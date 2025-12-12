  1. Realting.com
Neubauwohnungen in İstanbul, Türkei

Beylikduzu
49
Kagithane
38
Sariyer
34
Basaksehir
33
Wohnanlage VEMA TUZLA
Tuzla, Türkei
von
$128,000
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 16
Fläche 91–277 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wohnungen zum Verkauf in Istanbul - Tuzla Wir präsentieren Ihnen das schönste Projekt - VEMA TUZLA (asiatische Seite, Region Tuzla). Ein erstaunliches Projekt mit Blick auf das Meer und die Prinzessinneninseln (80 %) bietet einen qualitativ hochwertigen Lebensstil und Investitionsmöglichkeit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
91.0
128,000
Wohnung 2 zimmer
170.0
184,000
Wohnung 3 zimmer
235.0
572,000
Wohnung 4 zimmer
277.0
826,000
Immobilienagentur
Extra Property
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$2,89M
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments und Penthouses mit verschiedenen Layouts (von zwei bis vier Schlafzimmern). Die Wohnung hat einen Panoramablick auf die Stadt, private Terrassen und Pools.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Innenpool, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$719,888
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken - 142 Wohnungen + 7 Villen, mit einer Gesamtfläche von 24500 m2. Dienstleistungen für Einwohner:24/7 SicherheitVideoüberwachungssystemConciergeFitnessstudioWellnessbereich: Sauna und DampfbadSpielplätze im FreienAußen-/InnenpoolsWanderwege im KomplexLage und…
Immobilienagentur
TRANIO
OneOne
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Türkei
von
$214,028
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Verbindung befindet sich innerhalb einer Investitionszone und zeigt eine rasche Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Es verfügt über Apartments mit herrlichem Blick auf die Stadt und den Camlica Hill, das bekannteste Merkmal der anatolischen Seite. Es liegt …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Çekmeköy, Türkei
von
$1,19M
Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Komplex von geräumigen Villen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, einen großen Grünbereich und einen Parkplatz. Im geschlossenen Gebiet gibt es Spielplätze, einen Tennisplatz, einen Basketballplatz, Erholungs- und Wanderbereiche.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von
$869,488
Sie finden den Rhythmus, den Sie suchen, mit einer Vielzahl von Wohnungsmöglichkeiten mit 1-6 Schlafzimmern sowie Duplex-Wohnungen.Einrichtungen:InnenpoolFitnesscenterSauna und DampfbadEntspannung und soziale BereicheCafépilates studioKinderbeckenAbstellräume für jede WohnungAbschluss - 2028…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$811,202
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkon und Blick auf die Stadt.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen angelegten Grünbereich, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Februar 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Unique complex of villas with swimming pools and around-the-clock security 1 minute away from the beach, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,39M
Der Komplex besteht aus 16 Luxusvillen mit Blick auf das Meer und einem Parkplatz für 4 Autos.Das Projekt umfasst:FreibadSaunaTürkisches BadFitnessstudioJacuzziGrüne LandschaftGrillplatzSicherheit rund um die UhrEigenschaften der Wohnungen Stiller Aufzug"Smart Home" SystemLage und Infrastruk…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$517,718
Ein führender türkischer Entwickler hat den Verkauf eines neuen Projekts mit Blick auf das Meer, die Fürsteninseln und den Wald gestartet. Die Projekte dieses Entwicklers haben immer hochwertige, perfekte Standorte und die besten Materialien auf dem Markt.Das Wohnprojekt besteht aus 3 Blöcke…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$479,015
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Sicherheit, einen grünen Bereich, ein Restaurant und ein Café.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungKüchengeräteKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet s…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$255,176
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und den See.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 3 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 20 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$876,039
Das Projekt besteht aus zwei Teilen:1) Wohngebäude mit mittleren Risiken: 17 Blöcke, 491 Wohnungen mit 2-4 Schlafzimmern.2) Hochturm: 43 Etagen, 547 Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Es gibt auch einen 25.000 m2 großen Garten, einen See und Wasserkörper mit einer Gesamtfläche von 6.000 m2.Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakırköy, Türkei
von
$458,631
Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxusapartments zum Verkauf in Bakirkoy Istanbul, am Küstenstreifen des Marmarameers, auf der europäischen Seite von Istanbul. Innerhalb eines Wohnprojekts, umgeben von den schönsten Touristen- und Vergnügungsattraktionen in Istanbul, wo sich die wichtigsten Touris…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage surrounded by nature in the center of Istanbul
