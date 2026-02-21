  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Aydin, Türkei

Didim
29
Kuşadası
1
Nazilli
1
Wohnanlage New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kuşadası, Türkei
von
$301,216
Wir bieten funktionale und komfortable Apartments mit Balkon und Blick auf den Golfplatz.Die Residenz verfügt über Wanderwege, Swimmingpools, einen Kinderspielplatz und Sportplätze, einen Wasserpark, eine Bar und ein Restaurant.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich …
TRANIO
Wohnanlage Sunshine Complex
Wohnanlage Sunshine Complex
Didim, Türkei
von
$192,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Komplett möblierte Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern – ideal sowohl als Ferienhaus als auch als Investition in Didim, Türkei.Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern in einem perfekten Komplex, bezugsfertig, in Didim Efeler Mahallesi. Preiswerte Immobilien in Didim, Türkei. In der Nähe al…
Polat Group
Wohnanlage Marina Complex
Wohnanlage Marina Complex
Didim, Türkei
von
$100,817
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick zum Schnäppchenpreis in Didim zu verkaufen. In einem modernen Komplex mit Gemeinschaftspool und zahlreichen lokalen Annehmlichkeiten gelegen. Ideale Immobilieninvestition in Didim. Möblierte 2-Zimmer-Wohnung in Didim zu verkaufen, gelegen in einem schönen moder…
Polat Group
Wohnanlage Sun Complex
Wohnanlage Sun Complex
Didim, Türkei
von
$197,659
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Voll möblierte Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern - 600 m vom Strand in Didim entfernt.  Didim, eine kleine Halbinsel der Ägäis, war in der Vergangenheit ein kleines Fischerdorf und hat sich Tag für Tag zu einer großen Ferienstadt mit ihren friedlichen, traditionelles und lustiges Nac…
Polat Group
Wohnviertel Pine Apartments
Wohnviertel Pine Apartments
Didim, Türkei
von
$144,558
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchenhafte 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Altinkum an der wunderschönen Ägäisküste im Westen der Türkei, nur 1 km vom beliebten Ferienort Altinkum entfernt. Ideales Strandferienhaus für Familien zum Verkauf in Altinkum, Didim.Altinkum hat einen schönen Strand, viele Aktivitäten und in…
Polat Group
Wohnanlage Tropicana Complex
Wohnanlage Tropicana Complex
Akbuk, Türkei
von
$250,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Amazing Sea View Duplex zum Verkauf in Akbuk – Atemberaubendes zweites Zuhause in der Türkei Atemberaubende Maisonette mit Meerblick zum Verkauf in Akbuk – Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in einem schönen Komplex in Akbuk. Akbuk ist mit seiner Luft, seinem Meer, seinem S…
Polat Group
Wohnviertel Sunflower Complex
Wohnviertel Sunflower Complex
Didim, Türkei
von
$170,696
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2 Schlafzimmer moderne und luxuriöse voll möblierte Maisonette-Wohnung in einem Komplex mit einem großen Gemeinschaftspool, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Offener Basar, Supermärkte, Krankenhaus, Ratsbüro sind 5 Minuten zu Fuß entfernt. Eigentumsurkunde. Preis-Leistungs-Verhältnis Eige…
Polat Group
Wohnviertel Bodrum Residence
Wohnviertel Bodrum Residence
Didim, Türkei
von
$800,136
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Wunderschönes Apartmentprojekt in Ortakent, umgeben von den faszinierenden Schönheiten von Bodrum. Ein luxuriöses und komfortables Leben in Bodrum. Das Einkaufszentrum, das öffentliche Krankenhaus, die Apotheke, das medizinische Zentrum, die Schule, den Markt, den Straßenmarkt und den Basar …
Polat Group
Wohnviertel Center Apartments
Wohnviertel Center Apartments
Didim, Türkei
von
$124,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Brandneue moderne Wohnung zum Verkauf in Didim – Erschwinglich 2-Bett zum Verkauf in Altinkum Luxuriöse und moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Didim. 2-Zimmer-Wohnung in toller Lage in Didim, im Zentrum von Didim und nur wenige Gehminuten von allen lokalen Annehmlichkeiten, Geschäften,…
Polat Group
Wohnanlage Mavisehir Villa
Wohnanlage Mavisehir Villa
Didim, Türkei
von
$283,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schlüsselfertige, moderne Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern – Ferienhaus in der TürkeiBrandneue, moderne und luxuriöse Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in Mavisehir Didim. Diese neu fertiggestellte Villa mit 4 Schlafzimmern liegt ganz in der Nähe des Meeres und nur w…
Polat Group
Wohnanlage Mayfair Complex
