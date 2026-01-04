  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Şile, Türkei

Wohnanlage New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$605,856
Wir bieten Villen mit Pools, Grillplätze, Parkplätze.Abschluss - Juli, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemFußbodenheizungKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich 800 Meter vom Strand, im Zentrum von Sile, am Stadtrand von Istanbul
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$1,45M
Wir bieten geräumige moderne Villen mit einem malerischen Blick auf die Umgebung, Parkplätze, beheizte Pools.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung (Remotesteuerung)Hochwertiges ParkettAutomatische RolllädenLage und Infrastruktur in der Nähe Universität - 5.8 kmNächster Strand -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$586,955
Wir bieten Villen mit Gärten, Terrassen und Grillplätzen, Blick auf das Meer und den Wald.Einige Villen haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemFußbodenheizungFranke KücheKlimaanlageLage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Şile, Türkei
von
$590,685
Das Projekt umfasst:FitnessstudioAußenbereichParkplatzGartenKinderspielplatzBasketballplatzWander- und RadwegeAbschluss - Juni, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe In der Gegend von Sile finden Sie Burgen und Sandstrände. Die Entfernung zum Flughafen beträgt 71 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$619,036
Wir bieten Apartments mit privaten Gärten und Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Pool, ein Café, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEingebaute GeräteLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$1,41M
Wir bieten einzigartige Villen mit Pools und Gärten.Die Residenz verfügt über ein Businesscenter, einen Fitnessraum, Tennis- und Basketballplätze, einen Innenpool, eine Sauna und ein Dampfbad.Abschluss - Dezember, 2024.Eigenschaften der Wohnungen Küchenschrank und GeräteFußbodenheizungStahlt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Şile, Türkei
von
$407,883
Das Projekt umfasst:Grüne LandschaftenInnenpoolFitnessbereich im FreienVolleyball und BasketballplätzeKinderspielplatzParkplatzWander- und RadwegeLage und Infrastruktur in der Nähe In der Gegend von Sile finden Sie Burgen und Sandstrände. Die Entfernung zum Flughafen beträgt 71 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$1,59M
Wir bieten Luxusvillen mit großen Terrassen und Panoramablick auf das Meer, einen Garten und einen Parkplatz.Die Residenz verfügt über einen Pool, einen privaten Strand und einen Yachthafen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 45 Fahrminuten vom Zentrum von Istanbu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
