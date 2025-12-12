  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Besiktas
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Besiktas, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Türkei
von
$463,727
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist der Titel für Luxus und Exzellenz mit direktem Blick auf das Marmarameer in der Nähe des Bosporus, mit einer staatlichen Garantie und unter der Aufsicht der Gemeinde Istanbul. Es ist eine der besten Wohnviertel in Istanbul; Aufgrund seiner besonderen Einricht…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Türkei
von
$147,802
Warum dieses Eigentum 谷؟ Da es die optimalen Investitionsbedingungen erfüllt, neben der Basin Express Road und dem Istanbuler Kanal. Es garantiert, dass Sie die türkische Staatsbürgerschaft erhalten und bequem in Istanbul leben. Bietet Ratenverkaufsoptionen mit direkter Übergabe von Eigent…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$221,849
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Konferenzraum, einen Sportplatz, einen Kinderspielplatz, Pools, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft ist von der Natur umgeben und liegt 5 Minuten vom Fl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Wohnanlage New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Wohnanlage New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Türkei
von
$699,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 98–165 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die neue Perle von Istanbul ist eine Wohnung mit weitläufigen Gärten und Terrassen mit privaten Zimmern, in der Sie rund um die Uhr in Sicherheit leben, sodass Sie unbegrenzten Spaß mit sozialen Einrichtungen haben und Zeit mit Ihrer Familie verbringen können. Zu Fuß erreichen Sie die Bos…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
98.0
650,000
Wohnung 2 zimmer
147.0
1,08M
Wohnung 3 zimmer
165.0
1,38M
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
Wohnanlage Exclusive from our company! Apartments in the Nisantasi Koru project.
, Türkei
von
$1,21M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Billiger als der Entwickler um 40%Exklusiver Preis von unserem Unternehmen:Apartments 1+1 - ab 1,210.000 USD nicht zum Verkauf vom EntwicklerFerienwohnungen 2+1 - ab 1.536.000 USD vom Entwickler ab 2.509.000 USDFerienwohnungen 3+1 - ab 1.909.200 USD vom Entwickler ab 3.877.000 USDDieses Proj…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Besiktas, Türkei
von
$141,070
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich an der Basin Express Road, dem Rückgrat der Investitionen in Istanbul. U-Bahn-Stationen befinden sich auf beiden Seiten des Geländes von Norden und Süden. Es ist eine Investitionsmöglichkeit neben dem Atatürk International Airport und dem World Tra…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Besiktas, Türkei
von
$94,295
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist eines der wichtigsten Wohn- und Investitionsprojekte auf europäischer Seite Istanbuls. Es befindet sich an der strategischen Basin Express-Straße, die die Autobahnen TEM und E5 verbindet. Das schnelle Wachstum der Immobilienpreise in der Region macht das Pro…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$401,447
Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, einen Dampfraum, eine Sauna, einen Fitnessraum und ein Pilates-Studio, ein Kino, einen Mehrzweckraum.Vorteile Garantierter Ertrag von 5 % für 2 Jahre in der türkischen Lira.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 300 MeterMetrobus - 50…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$3,72M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, großem Balkon und 500 m Entfernung zum Einkaufszentrum Akmerkez in Beşiktaş, Istanbul Die zum Verkauf stehenden Wohnungen befinden sich im Stadtteil Levent in Beşiktaş. Levent ist das Finanzzentrum von Istanbul und mit seinem hohen täglichen Verkehrsaufk…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$1,11M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Meerblick-Wohnuungen in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinaus befinde…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$2,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, großem Balkon und 500 m Entfernung zum Einkaufszentrum Akmerkez in Beşiktaş, Istanbul Die zum Verkauf stehenden Wohnungen befinden sich im Stadtteil Levent in Beşiktaş. Levent ist das Finanzzentrum von Istanbul und mit seinem hohen täglichen Verkehrsaufk…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New full-service complex of furnished apartments, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$161,360
Suits Barbarossa präsentiert ein unverwechselbares Konzept für den Markt und bietet voll ausgestattete Apartments und Villen, die mit hoteleigenen Annehmlichkeiten in begehrten Orten ausgestattet sind. Diese Unterkünfte verfügen über Dienstleistungen wie Hauswirtschaft, Wäscherei, Concierge …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Alle anzeigen Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Wohngebäude Zeytinburnu Istanbul apartments project
Besiktas, Türkei
von
$414,807
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist schillernd, erstaunlich, selten und wertvoll und wird die erste Wahl für Investoren sein, die früher gewonnen haben. Seine wertvolle Position ist an dieser Stelle von geringen Angeboten geprägt, da sich die Marke und der leistungsstarke Entwickler auf einmal…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive apartment project in Besiktas.
