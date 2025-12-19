  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Fethiye, Türkei

Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$413,662
Wir bieten möblierte Apartments mit Terrassen und Blick auf die Berge.Die Residenz verfügt über 4 große Pools, ein Restaurant und eine Bar.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageVorteile Garantiertes hohes Mieteinkommen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unte…
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Türkei
von
$2,59M
Wir bieten geräumige Apartments mit einem malerischen Blick, Terrassen und französischen Balkonen.Die risikoarme Residenz verfügt über einen großen Park mit Teichen und Wasserfällen, Kinder; Spielplätze, Sportanlagen, ein Café, Innen- und Außenpools.Abschluss - Mai 2024.Vorteile Raten für 12…
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$873,933
Wir bieten Apartments mit Terrassen und einen Panoramablick auf den Golf.Die Residenz verfügt über eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit, Concierge-Service, Pools für Kinder und Erwachsene, einen Fitnessraum, eine Sauna und eine Poolbar.Abschluss - März 2024.Ausstattung und Ausstattung im …
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$1,46M
Wir bieten eine luxuriöse, möblierte Villa mit einem Pool, einem Essbereich im Freien und einem Wellnessbereich mit einer Sauna und einem türkischen Bad.Abschluss - April, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich …
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$248,710
Die Residenz verfügt über einen Pool mit einer Bar, ein Fitnesscenter, Sicherheit.Abschluss - Mai 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküche SchrankLage und Infrastruktur in der Nähe Strand Oludeniz - 10 kmFethie Promenade - 3 kmFlughafen Dalaman - 60 km
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$873,933
Wir bieten Villen mit Innen- und Außenpools, geräumigen Gärten, Saunen, Jacuzzi und türkischen Bädern, malerische Aussicht.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungFeuerstelleTV
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$746,128
Wir bieten Villen mit Glasfassaden, großen Solarien und Gärten.Die Residenz besteht aus modernen Premium-Villen und Apartments und verfügt über einen Außenpool.Abschluss - Juni, 2024.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa verfügt über eine Küche mit einem Wohnzimmer, vier Schlafzimmer, vier …
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$524,360
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Panoramablick.Einige Wohnungen haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über Pools und eine Poolbar, einen beheizten Innenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, eine Sicherheit rund um die Uhr, eine Tiefgarage und einen Gästeparkplatz.Abschluss -…
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$932,196
Wir bieten stilvolle hochwertige Villen mit Hallen- und Außenpools, großen Gärten, Saunen und türkischen Bädern, großen Terrassen und Grillmöglichkeiten, Meerblick.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Poolterrasse.1. Stock: ein Zweibettzimmer mit einem Ba…
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$1,01M
Wir bieten eine Villa mit einem Garten und einem Pool, eine Terrasse, einen Grillplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Backofen, Einbauherd, elektrische Wasserkocher)TVKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterk…
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$699,147
Wir bieten Villen mit Pools, Gärten, Terrassen, Saunen und türkischen Bädern, Lounge und Grillmöglichkeiten.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: eine Küche, ein Wohnzimmer mit Kamin und Zugang zur Poolterrasse, ein Doppelschlafzimmer mit Bad, ein Doppelzimmer mit Bad und Balkon.Erster St…
