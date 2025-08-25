Wohnung in einem Neubau Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar

Wohungen am Meer mit Berg und Meerblick in Mahmutlar

Mahmutlar zieht die Aufmerksamkeit der Investoren und derjenigen, die es als Sommerhaus betrachten, mit seinen natürlichen Stränden und touristischen Orten an.

Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich in der Nähe von Cafés, Restaurants, Märkten, Geschäften, Parks, Basar und Busbahnhöfen. Die Wohnungen am Meer sind 12 km vom Zentrum von Alanya und 34 km vom Flughafen entfernt.

Die Anlage, die einen einfachen Zugang zum Meer hat, besteht aus zwei Blöcken mit 174 Wohnungen. Die Anlage bietet ihren Bewohnern Einrichtungen wie Strand und Pier, einen weitläufigen Garten, einen Minigolfplatz, Wanderwege und eine Laufbahn, Kinderspielplätze, Innen- und Außenparkplätze, einen Basketballplatz, ein Hallen- und Freibad, ein Kinderbecken, eine Sauna, ein türkisches Bad, einen Whirlpool, einen Massageraum, ein Dampfbad, einen Fitnessraum, ein Café, eine Bar, einen Generator, einen Hausmeister, eine Rezeption, eine Lobby und eine 24/7-Überwachung mit Kameras und Sicherheitsdienst.

Die Apartments verfügen über ein Wohnzimmer, eine separate Küche oder eine offene Küche, ein Badezimmer und einen Balkon. Einige haben auch ein eigenes Bad und die Maisonette-Wohnungen verfügen über eine Terrasse.

AYT-01450