Eyupsultan, Türkei
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Ein konzeptionelles Projekt in Ayupsultan ist eine der grünsten Gegenden Istanbuls. Das Projekt kombiniert einen ruhigen Lebensstil und funktionales modernes Design in seinen Apartments. Besteht aus 242 geräumigen Wohnungen verschiedener Art von 1 + 1 bis 5 + 1. Trotz seiner Nähe zur Natur i…
Immobilienagentur
FIBO Property
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,625
Die Residenz verfügt über Sportplätze und ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Pilates-Bereich, einen Park und große Landschaftsgärten, einen Swimmingpool, Cafés und Restaurants, einen Radweg.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe TEM Autobahn - 1 kmE…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 140–240 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt befindet sich in einer der angenehmsten, friedlichsten und ruhigsten Wohngegenden in Beylikdüzü. Gut gestaltete Einheiten mit atemberaubendem Meerblick und herrlichen, in die Natur integrierten Grünflächen. Beim Bau wurden die neuesten und hochwertigsten Baumaterialien verwende…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
140.0
250,000
Wohnung 3 zimmer
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Wohnung 4 zimmer
210.0
425,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Türkei
von
$134,532
Warum dieses Eigentum 谷؟ Aufgrund der Nähe zu den Hauptstraßen, Transportlinien und Express-Transporten sorgt eine einfache Navigation. Die zusammengesetzten Apartments bieten einen Panoramablick auf das Marmarameer und die umliegenden Grünflächen. Eigentumsurkunden werden direkt nach Absc…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohngebäude Esenyurt residentional complex
Esenyurt, Türkei
von
$185,129
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein modernes Projekt mit einer großartigen Lage in einer sehr guten Gegend Dieses Projekt umfasst Apartmentmodelle in verschiedenen Stilen mit einem für Familien geeigneten sozialen Raum Neben der Anwesenheit einer Schule neben dem Komplex grenzt dieses Projekt …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$189,019
Wir bieten Apartments mit Balkon und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Lounge-Bereiche und Wanderwege, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, einen Pool, eine dreistufige Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Sta…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Türkei
von
$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage in der Region Maltape.Der Wohnkomplex besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen mit Layouts von 0+1 bis 2+1 sind zum Verkauf.Block B - 9 Etagen, Hotelkonzept mit 24-Stunden-Rezeption, Apartments 1+0 und 1+1.Block A - 26 Etagen, die meisten Wohnungen 1+1 un…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$586,225
Wir bieten Apartments mit Terrassen und einen Panoramablick auf das Meer und die Prinzessinnen.Die Residenz bietet Wanderwege, Sicherheit, eine Sauna und einen Hamam, einen grünen Bereich, Innen- und Außenpools, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Sportplatz.Lage und Infrastruktur in d…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,17M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Kinderpool und einen Spielplatz, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Cafés und Restaurants, Wander- und Joggingwege, eine Sauna, einen Hamam und Massageräume.Lage und Infrastruktur in der Nähe …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Türkei
von
$473,310
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 16
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$289,498
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Café, Kinderspielplätze, einen großen Grünbereich.Abschluss - Mai 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Franke/Siemens Küchengeräte (Backofen, Herd, Dunstab…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$785,922
Wir bieten Apartments mit Blick auf den Wald und den Fluss.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, ein Fitnesscenter, Yoga- und Pilates-Studios, eine Sauna.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 15 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenBus…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Türkei
von
$463,727
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist der Titel für Luxus und Exzellenz mit direktem Blick auf das Marmarameer in der Nähe des Bosporus, mit einer staatlichen Garantie und unter der Aufsicht der Gemeinde Istanbul. Es ist eine der besten Wohnviertel in Istanbul; Aufgrund seiner besonderen Einricht…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Türkei
von
$708,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein ländliches Villa-Projekt in der Region Bahcesehir, das einen wirklich guten zukünftigen Wert hat. Einfacher Zugang zu Einkaufszentren, See, Flughafen Istanbul, Industriegebieten, neuem Istanbuler Kanal und anderen Entwicklungsgebieten.