Wohnanlage Exclusive apartment project in Besiktas.
Wohnanlage Exclusive apartment project in Besiktas.
Wohnanlage Exclusive apartment project in Besiktas.
Wohnanlage Exclusive apartment project in Besiktas.
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive apartment project in Besiktas.
Wohnanlage Exclusive apartment project in Besiktas.
Besiktas, Türkei
von
$530,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.Wir präsentieren Ihnen unser neues, exklusives Projekt nur wenige Gehminuten von der Bosphorus Straße entfernt, in der Nähe gibt es Geschäfte, Universitäten, Schulen, Krankenhäuser, U-Bahn-Stationen, E-5 Hi…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Hotel Apartment Compound
Besiktas, Türkei
von
$366,905
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Apartments des Geländes und des internationalen Hotels, das erste Wohnprojekt in Europa einer der größten chinesischen Marken. Es befindet sich auf der wichtigen Achse von Basin Express, dem Nervenzentrum für Immobilieninvestitionen in der Stadt der beiden Kont…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Wohngebäude Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Wohngebäude Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Wohngebäude Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Wohngebäude Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Wohngebäude Hotel apartments in Basin Express Istanbul
Besiktas, Türkei
von
$392,385
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in einem wichtigen und zentralen Bereich im Herzen der pulsierenden kommerziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt. Das Projekt befindet sich in einem Gebiet mit einer hoch entwickelten Infrastruktur entlang der Bassin Express Road. Es be…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound
Besiktas, Türkei
von
$179,784
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Standort des Projekts macht es zu einer großartigen Investitionsmöglichkeit. aufgrund seiner Nähe zum Istanbuler Kanal und zur Basin Express Road. Die moderne Architektur und das einzigartige Design passen zu jedem Geschmack. Das Projekt wird von der türkischen…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Türkei
von
$160,582
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist ein Luxusprojekt mit herrlichem Blick auf das Meer, den See und die Stadt. Es befindet sich in einer privilegierten geografischen Lage in der Nähe der Bus- und Metrobus-Stationen. Das Verbundgebiet ist eines der wichtigsten Immobilieninvestitionsgebiete in d…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Türkei
von
$1,64M
In einem Projektbereich von 53,181 m2 bietet Komplex 41 herrliche Villen, die von der Natur umgeben sind in İstanbul Durusu - 46,678 m2 des Projekts besteht aus grünen Flächen.Eine Tagungshalle, in der Sie Ihr tägliches Geschäft in sorgfältig gestalteten Wohnräumen verwalten können. Café und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Türkei
von
$280,552
Eine moderne Wohnanlage nur 360 m vom U-Bahnhof Yildiz entfernt. Der Komplex verfügt über eine gute Infrastruktur - 24-Stunden-Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Kindergarten, grüne Erholungsgebiete, Wander- und Radwege.Zusätzliche Möglichkeiten Installation50% — Erstzahlung, der Restbetra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$1,23M
Wir bieten Apartments mit großen Gärten, Terrassen, malerischen Blick auf Bosporus, die Stadt und grüne Umgebung.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool, Lounge-Bereiche, Gehwege, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und einen Dampfraum, einen Tiefgaragenplatz, Grünf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Wohnanlage PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Besiktas, Türkei
von
$420,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir präsentieren Ihnen unser exklusives Projekt mit moderner Architektur in Gayrettepe / Besiktas, im Zentrum des modernen urbanen Lebensstils, umgeben von Natur und Kultur.Die Gesamtbaufläche beträgt 7.000 m2, der Komplex besteht aus 1 Block und bietet 1+1 und 2+1 Typ Wohnungen.Alle Wohnung…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$595,245
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Meerblick-Wohnuungen in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinaus befinde…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Wohngebäude Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Wohngebäude Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Wohngebäude Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Wohngebäude Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Alle anzeigen Wohngebäude Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Wohngebäude Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Besiktas, Türkei
