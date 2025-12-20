  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kucukcekmece
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kucukcekmece, Türkei

Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$189,019
Die moderne Anlage bietet Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern.Jede Wohnung hat eine Lagerung.Das Projekt umfasst:4-stufiger Parkplatz2-stöckiges Einkaufszentrum2 AußenpoolsKinderspielplatzFitnesscenterCafés und RestaurantsSicherheit rund um die UhrLage und Infrastruktur in der Nähe …
TRANIO
Aparthotel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Aparthotel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Türkei
von
$205,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Für Investoren:3 Jahre garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - 14,350 USD pro Jahr.7 Jahre Poolsystem - Gewinnbeteiligung ist 40% des Bruttoeinkommens aus der Nutzung aller Hotelzimmer seiner Kategorie.Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integra…
Smart Home
Wohnanlage New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$273,581
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Marmara Meer und den See.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen grünen Bereich, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Abschluss - Juni 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer malerischen und modernen …
TRANIO
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.
Doktor Ali Demir Caddesi, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
✅ Rückkaufgarantie + 10 % des Kaufpreises nach 3 Jahren. ✅ Garantierte Mieteinnahmen von 7 % pro Jahr – ab 31.500 USD pro Jahr. ✅ Der Mietpool für 7 Jahre ist nach dem Gewinnbeteiligungsmodell 40/60 % aufgeteilt (40 % für den Investor | 60 % für die Verwaltungsgesellschaft). ✅ Verwalt…
Smart Home
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$338,245
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den See und das Marmara Meer.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich, einen Fitnessraum, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur einen Gehminuten vo…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$189,019
Wir bieten Apartments mit Blick auf den See und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen grünen Bereich, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Küste und New Istanbul Canal - 5 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenU-Bahn-Station - …
TRANIO
Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$226,698
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Wohnungen auf der obersten Etage haben Dachterrassen und Apartments im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze, Grünflächen, einen Kinderclub, ein Café.Abschluss - Juni, 202…
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Kucukcekmece, Türkei
von
$118,877
Fläche 50 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Kucukcekmece neben den Schnelltransportstationen. Es ist nur wenige Schritte von den prominenten Bildungs- und Gesundheitszentren in der Region entfernt. Es ist eine vielversprechende Chance in einem der bedeutendsten Investitionsg…
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$134,303
Port Royal umfasst 5 Blöcke von 12 Stockwerken, bietet 814 Wohneinheiten und 37 Gewerberäume. Mit flachen Optionen, von Studios (1+0) bis zu geräumigen 4+1 Layouts, können die Bewohner inmitten von Straßenläden und umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten genießen.Projekt Highlights:Interconn…
TRANIO
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Türkei
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein renommiertes Wohnprojekt von SİNPAŞ GYO.Das Projekt umfasst eine große Fläche von 30.000 m2 und hat eine üppige Landschaft von 18,420 m2.Das Projekt besteht aus 11 Gebäuden oder Wohnblöcken mit einer Höhe von 7 Etagen, 540 Wohnungen zum Verkauf mit Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, Flächen vo…
Smart Home
Wohnanlage Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Kucukcekmece, Türkei
von
$230,802
Neue Gegend der Stadt mit Blick auf den See und das Marmara Meer direkt neben der U-Bahn und Marmaray Stationen. Die Anlage verfügt über soziale Einrichtungen für jede Gruppe, darunter ein Außenpool, Kinderspielplatz, Fitnesscenter, Erholungsbereich und Sauna, Geschäfte, Cafés und Restaurant…
TRANIO
Wohnanlage Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
Wohnanlage Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
, Türkei
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
✅Verkauf für Türkische Staatsbürgerschaft:📍Drei Wohnungen - 2+1 und 2 × 0+1 für 420.000 USDDas Projekt befindet sich auf der Basin Express Straße und bietet einen einfachen Zugang zu allen Bereichen von Istanbul. Zwischen der E-5 und der TEM Autobahn, nur 200 Meter von der U-Bahn-Station und…
Smart Home
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$203,942
Möblierte Hotel-Apartments mit einer garantierten Rückkehr von 7 % für 3 Jahre. Zwei 17-stöckige Gebäude bestehen aus 167 Wohnungen mit Layouts 1+1, 2+1, 3+1, Duplex.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Konferenzraum, einen Basketba…
TRANIO
Wohnanlage Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Wohnanlage Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Türkei
von
$205,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Für Investoren:3 Jahre garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - 14,350 USD pro Jahr.7 Jahre Poolsystem - Gewinnbeteiligung ist 40% des Bruttoeinkommens aus der Nutzung aller Hotelzimmer seiner Kategorie.Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integra…
Smart Home
Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$262,637
Die Residenz verfügt über Saunen, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad, einen Dachterrassenpark, ein Fitnesscenter, ein Outdoor-Kino, einen dreistufigen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Basketballplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz.Abschluss - Januar, 2024.Lage und Infra…
TRANIO
Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$238,761
Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich mit Pavillons und Zierbecken, ein Sicherheitssystem, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden von Istanbul, 1 Gehminu…
TRANIO
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$255,176
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und den See.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 3 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 20 Minuten
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$403,268
Wir bieten möblierte medizinische Apartments und luxuriöse Apartments mit Parkplätzen und Abstellräumen.Die Residenz verfügt über Geschäfte, Cafés und Restaurants, Lounge-Bereiche und Sportplätze, rund um die Uhr Sicherheit, eine Garage.Der Wohnkomplex wird für Wissenschaftler und Ärzte, med…
TRANIO
Wohnanlage Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$655,598
Wir bieten neue Wohnungen für die Staatsbürgerschaft in Kucukcekmece, die im europäischen Teil von Istanbul, auf der Bank des Kanals im Bau.Die hochwertige und komfortable Wohnanlage besteht aus 70 risikoarmen Gebäuden und verfügt über angelegte Grünflächen, Innen- und Außenpools, rund um di…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$179,071
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Fitnessraum, eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Fertigstellung - 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen Istanbul - 35 MinutenEinkaufszentrum - 17 MinutenU-Bahn-Station - 1 MinuteUniversität - 14 Min…
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece residence project
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Türkei
von
$86,957
Fläche 65 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich in der markanten Wohngegend von Kucukcekmece im europäischen Istanbul. Das Projekt ist von Service-Centern, Universitäten, Parks, Einkaufszentren und Cafés umgeben
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
229,000
Binaa Investment
Wohnanlage Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$258,657
Die Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum und Restaurants, ein Hotel, ein Sicherheitssystem, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe der E-5 Autobahn, 7 Gehminuten von einer U-Bahn-Station.Metrobus - 1 kmU-Bah…
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$258,657
Die Residenz verfügt über Basketball- und Tennisplätze, einen malerischen Fluss, Gehbereiche, einen großen Innenpool, einen Dampfraum, eine Sauna, einen Fitnessraum, ein Restaurant, einen Friseur, einen Supermarkt und eine Wäscherei.Abschluss - Dezember, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nä…
TRANIO
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$264,627
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich.Abschluss - August 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 12 MinutenU-Bahn-Station - 12 MinutenFlughafen Istanbul - 25 MinutenEinkaufszentrum - 15 M…
TRANIO
Wohnanlage Tema Istanbul
Kucukcekmece, Türkei
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 198 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen in der Welt des Wohnens der Zukunft, in unserem einzigartigen Wohnkomplex - eine Stadt in der Stadt!Hier haben Sie alle Möglichkeiten für ein komfortables und glückliches Leben. Genießen Sie die herrliche Infrastruktur rund um das Projekt, einschließlich Ihres eigenen Einkaufszent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
198.0
772,000
NWS INVEST
Wohnanlage New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$169,122
Wir bieten luxuriöse Apartments mit großen Terrassen, einen Panoramablick auf den See und das Marmara Meer, Parkplätze.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich, einen Fitnessraum und einen Wellnessbereich, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - 202…
TRANIO
Wohngebäude Safakoy Istanbul Apartment compound
Wohngebäude Safakoy Istanbul Apartment compound
Kucukcekmece, Türkei
von
$69,819
Warum dieses Eigentum 谷؟ Eine zentrale Lage im Stadtteil Safakoy der Region Küçükçekmece im europäischen Istanbul. Das Gelände umfasst Apartments, Büros und Geschäfte, in denen Arbeit und Unterkunft in einer Nähe möglich sind. Das Projekt befindet sich an der Autobahn E5 neben der U-Bahn-S…
Binaa Investment
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$304,420
Die komplexen Merkmale:Grünfläche2-stufige TiefgarageFitness und SaunaSchwimmbadGeschäfteAbschluss - Juli, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Armoni Park Mall - 1 MinuteMall of İstanbul - 15 MinutenBushaltestelle - 1 MinuteMetrobus - 5 MinutenMarmaray - 10 MinutenU-Bahn-Station - 10 Min…
TRANIO
Wohnanlage Apartments near the business district Basın Ekspres.
Wohnanlage Apartments near the business district Basın Ekspres.
, Türkei
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Verkauf für Türkische Staatsbürgerschaft:Zwei Wohnungen - 2 + 1 und 1 + 1 für 400.000 USDVier Wohnungen - 4 × 0 + 1 für 440.000 USDDas Projekt befindet sich auf der Basin Express Straße und bietet einen einfachen Zugang zu allen Bereichen von Istanbul. Zwischen der E-5 und der TEM Autobahn, …
Smart Home
Wohnanlage Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$253,684
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen und Blick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, Conciergeservice, einen Konferenzraum, Restaurants und Cafés, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit, einen Grünbereich.Ausstattung…
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$276,163
Wohnanlage mit Blick auf grüne Landschaften: Istanbul Stadtgarten und Central Park.Das Projekt besteht aus 3 Blöcken: A, B und C.Block A ist ein Gästehaus.Block B enthält Büros.Block C hat 264 Wohnungen und 234 Büros.Ausstattung und Ausstattung im Haus Außerdem verfügt der Komplex über eine …
TRANIO
Wohnanlage Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Wohnanlage Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Kucukcekmece, Türkei
von
$470,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
✅ Zwei Wohnungen - 1+1 und 1+1 für USD 470.000✅ Geeignet für Türkische BürgerschaftDas Projekt G-HUB - ein Hotel, Einkaufszentrum, Universität und Krankenhaus in einem KomplexDie Anlage befindet sich im Stadtteil Sefaköy/Küçükçekmece, direkt an der Autobahn E-5, einer der wichtigsten Verkehr…
Smart Home