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$780,948
Das Projekt besteht aus zweistöckigen Villen von 280 m2. Jede Villa verfügt über geräumige Wohnzimmer, moderne Küche, luxuriöse Badezimmer, große Gärten. Die Villen, die unter Berücksichtigung der risikoarmen horizontalen Architektur entworfen wurden, bieten die idealen Unterkünfte für Famil…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Türkei
von
$488,957
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Komplett familiengeführtes Konzeptprojekt, umgeben von Bäumen, 75 % Grünfläche, Apartments mit Blick auf den Bosporus und die Altstadt und mehr. Jetzt mit attraktiven Zahlungsoptionen im Angebot. Möchten Sie eine Wohnung in Istanbul, die vom Entwickler der Moskauer Stadt und des Krasnodar…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Wohnanlage Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$337,921
Wir bieten schöne Apartments mit verschiedenen Layouts.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" System (Beleuchtung. Vorhänge, Jalousien, Gegensprechanlage usw.)Toshiba KlimaanlageRehau HeizsystemGrohe BatterienGeberit SanitärkeramikWeiße Geräte (elektrische Herdplatte, Backofen, Küh…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$229,807
Das Projekt umfasst:Blick auf das MeerFitnessstudioInnenparkplatzInnenpoolLage und Infrastruktur in der Nähe West Istanbul Marina - 1,2 kmMetrobus - 5,9 kmNeuer Flughafen - 34 km
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Type B_81
Sariyer, Türkei
von
$233,382
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Europäische Seite - Beylikduzu   Dieses Projekt befindet sich auf einer der wichtigsten Autobahnen in Istanbul ( E 5 und gleichzeitig in der Nähe des U-Bahn-Buses ). Das Projekt basiert auf einer Fläche von 36.581 M2 mit 2 Blöcken und 565 Einheiten. Was das Projekt auszeichnet, ist, dass es…
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Türkei
von
$253,684
Die erstklassige Wohnanlage umfasst einen eigenen Yachthafen, Schwimmbäder, Grünanlagen, Theater, Kino, Einkaufszentrum mit Luxusmarken, Gourmet-Restaurants, Sportplätze, Bildungs- und Kultureinrichtungen. Es gibt 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen zur Auswahl.Lage und Infrastruktur in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512,963
Die Residenz verfügt über Sicherheit, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe eines Krankenhauses, 5 Minuten von einer U-Bahn-Station und 25 Minuten vom Flughafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Türkei
von
$425,592
Der Komplex bietet eine einzigartige Qualität mit seinen architektonischen Details, maximiert Ihre Lebensqualität mit seiner komfortorientierten Struktur, friedlicher Landschaft und nützlichem Innendesign. Das Projekt mit entwickelter Infrastruktur, umgeben von Grünflächen, ist die Ausführun…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$334,266
Der Komplex besteht aus 5 Gebäuden mit 141 Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten.Eigenschaften:FreibadFitnessstudioSauna und DampfbadSpielzimmerCaféLiegewieseWanderwegBasketballplatzKinderspielplatzGrillplatzGrünflächePark…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$3,27M
Der Wohnkomplex besteht aus Villen mit 4-5 Schlafzimmern. Die Häuser haben Balkone oder Terrassen. Sie befinden sich neben dem Yachthafen.Der Wohnkomplex ist Teil eines modernen Urbanisationsprojekts, der Küstenstadt Istanbul mit 55 km Küstenlinie.Es besteht die Möglichkeit, einen Rabatt von…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$412,858
Das Projekt umfasst:Grüne LandschaftenOutdoor SportplätzeFitnessstudioWellnesszentrumSauna und BadInnenpoolKinderspielplätzePrivatparkplätzeAbschluss - Dezember, 30 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Schule - 3 kmStadtzentrum - 40 kmEinkaufszentrum - 3 kmU-Bahn-Station - 1 kmUniversität…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Ümraniye, Türkei
von
$238,488
Warum dieses Eigentum 谷؟ Leben im Herzen der malerischen Natur, in einem Stadtgebiet mit vielen der schönsten Parks der Stadt. Ein Projekt mit hohem Investitionswert; Es befindet sich in einem wichtigen Bereich neben den Finanz- und Geschäftszentren. Es befindet sich in einer privilegierte…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$480,507
Die moderne Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen: Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmer, Duplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich direkt vor dem Einkaufszentrum Palladium, 350 Meter von der U-Bahn-Station Atasehir und in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and around-the-clock security close to a highway, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,92M
Wir bieten Villen mit Gärten, Parkplätzen, geräumigen Balkonen und Panoramablick.Es ist möglich, einen Pool zu bauen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen Fitnessraum, Hallen- und Außenpools, Saunen und Dampfbäder, einen Basketballplatz und einen Fußballplatz, ein Café.…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$222,844
