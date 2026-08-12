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Häuser am Meer in Türkei

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Istanbul
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Antalya
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Alanya
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Bodrum
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435 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$324,449
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$345,233
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Möblierte Villen mit Meerblick zur Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbins…
$655,589
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Villen mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in einer Anlage in Kepez Die Villen befinden…
$2,32M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Meerblick-Häuser mit intelligenten Haussystemen in Alanya Antalya Die schicken, freistehende…
$5,00M
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Haus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Strandvilla direkt am Meer mit privatem Steg auf der Ritterinsel in Fethiye Die St…
$2,55M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$989,513
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1
Möblierte Wohnung in einem Komplex am Meer mit Pool in Alanya Kestel Diese stilvolle Wohnung…
$170,059
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Haus 5 zimmer in Milas, Türkei
Haus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villen mit Meerblick zum Verkauf in Milas Bozbük Die Region Bozbük in Muğla Milas mit ihren …
$920,548
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$187,232
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 583 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit intelligentem Haussystem und Meerblick in Bodrum Gümüşlük Gümüşlük b…
$8,84M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 2/2
Freistehende Villen mit Privaten Pools und Meerblick in Bodrum Die Villen befinden sich im S…
$2,63M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Freistehende Villen nur 300 m vom Meer entfernt in Alanya Konaklı Konaklı, ein Stadtteil von…
$764,959
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$220,347
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Prestigeträchtige Villa mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer auf der Halbinsel K…
$2,57M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit intelligenten Haussystemen, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt in Antalya…
$670,836
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$450,303
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$176,830
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Haus 7 zimmer in Sogucak, Türkei
Haus 7 zimmer
Sogucak, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/4
Doppelhaushälfte in einer Anlage mit natürlichem Ambiente in Kuşadası, Aydın Diese elegante …
$529,255
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Herrenhaus 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 498 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Villen mit Meerblick, großzügigen Gärten und Pools in Bodrum Die Villen befinde…
$2,10M
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 570 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick und Privatstrand in Bodrum Gündoğan Die Region Gündoğan befindet sich i…
$5,46M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 350 m²
Triplex-Villa mit Stadt- und Meerblick und luxuriösen Annehmlichkeiten in Alanya Die Region …
$1,77M
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