Neubauwohnungen in Uskudar, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$432,754
Jede Wohnung in der Fünften Saison bietet Ihnen einen einzigartigen Wohnraum. Geniessen Sie die Freude, mit Ihren Liebsten sicher zu sein und den Frieden zu leben, um die vollste in Ihrer Wohnung, wo Sie die ästhetische Berührung der Architektur fühlen...Die komplexe Infrastruktur:Innenparkp…
TRANIO
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,19M
Ein neuer Wohnkomplex im Stil von Küstenvillen mit Blick auf den Bosporus. Die Wohnungen sind in Luxusqualität fertig, jede Wohnung verfügt über einen Abstellraum und Plätze in der Tiefgarage.Auf dem Gebiet des Wohnkomplexes befindet sich: ein Café, ein Erholungsgebiet, Mini-Grünhäuser, Gärt…
TRANIO
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,17M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Kinderpool und einen Spielplatz, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Cafés und Restaurants, Wander- und Joggingwege, eine Sauna, einen Hamam und Massageräume.Lage und Infrastruktur in der Nähe …
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$812,783
Geeignet für Staatsangehörigkeit und Aufenthaltserlaubnis.Dieser gemütliche Familienkomplex umfasst Wohnungen und Duplexs mit 2-6 Schlafzimmern, Garten und Terrassen. Im Inneren des Gebäudes befinden sich ein Schwimmbad, eine Sauna, ein Hamam, ein Fitnessraum.Das Hotel liegt in einer ökologi…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$664,751
Wir bieten prestigeträchtige Apartments mit gepflegten Terrassen und Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Pool, Kinderspielplätze, Fitnessstudios, ein rund um die Uhr Sicherheitssystem, einen überdachten Parkplatz, angelegte Grünflächen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheiz…
TRANIO
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,72M
Die Residenz verfügt über Außenpools, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz, ein Café.Abschluss - September, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem grünen Bereich, in der Nähe des Bosporus und Autobahnen
TRANIO
Wohnanlage New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$882,697
Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Kinderspielplatz und einen Kinderclub, einen Wanderweg, einen Innenpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter.Abschluss - September, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Kindergarten - 100 MeterGrundschule - 200 MeterCollege - 1,5 kmNächs…
TRANIO
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$543,181
Das Projekt befindet sich im Eliteviertel von Uskudar im anatolischen Teil von Istanbul, umgeben von Naturschutzgebieten und Waldparks.Das Projekt hat einen malerischen Blick auf den Çamlıcu TV Tower, der in 8 Minuten mit dem Auto erreichbar ist, um das Frühstück vom Aussichtsdeck zu genieße…
TRANIO
Wohnviertel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnviertel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnviertel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnviertel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnviertel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnviertel Two bedroom apartment in a luxury complex.
Uskudar, Türkei
von
$359,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.Unser Projekt befindet sich im asiatischen Teil von Istanbul Uskudar - Acibadem, einer der verkehrsreichsten und beliebtesten Gegenden von Istanbul.Unser Projekt bietet einfachen Zugang zu öffentlichen Verk…
Smart Home
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$786,902
Wir bieten geräumige und luxuriöse Apartments mit einem malerischen Blick auf Bosporus.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Innen- und Außenpools mit Wasserfällen und Teichen, Lounge-Bereichen und Kinderspielplätzen, ein stilvolles Café, Konferenzräume, ein Fitnessstudio, ein …
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$2,71M
Wohnanlage in einer ruhigen Gegend, umgeben von Grün.Das Projekt umfasst 4 Gebäude, Landschaftsfläche mit Erholungsgebieten und kleinen Seen, Stauraum.Jede Wohnung verfügt über eine Eingangshalle, Wohnzimmer mit Essbereich, Küche, 3-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder, Balkon oder Terrasse. Einige Apa…
TRANIO
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,50M
Premium Wohnanlage im historischen Viertel auf der asiatischen Seite des Bosporus. Mit Blick auf den Maidenturm und die Sultanahmet-Moschee.Der Komplex besteht aus 12 Blöcken von maximal 5 Etagen. Keine kleinen Wohnungen in der Anlage, die gesamte Infrastruktur ist mit erstklassigem Komfort …
TRANIO
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Türkei
von
$752,419
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Der Premium Wohnkomplex befindet sich im renommierten Zentrum von Istanbul auf der asiatischen Seite des Bosporus, ideal für Familienleben und einen erholsamen Urlaub.Der Komplex befi…
Smart Home