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Hamam, eine Dampfbadewanne und eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen angelegten Garten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe der Autobahn E-5, einer U-Bahn-Station, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Schulen
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$467,574
Namli Vadi ist ein einzigartiges lebendiges Erlebnis im Herzen von Istanbul. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern werden im 7-stöckigen Luxusprojekt mit modernem Design angeboten.Abschluss - Ende 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Vadi Istanbul - 2 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenUniversit…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$238,761
Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich mit Pavillons und Zierbecken, ein Sicherheitssystem, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden von Istanbul, 1 Gehminu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$1,46M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$1,35M
Wir bieten helle Apartments mit einem malerischen Blick auf den Wald.Die Residenz verfügt über einen Außenpool und ein Solarium, einen Parkplatz, eine Sicherheit, einen Sportplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von Schulen, Univers…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$936,193
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$193,397
Wir bieten verschiedene Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Inseln.Die Residenz verfügt über zwei Hallenbäder, einen dreistufigen Parkplatz, einen Konferenzraum, einen Kindergarten, ein großes Landschaftsgebiet, Kinder- und Sportplätze, ein Fitnesscenter, ein Spa, eine Sauna, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Türkei
von
$133,309
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich inmitten der bedeutendsten Stadtentwicklungs- und Immobilieninvestitionsprojekte, die Beylikduzu auszeichnen. Es befindet sich neben dem Park "Valley of Life", Istanbuls größtem Park, der es zu einem Ziel für diejenigen macht, die in Immob…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Türkei
von
$147,802
Warum dieses Eigentum 谷؟ Da es die optimalen Investitionsbedingungen erfüllt, neben der Basin Express Road und dem Istanbuler Kanal. Es garantiert, dass Sie die türkische Staatsbürgerschaft erhalten und bequem in Istanbul leben. Bietet Ratenverkaufsoptionen mit direkter Übergabe von Eigent…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,72M
Die Residenz verfügt über Außenpools, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz, ein Café.Abschluss - September, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem grünen Bereich, in der Nähe des Bosporus und Autobahnen
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in Fulya | Sisli.
Sisli, Türkei
von
$265,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Garantiertes Mieteinkommen von 7% des Wohnungspreises für 24 Monate!Unser Projekt befindet sich im Gebiet Sisli / Fulya, einer der beliebtesten Gegenden von Istanbul.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 18.900 m2, besteht aus zwei 10-stöckigen Gebäuden und umfasst 150 Wohnungen, 2 …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Türkei
von
$420,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.Der Komplex befindet sich in Beyoglu, Taksim - einer der zentralsten Gebiete von Istanbul.Das Projekt mit einer 220 m langen Fassade nimmt ein Grundstück von 156.000 m2 ein. Es besteht aus 659 Wohnungen mit…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,08M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit, einen dreistufigen Tiefgaragen, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich mit einer Sauna, einem Hamam und einem Whirlpool, einen Konferenzraum, einen Au…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$985,884
Privé Kemer bietet Ihnen und Ihrer Familie ein brandneues Leben mit seiner eleganten, modernen und risikoarmen Architektur, lebenssteigernden und komfortablen umweltfreundlichen Heimtechnologien, Sicherheit und allen anderen Privilegien.EigenschaftenInnen- und AußenpoolsRestaurantWellnesszen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$541,373
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts. Die oberen Etagen haben einen malerischen Blick.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Hallen- und Außenpools, Restaurants und Cafés, einen Fitnessraum, ein Spa-Center, Yogis und Pilates Studios, einen Parkplatz und eine Garage,…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$786,902
