  2. Türkei
  Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Ordu Caddesi, Türkei
von
$450,000
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27454
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Für Investoren:

Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.

Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integraler Bestandteil der Vereinbarung.
Dies bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Einkommen ist garantiert.

Voll möblierte Apartments!
Zwei Wohnungen 2+1 & 1+1 für 450.000 USD stehen zum Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft zum Verkauf.

Verwaltet von - Ascott Hotels & Serviced Apartments

Der Komplex befindet sich fast an der Kreuzung von drei Bezirken, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, das Geschäftsviertel von Basın Ekspres, 5 Autominuten von der U-Bahn Linie der Hauptstraße E5 und TEM entfernt.

Der Komplex verfügt über 2 Blöcke, die miteinander kombiniert sind und auf einem Gebiet von 29,962 m2, 17 Stockwerken zusammen mit Tiefgarage, insgesamt 167 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1 und eine Fläche von 81 und 1 bis 234 m2, sowie 7 Geschäftsräume.

Der zentrale Standort ist ein ausgezeichneter Faktor für Investoren in dieses Projekt zu investieren, angesichts der hohen Miete und des beliebten Segments.

Das Gebiet zeichnet sich durch eine entwickelte städtische Infrastruktur, das Vorhandensein von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen aus.

Fertigstellung: 20. Dezember 2025.

Infrastruktur:

  • Sauna und Hamam
  • Hallenbad
  • Fitnessraum
  • Spielplätze
  • Gehbereich mit grünem Garten
  • Innenparkplatz
  • Bequeme Landschaft
  • Videoüberwachung 7/24

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Ordu Caddesi, Türkei

Video-Review von aparthotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Türkei
von
$450,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