Wohngebäude Uskudar Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Uskudar Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Uskudar Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Uskudar Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Uskudar Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Uskudar Apartments Compound Istanbul
Uskudar, Türkei
von
$715,832
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in zentraler Lage inmitten der beiden Brücken und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Bosporus. Sie haben die Chance, in der alten Nachbarschaft von Cengilkoy mit dem Duft von Geschichte und Zivilisation zu leben. Es ist horizontal architekt…
Binaa Investment
Wohnanlage New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool and green areas, 5 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$432,754
Das einzigartige und luxuriöse Projekt besteht aus zwei 8-stöckigen Blöcken und bietet 98 Apartments mit 1-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:SchwimmbadTürkisches BadInnenparkplatzFitnesscenterKinderspielplatzGrünflächen24/7 SicherheitLage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt befindet sich a…
TRANIO
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Wohnanlage ASIA ACIBADEM
Uskudar, Türkei
von
$438,077
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Möchten Sie eine Wohnung in Istanbul von Moskau und dem Entwickler des Krasnodar-Stadions, Esta Construction, bauen lassen? Möchten Sie Akasya und Emaar Malls in wenigen Schritten erreichen? Zorlu Center nur 7 Minuten? Kadıköy & Uskudar 5 Minuten? Möchten Sie neben dem Grove Park s…
EOS Turkey Property
Wohnanlage New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments at a favorable price in a luxury residential complex, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$329,616
Das Projekt befindet sich in Usküdar - Acıbadem, einem beliebten Gebiet, das die historischen und natürlichen Schönheiten von Istanbul verkörpert. Wheil ist im Herzen der Stadt, es hat einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufszentren, Restaurants, Cafés und Unterhaltungsm…
TRANIO
Wohnanlage Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Premium residence in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,30M
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, ein Fitnesscenter, Basketball- und Tennisplätze, einen Grillplatz, eine Sauna.Abschluss - Dezember, 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageKüchengeräteElektrische WarmwasserbereiterLage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 33 km15.…
TRANIO
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$5,42M
Eines der größten Wohnimmobilienprojekte in Istanbul. Neben den Wohnungen, umfasst es Büros, ein Einkaufszentrum, ein 5* Hotel. Die ersten 11 Etagen sind vom Hotel besetzt, dann gibt es 320 Apartments, von denen 197 voll möbliert sind. Darüber hinaus gibt es einen privaten Pool, Spa, Restaur…
TRANIO
Wohnanlage Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,19M
Der moderne Wohnkomplex besteht aus 7 risikoarmen Gebäuden.Eigenschaften:WandergebieteWohnbereichTennisplatzBasketballplatzKinderspielplätzeTerrassenInnen- und AußenpoolsSaunaDampfbäderMassagenFitnesscenterInnenparkplatzAusstattung und Ausstattung im Haus HeizungKlimaanlageKüchenschrank und …
TRANIO
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$594,903
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Blick auf den Bosporus.Die Residenz verfügt über Hallenbäder, einen Hamam und eine Sauna, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Wander- und Joggingwege, Gärten.Abschluss - September 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bosporus Brücke - 1…
TRANIO
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project Uskudar
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project Uskudar
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project Uskudar
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project Uskudar
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project Uskudar
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project Uskudar
Uskudar, Türkei
von
$662,468
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist ein Familienprojekt am Rande des Bosporus in einem der besten asiatischen Gebiete Istanbuls. Es befindet sich in zentraler Lage im Herzen der Altstadt, umgeben von prestigeträchtigen Verbindungen und alten archäologischen Stätten. Es hat ein innovatives arch…
Binaa Investment
Wohnanlage Esta Uskudar Grove Compound
Wohnanlage Esta Uskudar Grove Compound
Wohnanlage Esta Uskudar Grove Compound
Wohnanlage Esta Uskudar Grove Compound
Wohnanlage Esta Uskudar Grove Compound
Wohnanlage Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Türkei
von
$488,957
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Komplett familiengeführtes Konzeptprojekt, umgeben von Bäumen, 75 % Grünfläche, Apartments mit Blick auf den Bosporus und die Altstadt und mehr. Jetzt mit attraktiven Zahlungsoptionen im Angebot. Möchten Sie eine Wohnung in Istanbul, die vom Entwickler der Moskauer Stadt und des Krasnodar…
EOS Turkey Property