Wir bieten geräumige und luxuriöse Apartments mit einem malerischen Blick auf Bosporus.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Innen- und Außenpools mit Wasserfällen und Teichen, Lounge-Bereichen und Kinderspielplätzen, ein stilvolles Café, Konferenzräume, ein Fitnessstudio, ein …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$482,496
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Marmara Meer und die Prince Inseln, Parkplätze und Abstellräume.Die Residenz besteht aus 5 Gebäuden (3 Wohn- und 2 Büro) und verfügt über Frei- und Innenpools, ein KinderschwimmenPool, ein Fitnesscenter und ein Wellnessbereich, ein Kinderclub, ein Mehr…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$656,296
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$221,849
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Konferenzraum, einen Sportplatz, einen Kinderspielplatz, Pools, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft ist von der Natur umgeben und liegt 5 Minuten vom Fl…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,02M
Das Projekt umfasste Restaurierungsarbeiten an historischen Gebäuden mit erstklassigen Restaurierungsmethoden. Die früher nicht genutzten Fabrikgebäude aus dem 19. Jahrhundert wurden für den gemeinsamen Gebrauch von Bewohnern dieses modernen Projekts umgebaut. Der Verkehr ist unterirdisch, F…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$238,761
Tenet Topkapi Prime eröffnet die Türen zu einer außergewöhnlichen Umgebung, die die Lebensqualität mit unbegrenzten Möglichkeiten und einzigartigen Privilegien erhöht.EigenschaftenFreibadHimmelsraumCoworking AreasFitnesscenterSaunaGartenSpielzimmerKino im FreienConcierge ServiceMini GolfAbsc…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$298,452
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine große Garage, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz.Abschluss:1. Stufe: 30/06/20242. Etappe: 30/12/20243. Etappe: 30/12/2025.Vorteile Geeignet für Staatsangehörigkeit.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$124,355
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, Saunen und türkische Bäder, einen Fitnessraum, ein Café.Abschluss - 2025.Eigenschaften der Wohnungen FußbodenheizungEinbauküchenMinikühlschrankHohe DeckenLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Türkei
von
$300,111
Wir bieten Apartments mit großen Balkonen und Wintergärten.Die Residenz verfügt über einen Garten, einen Fitnessraum, einen Innenpool.Abschluss - Dezember, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 25 kmStadtzentrum - 15 kmUniversität - 3 kmEinkaufszentrum - 2 kmMeer - 10 kmSchule …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$147,236
Das Projekt umfasst:FreibadSaunaDampfbadFitnessstudioInnenparkplatzFußballplatz und BasketballplatzKinderspielplätzeAbschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe E-5 Autobahn - 10 MinutenTEM Autobahn - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 30 MinutenKrankenhaus - 10 MinutenUniversität Ist…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Türkei
von
$261,723
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 25
Ein erschwingliches Meerblickprojekt bietet gute Verarbeitung, Architektur, Sicht, Umwelt, Gesellschaft und andere. In der Nachbarschaft, viele Einkaufszentren, Marina & Marina Mall, einfacher Zugang zur Corniche Line, verschiedene U-Bahnlinien, Flughafen, multinationale Unternehmen und Indu…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$298,452
Die Residenz verfügt über einen 4-stufigen Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dach-Barbecue-Bereich, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Ende 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwe…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$258,657
Die Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum und Restaurants, ein Hotel, ein Sicherheitssystem, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe der E-5 Autobahn, 7 Gehminuten von einer U-Bahn-Station.Metrobus - 1 kmU-Bah…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnviertel LOFT
Esenyurt, Türkei
von
$200,000
Jahr der Inbetriebnahme 2022
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
Extra Property
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakırköy, Türkei
von
$365,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Türkei
von
$699,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 98–165 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die neue Perle von Istanbul ist eine Wohnung mit weitläufigen Gärten und Terrassen mit privaten Zimmern, in der Sie rund um die Uhr in Sicherheit leben, sodass Sie unbegrenzten Spaß mit sozialen Einrichtungen haben und Zeit mit Ihrer Familie verbringen können. Zu Fuß erreichen Sie die Bos…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
98.0
650,000
Wohnung 2 zimmer
147.0
1,08M
Wohnung 3 zimmer
165.0
1,38M
Immobilienagentur
Mehal Group
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Türkei
von
$348,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$2,15M
