 MinutenKrankenhaus - 10 MinutenUniversität Ist…
TRANIO
Wohnanlage Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$338,245
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments mit Balkonen und Terrassen, Panoramablick auf das Meer und den See.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Innen- und Außenpool, eine Sauna und einen Hamam, Kinderspielplätze und Sportplätze, einen Grünbereich, einen Tiefgaragenplatz…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and picturesque views, Istanbul, Turkey
, Türkei
von
$124,355
Fühlen Sie die Natur, während Sie in der Stadt sind, neben Büyükçekmece See, mit Blick auf das Marmara Meer, faszinierende Landschaftsgestaltung und breite Balkone. Sie können Ihre geräumigen und komfortablen Residenzen in einem üppigen Wohnbereich und Ruhe finden.Eigenschaften:Hallen- und A…
TRANIO
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,39M
Der Komplex besteht aus 16 Luxusvillen mit Blick auf das Meer und einem Parkplatz für 4 Autos.Das Projekt umfasst:FreibadSaunaTürkisches BadFitnessstudioJacuzziGrüne LandschaftGrillplatzSicherheit rund um die UhrEigenschaften der Wohnungen Stiller Aufzug"Smart Home" SystemLage und Infrastruk…
TRANIO
Wohnanlage Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$318,348
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und den See.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, Wanderwege, große Grünflächen, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe New Istanbul Flughafen - 45 MinutenE-5 Au…
TRANIO
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$358,141
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Blick auf das Marmara Meer und den See.Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze und Sportplätze, Gehwege, Sicherheit, Innen- und Außenpools, eine Sauna und einen Hamam, einen Fitnessraum, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das…
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,92M
Wir bieten Villen mit Gärten, Parkplätzen, geräumigen Balkonen und Panoramablick.Es ist möglich, einen Pool zu bauen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen Fitnessraum, Hallen- und Außenpools, Saunen und Dampfbäder, einen Basketballplatz und einen Fußballplatz, ein Café.…
TRANIO
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,625
Das Wohnbauprojekt mit Blick auf das Marmara-See und den Büyükçekmece-See. Es ist ein luxuriöser Familienkomplex mit dem Stil eines touristischen Resorts, bestehend aus 2 Gebäuden bis zu 14 Etagen hoch. Die grüne Fläche des Komplexes beträgt 8.000 m2. Verschiedene flache Layouts sind verfügb…
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and around-the-clock security close to the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$240,040
Istanbuls größtes städtisches Transformationsprojekt, bestehend aus insgesamt 2500 Residenzen, die nach verschiedenen Bedürfnissen von 2+1 bis 5+2 in Hilal Hill Büyükçekmece entworfen wurden, die in 9 Phasen auf einer Fläche von 80.000 m2 gebaut wurden.Mit den Apartments mit Gärten genießen …
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,625
Die Residenz verfügt über Sportplätze und ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Pilates-Bereich, einen Park und große Landschaftsgärten, einen Swimmingpool, Cafés und Restaurants, einen Radweg.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe TEM Autobahn - 1 kmE…
TRANIO
Wohnanlage Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$516,321
Das Projekt besteht aus zwei Gebäuden, die auf einer Fläche von 4.000 m2 gebaut sind, von denen 80% von Grünfläche bedeckt sind, und umfasst 120 Wohnungen von verschiedenen Layouts, von Ein-Zimmer-Wohnungen mit einem Wohnzimmer bis Zwei-Zimmer-Wohnungen mit zwei Wohnzimmern und vier Schlafzi…
TRANIO
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a golf course and an aquapark, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$166,028
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und den See.Die Residenz verfügt über einen Golfplatz, Cafés und Restaurants, ein Einkaufszentrum, Tennis- und Basketballplätze, verschiedene Schwimmbäder, einen Hamam, eine Sauna und einen Aquapark, ein Fitnesscenter.Lage und Infrastruktur in der…
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,59M
Wir bieten Villen mit großen Gärten und Panoramablick auf den See und das Meer.Es ist möglich, einen Pool zu bauen.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Hallen- und Außenpools, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum, Sportplätze und Kinderspielplätze.Ausstattung und Ausstattung i…
TRANIO
Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$258,657
Das Projekt befindet sich neben einem der größten Parks in Istanbul.Das Projekt besteht aus 9 Blöcken, jedes Gebäude besteht aus 3 Etagen. Das Projekt hat 104 Wohnungen verschiedener Stile und Größen, mit 1-4 Schlafzimmer.Der Wohnkomplex verfügt über verschiedene Freizeiteinrichtungen wie Sc…
TRANIO