von
$246,642
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich neben zwei internationalen Hotels in der Nähe der Ausstellungs- und Konferenzstadt in Istanbul. Es hat eine strategische Lage an der Basin Express Road, einer der bekanntesten Autobahnen in Istanbul. Das Projekt bietet edle Residence Hotel…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Wohngebäude Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Wohngebäude Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Wohngebäude Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Wohngebäude Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Wohngebäude Istanbul Buyukcekmece sea apartments project
Besiktas, Türkei
von
$179,172
Warum dieses Eigentum 谷؟ Eine Wohnanlage in privilegierter Lage an der Straße zwischen den Linien E5 und E80. Das Projektgebiet liegt in der Nähe der wichtigsten Investitionsprojekte in der Türkei wie dem Istanbuler Kanal. 360-Grad-Panoramablick auf das Marmarameer für alle Apartments. Die…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
Wohnanlage Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
Wohnanlage Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
Wohnanlage Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
Wohnanlage Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
Wohnanlage Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
, Türkei
von
$334,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wir präsentieren Ihnen unser Projekt im Zentrum von Istanbul, im Stadtteil Besiktas.Die gesamte Stadtinfrastruktur befindet sich in der Nähe des Projekts - Einkaufszentren, historische Stätten, medizinische und pädagogische Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, die wichtigsten Verkehrsw…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Besiktas, Türkei
von
$287,409
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es hat einen direkten Blick auf das goldene Ufer des Goldenen Marmarameers in einem der angesehensten europäischen Gebiete Istanbuls. Der Projektbereich ist einer der wichtigsten Bereiche der Immobilienentwicklung. Es ist das Ziel für diejenigen, die eine Investiti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
155,000
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$917,241
Wir bieten moderne Apartments mit Balkon.Einige Wohnungen haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Fitnessraum, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - März 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenTaksim -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Türkei
von
$48,728
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein Schwerpunkt im europäischen Istanbul, in der Nähe eines sehr wichtigen Verkehrsknotenpunkts. Die Umgebung ist reich an modernen Einkaufszentren und Großhandelsmärkten. Apartments mit modernen Spezifikationen und eleganten, harmonischen Oberflächen. Das Proje…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, großem Balkon und 500 m Entfernung zum Einkaufszentrum Akmerkez in Beşiktaş, Istanbul Die zum Verkauf stehenden Wohnungen befinden sich im Stadtteil Levent in Beşiktaş. Levent ist das Finanzzentrum von Istanbul und mit seinem hohen täglichen Verkehrsaufk…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Alle anzeigen Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Residences
Besiktas, Türkei
von
$145,845
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt bietet Wohndienstleistungen mit einem Kurortekonzept. eine unendliche Reise in Istanbul zu verbringen. Es zeichnet sich durch soziale und sportliche Einrichtungen und Dienstleistungen aus, insbesondere den Golfplatz, der erste seiner Art in der Region. …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New comfortable residence with a swimming pool and a spa center in the center of Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$1,48M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt und den Bosporus.Die Residenz verfügt über eine Dachterrasse, einen Pool, eine Sauna und einen Hamam, ein Fitnesscenter, Restaurants und Cafés, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Wellnessbereich.Lage und Infrastruktur in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$1,26M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Meerblick-Wohnuungen in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinaus befinde…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Besiktas, Türkei
von
$79,435
Warum dieses Eigentum 谷؟ Architekturdesigns, die die Harmonie des architektonischen Ansatzes mit der Landschaft Istanbuls darstellen. Erleben Sie ein neues Gefühl in einem geschlossenen Naturschutzgebiet. Das Projekt befindet sich in einem strategischen Bereich mit Blick auf die Hauptstraß…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen