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Antalya
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Mittelmeerregion
30
Marmararegion
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İstanbul
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90 immobilienobjekte total found
Geschäft 77 m² in Rize, Türkei
Geschäft 77 m²
Rize, Türkei
Fläche 77 m²
Stockwerk 1
$4,01M
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Geschäft 186 m² in Sur, Türkei
Geschäft 186 m²
Sur, Türkei
Fläche 186 m²
$57,30M
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Geschäft 140 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 140 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 140 m²
$2,03M
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TekceTekce
Geschäft 300 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 300 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 300 m²
Brandneue Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Antalya Alanya ist seit vielen Jahren eine e…
$1,14M
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Geschäft 350 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 350 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Geschäft mit hohen Mieteinnahmen in Mersin zu verkaufen Mersin ist eine der wichtigsten Hafe…
$681,228
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Geschäft 308 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 308 m²
Akdeniz, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
$16,28M
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Geschäft 227 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 227 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 227 m²
Zentral gelegene Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Alanya Alanya, die herausragende Urlaubsre…
$937,891
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Geschäft 87 m² in Beyoglu, Türkei
Geschäft 87 m²
Beyoglu, Türkei
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Geschäft mit großer Nutzungsfläche an der Hauptstraße in Beyoğlu Gewerbliche Läden befinden …
$429,520
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Geschäft 44 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 44 m²
Fethiye, Türkei
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
Geschäft mit hohem Gewinnpotenzial in der belebtesten Gegend von Fethiye Çalış Çalış, eine d…
$290,965
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Geschäft 1 200 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 1 200 m²
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$1,20M
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Geschäft 900 m² in Kestel, Türkei
Geschäft 900 m²
Kestel, Türkei
Fläche 900 m²
Geräumiges Geschäft mit Mietgarantie direkt am Strand in Alanya Kestel zeichnet sich durch s…
$2,58M
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Geschäft 5 m² in Etimesgut, Türkei
Geschäft 5 m²
Etimesgut, Türkei
Fläche 5 m²
Etagenzahl 18
Gewerbeimmobilie mit hohen Mieteinnahmen in Ankara Etimesgut Die Gewerbeimmobilie befindet s…
$31,675
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Geschäft 2 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 2 m²
Mezitli, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 1
$162,77M
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Geschäft 108 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 108 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 108 m²
Etagenzahl 20
Geschäfte zum Verkauf in günstiger Lage in Istanbul Esenyurt Diese schlüsselfertigen Geschäf…
$199,750
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Geschäft 1 502 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 1 502 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 1 502 m²
Etagenzahl 13
Geschäft in strategischer Lage in Kağıthane İstanbul Das Geschäft in Kağıthane, İstanbul, be…
$12,59M
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Geschäft 500 m² in Altınova, Türkei
Geschäft 500 m²
Altınova, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/3
Büros und Geschäfte im Geschäftszentrum an der Hauptstraße in Yalova Yalova wird häufig aufg…
$805,927
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Geschäft 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 220 m²
$3,78M
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Geschäft 225 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 225 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 225 m²
$4,24M
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Geschäft 87 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 87 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 87 m²
Investitionsneue Geschäfte an einer Hauptstraße in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist ein au…
$360,243
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Geschäft 90 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 90 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 90 m²
Schlüsselfertige Geschäfte zum Verkauf in Esenyurt İstanbul Die Geschäfte im Stadtteil Esen…
$749,351
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Geschäft 200 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 200 m²
Kepez, Türkei
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Geschäfte für langfristige Nutzung an einer belebten Hauptstraße in Kepez, Antalya Kepez ist…
$737,805
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Geschäft 800 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 800 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 800 m²
$6,37M
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Geschäft 339 m² in Serik, Türkei
Geschäft 339 m²
Serik, Türkei
Fläche 339 m²
$14,53M
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Geschäft 1 m² in Kayapınar, Türkei
Geschäft 1 m²
Kayapınar, Türkei
Fläche 1 m²
$34,30M
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Geschäft 579 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 579 m²
Kepez, Türkei
Fläche 579 m²
Investitionsgeschäfte mit hohem Mietrenditepotenzial in Antalya Kepez Die Region befindet si…
$823,247
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Geschäft 291 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 291 m²
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Geschäft zum Verkauf in Çekmeköy mit hohem Ertragspotenzial Çekmeköy liegt auf der asiatisch…
$1,05M
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Geschäft 248 m² in Cicek Caddesi, Türkei
Geschäft 248 m²
Cicek Caddesi, Türkei
Fläche 248 m²
$21,86M
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Geschäft 175 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 175 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
$13,95M
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Geschäft 137 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 137 m²
Efeler, Türkei
Fläche 137 m²
$1,08M
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Geschäft 84 m² in Bayraklı, Türkei
Geschäft 84 m²
Bayraklı, Türkei
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/47
Gewerbeimmobilien mit Mietern an einer Hauptstraße in Izmir Bayraklı Die Gewerbeimmobilien z…
$885,615
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