Celal Bayar Mahallesi, Türkei

von €865,679

246 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Cesme ist die schönste Halbinsel an der Küste der Ägäis. Ihr Wert wächst jeden Tag. Das Projekt befindet sich am Cape Fener im Zentrum von Cesme, nur wenige Gehminuten vom Yachthafen, Unterhaltungsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants entfernt. Dieses Projekt ist einzigartig in seiner Architektur und unterscheidet sich grundlegend von den anderen. Es bietet Ihnen und Ihren Lieben einen privilegierten Lebensstandard. LAGE Çesme Yachthafen ...... 2 km Bucht AYA YORGİ ..... 5 km Atatürk Bildungs- und Lehrkrankenhaus .......... 6 km ALTIN YUNUS Yachthafen ....... 7 km Hotel SHERATON ..... 10 km ILICA Strand ....... 11 km ALAÇATI Markt ...... 12 km Bucht von PAŞALİMANI ...... 15 km Port ALAÇATI Yachthafen ..... 16 km SOZIALE INFRASTRUKTUR - Offener Pool - Kinderschwimmbad - Cafeteria - Geschlossener Parkplatz - Fitness-, Pilates- und Yoga-Zentren - Spa und Sauna - Umkleidekabinen für Männer und Frauen - Lobby und Sitzbereich - Sicherheit 24 Stunden - Videoüberwachungssystem AUSRÜSTUNG - Einbaugeräte - VRV-Heiz- und Kühlsystem - Wasser- und Stromzähler - Generator - Überdachter Parkplatz mit automatischem Nummernlesesystem - Terrassen - Privater Garten in Apartments im Erdgeschoss - Automatische Bewässerung auf allen Terrassen und Gemeinschaftsgärten SICHERHEIT - Aufnahme und Archivierung von Überwachungskameras in allen öffentlichen Bereichen und an Eingängen - Feueralarm und automatisches Feuerlöschsystem - Feuerschränke auf Böden - Einbruchalarm, Wasser- und Brandmelder, Bildtelefon in Wohnungen ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGEN - Professionelle Wartung des Wohnkomplexes - Technische und hygienische Wartung von Schwimmbädern - Reinigung und Wartung von öffentlichen Bereichen - Strandreinigungs- und Wartungsdienste EMPFANGS- UND KONZIERGDIENSTLEISTUNGEN - Wohnungsservice ( 10:00 - 22:00 ) - Buchungsdienste ( Restaurants, Konzerte, Flugtickets ) - Weckruf - Zeitungs- / Brotlieferung - Rufen Sie einen Krankenwagen ( Arzt, Krankenschwester ) - Autowäsche - Autovermietung, Flughafendienst, VIP-Transfer ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN - Kostenloses WLAN - Spielzimmer - Pierce - Musiksendungen - Amerikanische Bar* - Duschen und Umkleidekabinen Das Projekt besteht aus 70 Wohnungen mit unterschiedlichen Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1. Wohnungsmaterial 1 + 1 104 m2 brutto 2 + 1 144 m2 brutto 3 + 1 246 m2 brutto 4 + 1 460 m2 brutto