Wohnanlage Mayfair Complex
Didim, Türkei
von
$101,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Erschwingliches Ferienhaus in der Türkei - 2 Schlafzimmer Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Didim Erschwingliche Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim Türkei. Diese als Finanzinvestition gehaltene Immobilie, bei der Sie Ihr Geld in einem speziellen komplexen Konzept in…
Polat Group
Wohnanlage Apollon Holiday Village
Wohnanlage Apollon Holiday Village
Didim, Türkei
von
$112,348
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erschwingliche Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in Didim-Ready, um in das 2. Zuhause in der Türkei zu ziehen Erschwingliche 3-Bett-Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Didim Türkei. Diese als Finanzinvestition gehaltene Immobilie, in der Sie Ihr Geld in Mavisehir im Compex-Konzept wie ei…
Polat Group
Wohnviertel Olive Grove Complex
Wohnviertel Olive Grove Complex
Didim, Türkei
von
$155,114
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
3 Schlafzimmer Voll möbliertes Apartment - Ferienhaus zum Verkauf in Altinkum Türkei Diese preisgünstige Wohnung zum Verkauf in Didim, nicht weit vom Zentrum des kosmopoleitischen Didim Altinkum im Südwesten der Türkei entfernt, 2,5 km vom bekannten 3. Strand und nicht weit vom Yachthafen e…
Polat Group
Wohnviertel Aydin Apartments
Wohnviertel Aydin Apartments
Nazilli, Türkei
von
$41,607
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Erschwingliche moderne 1- und 2-Bett-Wohnung zum Verkauf in Aydin mit garantiertem Mieteinkommen – Schnäppcheninvestition gehaltene Immobilien in der Türkei.  Erschwingliche als Finanzinvestition gehaltene Immobilien mit Mieteinnahmen... Atemberaubende Aydin-Immobilien zum Verkauf – Luxus-A…
Polat Group
Wohnanlage Sea View Residance
Wohnanlage Sea View Residance
Didim, Türkei
von
$466,746
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Meerblick 3-Zimmer-Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Altinkum-Familien Ferienhaus in Didim Ideale Immobilieninvestition für diejenigen, die in privatem Luxus mit Maisonette mit 3 Schlafzimmern in Didim Altinkum leben möchten. Der Strand, der Markt, das Café, das Restaurant und der Straßenma…
Polat Group
Wohnanlage Moonlight Complex
Wohnanlage Moonlight Complex
Didim, Türkei
von
$112,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Bargain 3 Schlafzimmer, voll möblierte Duplex-Wohnung ist zum Verkauf mit einer offenen Küche und 2 voll ausgestattetes Familienbad, es befindet sich im beliebten und Entwicklungsgebiet der Efeler Bereich. Die Schlafzimmer sind geräumig und hell, mit neutralen Tönen im gesamten. Der Gemeinsc…
Polat Group
Wohnviertel City Point Residence
Wohnviertel City Point Residence
Didim, Türkei
von
$84,814
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Luxusanlage mit 1-Zimmer-Wohnung in Didim zum Verkauf im kleinen, aber sehr beliebten Ferienort Altinkum. Moderne 1-Zimmer-Wohnung in Altinkum mit Blick auf die Natur zu Schnäppchenpreisen. Investition in Didim. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool und -garten.Altinkum hat einen …
Polat Group
Wohnviertel Polat Life Complex
Wohnviertel Polat Life Complex
Didim, Türkei
von
$149,359
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Ganz neue, moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Didim – tolle AusstattungWir von Turkish Home Office freuen uns, Ihnen den Polat Life Complex präsentieren zu können, unsere eigene Anlage in Didim in der Nähe der Marina Road.Ganz neue, moderne und luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung mit voll möblie…
Polat Group
Wohnanlage Seahorse Residence
Wohnanlage Seahorse Residence
Didim, Türkei
von
$181,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2-Bett-Ferienhaus zum Verkauf in Yesilkent- High Rent Income in Didim 2-Zimmer-Wohnung mit Gemeinschaftspool in einem privaten Komplex in Yesilkent – 2. Zuhause in der Türkei. Schönes zweites Zuhause in Didim Türkei.  Geräumige Wohnung zum Verkauf in Didim, sehr zentral im schönen Yesilkent…
Polat Group
Wohnanlage Mutlu Apartments
Wohnanlage Mutlu Apartments
Didim, Türkei
von
$118,528
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Altinkum – bezugsfertiges Ferienhaus in der TürkeiDidim ist eines der Ferienzentren an der langen Küste der Ägäisregion, bekannt für seine vielen preisgekrönten Strände und die Kombination vieler Naturschönheiten. Wer in Didim Urlaub machen und im Somm…
Polat Group
Wohnanlage Lifecity Complex
Wohnanlage Lifecity Complex
Didim, Türkei
von
$125,540
