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Wohnungen am Meer in Türkei

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Istanbul
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Alanya
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1 484 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Maltepe, Türkei
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn in Maltepe, Istanbul Maltepe liegt auf der anat…
$304,821
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Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
TOP TOP
Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
MwSt.
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
$171,023
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Privatverkäufer
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Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOLSTELLE17. Stock, 2+1, 125 m2, mit eckigem (L-förmigen) BalkonWandergebiet, soziale Inf…
$135,000
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Privatverkäufer
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Wohnung 4 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$272,491
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$541,404
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$183,156
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$422,592
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Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$277,614
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Wohnung 2 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$125,854
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Investitionspotential in Strandnähe in Mahmutlar Alanya Alanya ist ein beliebt…
$112,379
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$295,726
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Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
$282,883
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Wohnung 3 zimmer in Besiktas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 14
Luxuswohnungsprojekt mit 8-stöckigem Parkplatz und offenem Pool auf dem Dach in Istanbul Beş…
$1,10M
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Wohnung 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
Natur und Meerblick Wohnungen in Bodrum Muğla Wohnungen mit Meer und Naturblick befinden sic…
$820,943
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen zum Verkauf mit Natur und Meerblick in Alanya Alanya ist dank seiner reic…
$286,680
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen mit Meer- und Stadtblick, umgeben von Natur in Alanya Kestel Kestel ist ein lebhaf…
$375,954
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Wohnungen in einem exklusiven Komplex aus einem einzigen Block direkt am Meer in Mahmutlar, …
$934,308
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Wohnung 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 14
Erschwingliche, stilvolle Wohnungen in Gehweite zum Meer in Mersin Erdemli Mersin, die Perle…
$97,759
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/9
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex im …
$230,390
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen zum Verkauf in Alanya mit Blick auf die Stadt und das Meer Die Region Kale zeichne…
$989,295
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Wohnungen in einem Projekt mit reichhaltigem Freizeitangebot in Alanya Alanya ist eines der …
$207,763
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
Investitionswohnungen mit Meerblick in Mersin Ayaş Mersin ist eine beliebte Stadt am Mittelm…
$214,797
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Wohnung 4 zimmer in Maltepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 6
Straßenseitige Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Sicherheitsdienst in Maltepe Ma…
$347,542
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Schicke Designgewohnungen in einer Anlage 400 m von der Küste in Alanya Antalya Alanya liegt…
$447,541
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Wohnung 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Seeblick und großzügigen Balkonen bieten Investitionspotenzial in Küçükçekmece…
$124,699
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Wohnung 5 zimmer in Sisli, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sisli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 9
Bosphorus Blick Wohnungen in der Nähe des Ihlamur-Pavillons in Şişli Istanbul Die Wohnungen …
$2,45M
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Alanya Oba gilt als eine der prestigeträchtigste…
$357,632
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Eigenschaftstypen in Türkei

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