Das Projekt wird ein globales Beispiel in Bereichen wie die richtige Wiederherstellung historischer Gebäude mit einem zeitgenössischen architektonischen Ansatz setzen.Der Wohnkomplex verfügt über 76 Wohnungen, 36 Loft-Wohnungen, 3 Geschäfte, Hallenbad, Spa-Bereich, Spielplatz, technisches Se…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$686,439
Mit seiner Lage am Meer und der Luxus-Design-Architektur verspricht die Residenz Ihnen ein Traumleben.Im Projekt, das 6 Blocks innerhalb von 3 Etagen umfasst, insgesamt 36 Optionen einschließlich Garten-Duplexes, Dach-Duplexes und Wohnungen, von 2+1 bis 6+2, wo wir zusammen Ruhe und Luxus, w…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$312,425
Wir bieten geräumige und hochwertige Apartments mit verschiedenen Layouts. Einige Wohnung haben Blick auf das Meer und die Inseln.Die gehobene Residenz verfügt über einen Fitnessraum und ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Innenpool, einen Dampfraum, einen Parkplatz und eine Garage, ein Tür…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$274,069
Die Residenz verfügt über Kunstgalerien, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Kinos, Cafés und Restaurants, Einkaufszentren, drei Spa-Center, drei Fitnessstudios.Fertigstellung - 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich vor einer U-Bahn-Station und 300 Meter von…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$1,25M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage HEART OF BOMONTY
Sisli, Türkei
von
$456
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 34
Das prestigeträchtige Gebiet von Beaumontti im alten Istanbul mit mehr als 100 Jahren Geschichte ist zum neuen Favoriten der Stadt geworden. Der Felicia Park befindet sich an den wichtigsten Verkehrswegen Istanbuls im Zentrum des Unterhaltungs-, Kultur- und Kunstlebens der Stadt. Das Felici…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Wohnanlage 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
von
$299,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Videos of the apartments are available upon request. Apartments for sale in the PREMIUM Avangart Istanbul complex: One-bedroom apartment (1+1), total area 80 m² - $299,000. Two-bedroom apartment (2+1), total area 108 m² - $425,000. The 2+1 apartment is eligible for Turkish citizenshi…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$964,993
Wir bieten geräumige Apartments mit Blick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, eine Sicherheit, einen grünen Bereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bushaltestellen, Einkaufszentren, einer Schule und einem Kindergarten.Kad…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$403,268
Wir bieten möblierte medizinische Apartments und luxuriöse Apartments mit Parkplätzen und Abstellräumen.Die Residenz verfügt über Geschäfte, Cafés und Restaurants, Lounge-Bereiche und Sportplätze, rund um die Uhr Sicherheit, eine Garage.Der Wohnkomplex wird für Wissenschaftler und Ärzte, med…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$2,13M
Die Marke Vadi Istanbul Projekt ist ein Wunder der Luxus-Villa-Entwicklung, über 287.000 m2 im begehrten Villaviertel Büyükçekmece von Istanbul. Dieses außergewöhnliche Projekt verfügt über 225 sorgfältig gestaltete freistehende Villen mit jeweils einem privaten Pool und einem umfangreichen …
Immobilienagentur
TRANIO
Residenz COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Türkei
von
$200,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Fläche 145–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Bahçeşehir-Projekt *Lieferung: März 2025 Grundbucheintrag fertig 480 Wohnungen 2+1 | 3+1 20 Gewerbeeinheiten Marken-Wohnungsbauprojekt Bar- und Ratenzahlungsoptionen Projektfläche: 24.000 m² 60 % Grünfläche Balkon in allen Wohnungen Geschlossene Küche und amerikanische Küche Schla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
145.0
200,000
Wohnung 3 zimmer
160.0
300,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Wohnanlage Type B_67
Sariyer, Türkei
von
$153,000
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Asiatische Seite - fikirtepeDieses Projekt befindet sich im wichtigsten Bereich des Zugangs. Die Projekte, die an einer sehr zentralen Lage von Istanbul platziert werden, sind neben der U-Bahn-Station. Das Projekt ist auf einer Fläche von 8000 M2, die 3 Blöcke umfasst, mit 467 Einheiten von …
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Türkei
von
$345,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Projekt befindet sich im Zentrum der ersten Zone des europäischen Teils von Istanbul, am Eyüp-Sultan. ✨Das Projekt besteht aus 2 Phasen✨ *Phase 1️⃣* Wohnkomplexfläche 30.000 m2 Grünflächen 15.000 m2 *Phase 2️⃣* Wohnkomplexfläche 40.000 m2 Grünflächen 20.000 m2 Dank seiner zent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
345,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Wohnanlage Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