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2-Zimmer-Wohnung in Anlage zu verkaufen in Altinkum – ideal sowohl als Ferienhaus als auch als Investition in Didim, Türkei. Diese erschwingliche 2-Zimmer-Wohnung im mittleren Stockwerk zum Verkauf befindet sich in einer wunderschönen Anlage in Didim an der Ägäisküste im Westen der Türkei, n…
Polat Group
Wohnanlage Sierra Vista Residence
Wohnanlage Sierra Vista Residence
Didim, Türkei
von
$63,477
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
ERSCHWINGLICHES FERIENHAUS - Key Ready Investment City Centre Apartment in Aydin Türkei High-End-Investmentwohnungen, nur 1 Autostunde von Kusadasi, Stadtzentrum entfernt, zum Verkauf. Key Ready Investment City Centre Apartment in der Nähe von Kusadasi – Turkey High-End-Investmentwohnungen,…
Polat Group
Wohnanlage Royal Marina Complex
Wohnanlage Royal Marina Complex
Didim, Türkei
von
$192,033
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Familienferienhaus zum Verkauf in Didim. Die Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern befindet sich in einem der beliebtesten Komplexe von Altinkum. Der Komplex ist komplett ummauert und mit Toren versehen, um Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten. Zu den großartigen Einrichtungen vor O…
Polat Group
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Didim, Türkei
von
$123,221
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchen Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim, der wunderschönen ägäischen Küste in der Westtürkei, nicht weit vom beliebten Resort Altinkum entfernt, ist nur 3 km entfernt. Ideales Familienstrandferienhaus oder Kaufinvestition in Altinkum, Didim. Altinkum hat eine…
Polat Group
Wohnanlage Sedef Apartments
Wohnanlage Sedef Apartments
Didim, Türkei
von
$144,024
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Atemberaubendes 2-Zimmer-Appartement mit Meerblick, 100 m vom Meer entfernt – Familienferienhaus in Didim2-Zimmer-Appartement, ideal für Naturliebhaber, mit atemberaubendem Meerblick und Natursehenswürdigkeiten in Didim zu verkaufen. Teil eines Komplexes in Mavisehir mit Gemeinschaftspool un…
Polat Group
Wohnviertel Ezgi Apartments
Wohnviertel Ezgi Apartments
Didim, Türkei
von
$144,416
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern zu verkaufen, komplett möbliert, in Didim, Türkei.Didim ist eines der Urlaubszentren an der langen Küste der Ägäisregion, bekannt für seine vielen preisgekrönten Strände und viele Naturschönheiten, das Milet-Museum, den Apollon-Tempel, die antike Stadt …
Polat Group
Wohnviertel Ekiz Complex
Wohnviertel Ekiz Complex
Didim, Türkei
von
$158,960
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex mit großem Gemeinschaftspool, zentral gelegen zwischen Ege Street und Marina Road, wo Sie zahlreiche Supermärkte, Geschäfte, Cafés und Restaurants sowie einen offenen Basar finden. Auch eine Minibuslinie ist in der Nähe.Didim ist seit J…
Polat Group
Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Türkei
von
$125,355
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erstaunlicher Meerblick Drei-Bett-Duplex in Akbuk – Meerblick Didim Immobilien zum Verkauf Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Didim zu verkaufen. Teil eines begehrenswerten Komplexes in Akbuk mit Pools und viel Platz im Freien. Ideale Didim Immobilieninvestition. Moderne Maisonette-Wohnun…
Polat Group
Residenz Fener Villa
Residenz Fener Villa
Didim, Türkei
von
$169,095
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Traditionelle Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim – 2. Zuhause in DidimDiese traditionelle Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern in Didim steht zum Verkauf und liegt ruhig unweit der traditionellen Stadt Didim und des beliebten Strandresorts Altinkum an der Südwestküste …
Polat Group
Wohnviertel Merkez Apartment
Wohnviertel Merkez Apartment
Didim, Türkei
von
$156,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erschwingliches Ferienhaus in der Türkei - Geräumiges 2-Bett-Apartment zum Verkauf in Didim Luxus- und moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Didim. 2-Zimmer-Wohnung in großartiger Lage in Didim, im Zentrum von Didim und nur wenige Gehminuten von allen lokalen Annehmlichkeiten, Geschäften,…
Polat Group
Wohnviertel Meltem Complex
Wohnviertel Meltem Complex
Didim, Türkei
von
$144,024
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erschwingliche Wohnung in Altinkum zu verkaufen – Anlageobjekt in Didim, 850 m vom Strand entferntTraditionelle 2-Zimmer-Wohnung in Didim zu verkaufen. 850 m vom Strand in Altinkum entfernt, mit Gemeinschaftspool. Ideale Anlageimmobilie in Didim zum Schnäppchenpreis.Diese traditionelle 2-Zim…
Polat Group
