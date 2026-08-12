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Büroräumen in Türkei

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Antalya
19
Mittelmeerregion
25
Marmararegion
17
İstanbul
11
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49 immobilienobjekte total found
Büro 115 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 115 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$696,212
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Büro 90 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 90 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 7
Stilvolle Büros in einem gemischt genutzten Projekt in zentraler Lage in Mersin Diese Büros …
$185,894
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Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$514,505
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TekceTekce
Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Neue Büros im belebten Zentrum der Annehmlichkeiten in Alanya Mahmutlar Die schicken Büros b…
$283,312
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Büro 50 m² in Golbasi, Türkei
Büro 50 m²
Golbasi, Türkei
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Neu gebaute Gewerbeimmobilien in bester Lage in İncek, Ankara Diese neu gebauten Gewerbeimmo…
$133,936
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Büro 95 m² in Süreyya Opera, Türkei
Büro 95 m²
Süreyya Opera, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
$12,09M
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Büro 95 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 95 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$262,432
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Büro 90 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 90 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$393,626
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Büro 96 m² in Golbasi, Türkei
Büro 96 m²
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 7
Büros am Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Boulevard in Ankara Als Hauptstadt und Verwaltungsze…
$193,977
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Büro 247 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 247 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 247 m²
Stockwerk 2
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$588,445
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Büro 128 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 128 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 3
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$530,540
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Büro 75 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 75 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 5
Büros mit Meerblick in prestigeträchtiger Lage in Yenişehir Mersin, eine der wichtigsten Haf…
$349,851
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Büro 85 m² in Sariyer, Türkei
Büro 85 m²
Sariyer, Türkei
Fläche 85 m²
Etagenzahl 65
Geräumige Büroräume in der Nähe der TEM-Autobahn in İstanbul Sarıyer Sarıyer, einer der beli…
$725,104
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Büro 102 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 102 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$467,295
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Büro 41 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 41 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte an der Autobahn nach Istanbul in Yalova Gaziosmanpaşa Yalova ist aufgrund seiner N…
$78,514
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Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
Büro 57 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 9
Investitionsobjekte in der Nähe der U-Bahn in Ataşehir, Istanbul Die Gewerbeimmobilien befin…
$267,873
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Büro 115 m² in Tarsus, Türkei
Büro 115 m²
Tarsus, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 15
Neue Büros zum Verkauf in strategischer Lage in Mersin Tarsus Mersin Tarsus zeichnet sich du…
$126,512
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Büro 242 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 242 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Fläche 242 m²
Stockwerk 4
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$787,252
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Büro 39 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 39 m²
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/4
Büros und Geschäfte in einem Komplex in der Nähe von staatlichen Einrichtungen in Yalova Yal…
$86,597
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Büro 55 m² in Golbasi, Türkei
Büro 55 m²
Golbasi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 7
Büros am Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Boulevard in Ankara Als Hauptstadt und Verwaltungsze…
$198,595
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Büro 68 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 68 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$211,075
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Büro 135 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 135 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/4
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Yalova, in der Nähe aller notwendigen Einrichtungen Dank de…
$157,029
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Büro 377 m² in Sisli, Türkei
Büro 377 m²
Sisli, Türkei
Fläche 377 m²
Schlüsselfertige Geschäfte geeignet für Investitionen in Şişli Istanbul Das Projekt befindet…
$2,30M
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Büro 478 m² in Maltepe, Türkei
Büro 478 m²
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 478 m²
Etagenzahl 29
Premium-Büros mit Mietgarantieoption in der Nähe der Hauptstraße in Maltepe Istanbul Die Pre…
$1,85M
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Büro 60 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 60 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
$2,64M
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Büro 209 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 209 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 209 m²
Stockwerk 4
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$764,434
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Büro 149 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 149 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 7
Stilvolle Büros in einem gemischt genutzten Projekt in zentraler Lage in Mersin Diese Büros …
$371,789
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Büro 68 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 68 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$228,189
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Büro 125 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 125 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 3
$4,59M
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Büro 107 m² in Esenyurt, Türkei
Büro 107 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 107 m²
Etagenzahl 35
Meerblick-Büros zu verkaufen in İstanbul Esenyurt Die zu verkaufenden Büros befinden sich im…
$234,389
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