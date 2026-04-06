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Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
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Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
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Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$1,40M
Wir bieten eine Villa mit Panoramablick auf das Meer, einen Außenpool, einen beheizten Innenpool, einen Jacuzzi, eine Sauna und einen Hamam, einen großen Garten und einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleAlarmstufeLage und Infrastruktur in der …
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Türkei
von
$1,46M
Wir bieten Villen mit Blick aufs Meer mit türkischen Bädern, Saunen und Jacuzzi, Fitness-Zimmer, Bars, Kinos, Außenpools im Freien und beheizten Innenpools, Gärten.Abschluss - Dezember, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: eine moderne Küche, ein Wohnzimmer mit Meerblick, eine Poolt…
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Wohnanlage Furnished villa with swimming pools abd a spa area, Kalkan, Turkey
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Kaş, Türkei
von
$873,933
Wir bieten eine moderne Villa mit Sportplatz, Innen- und Außenpools, einen Kinderpool, einen Hamam, eine Sauna und einen Whirlpool, einen großen Garten, eine Terrasse, einen Pavillon, einen Grillbereich und einen Essbereich im Freien, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Ausstattung und A…
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Türkei
von
$932,196
Wir bieten Villen mit Hallen- und Außenpools, Saunen und türkischen Bädern, Fitnessräumen, Dachterrassen-Loungebereichen und Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Juli, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Zweibettzimmer.1. Stock: zwei Schlafzimmer m…
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Wohnanlage Villa with two swimming pools, a garden and a kids' playground, Kalkan, Turkey
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Wohnanlage Villa with two swimming pools, a garden and a kids' playground, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$1,05M
Wir bieten eine hochwertige Villa mit einem großen Garten und einem Pavillon, einem Außenpool und einem beheizten Innenpool, einem Meerblick, einer geräumigen Terrasse und einem Kinderspielplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungFeuerstelleAlarmstufeLage und Infrastruktur in…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views, Kalkan, Turkey
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Kalkan, Türkei
von
$1,40M
Wir bieten Villen mit Parkplätzen und Tiefgaragen, Innen- und Außenpools, Jacuzzi, Saunen und Türkische Bäder, Meerblick, Grillplätze, Kinderspielplätze.Abschluss - Juni 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageFliesenbodenInternetFeuerstelleFußbodenheizungLage und Infrastruktur i…
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