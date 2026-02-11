  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mezitli
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Mezitli, Türkei

Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$87,393
Es gibt 340 Wohnungen in 3 Blöcken mit 14 Etagen. Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Wohnanlage 3 Gehminuten vom Meer, mit Gärten und Erholungsgebieten.Ratenzahlung mit einer Anzahlung von 50%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mezitli Bezirk, Teje Viertel. Entfernung zum Meer - 350 Meter
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Mezitli, Türkei
von
$92,805
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen mit einzigartigem Meerblick, nur 200 m vom Strand entfernt in Tece, Mersin Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Mersin befinden sich in Tece, nur 200 m vom Strand entfernt, in einer stilvollen Wohnanlage, die aus zwei Blöcken besteht. Mersin, bekannt als die Perle des Mittel…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Türkei
von
$52,405
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 18.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Projekt mit der Infrastruktur eines …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Wohngebäude kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Türkei
von
$41,116
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Fläche 32–47 m²
13 Immobilienobjekte 13
Der Komplex besteht aus 1 Block auf 13 Etagen, 300 m vom Meer entfernt. Türkei, Mersin Bauende: 30.12.2025 Wohnungen 1 + 0, Fläche 32 m2, 1 + 1, Fläche 47m2 Preis 1 + 0 ab 36000 Euro, 1 + 1 ab 49000 Euro Ratenzahlung ohne Zinsen bis zum 30.06.2025, Anzahlung 50% Preis vom Entwickler Be…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mezitli, Türkei
von
$56,481
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Video der Apartments und der Baufortschritt werden auf Anfrage gesendet!Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Türkei
von
$62,816
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 15
Neubau in Mersin, Mezitli Zwei Blocks auf 14 Etagen Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 Fläche 1 + 1 - 58 m2 brutto Fläche 2 + 1 - 70 m2 brutto Baubeginn - 30.01.2023 Bauende - 30.12.2024 Entfernung zum Meer - 1300 Meter Preis 1 + 1 ab 55.000 Euro Preis 2 + 1 von 80.000 Euro 50% erste Zahlun…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$337,921
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt verfügt über Wohnungen mit 5 Schlafzimmern.Wohnanlage in 10 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 12 Monate
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$348,194
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments.Die Residenz verfügt über große Gärten und Zitrushaine, einen Swimmingpool und Sportplätze, einen Minigolfplatz, einen Tierpark, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, ein Kino, ein Fitnesscenter.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Mezitli, Türkei
von
$128,047
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen mit einzigartigem Meerblick, nur 200 m vom Strand entfernt in Tece, Mersin Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Mersin befinden sich in Tece, nur 200 m vom Strand entfernt, in einer stilvollen Wohnanlage, die aus zwei Blöcken besteht. Mersin, bekannt als die Perle des Mittel…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$80,402
Projekt bestehend aus 3 Blöcken. Das Projekt hat Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Wohnanlage in 2 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Pavillons und Erholungsgebieten, einschließlich Sauna und Hammam.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 12 Monate.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mezitli Bezirk,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Concept
Mezitli, Türkei
von
$77,837
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Premium -Projekt „Konzept“, Zirgebereich. Eigenschaften: Das Zentralheizsystem - warmer Boden verwendet Blöcke mit erhöhten thermischen Isolationseigenschaften Das moderne System der Aufzüge Generator des vollständigen Zyklus Beschreibung von Apartments: Suspended Asspendented…
Immobilienagentur
INCOME MERSIN
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Soli Star
Mezitli, Türkei
von
$60,550
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 14
LCD: Soli Star. Adresse: Türkei ,. Mersin, Herr Soli. Investitionsprojekt in der Region Mezitli ( Soli ), 600 m. des Mittelmeers. Im 1-Block-Komplex wird das Haus vergasert. Mersin Marina ist nur 15 Minuten entfernt. mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das College ist nur 25 Minuten entfernt.…
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ILKEM DIAMOND
Mezitli, Türkei
von
$188,799
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 18
Fläche 245 m²
1 Immobilienobjekt 1
NEUES PROJEKT VON ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Adresse: Türkei, Mersin, Mezitli ( Stadtzentrum ) ▪ Ľ Baubeginn: 2022 ▪ Ľ Bauende: Mai 2024 ▪ Ľ Anzahl der Blöcke: 2 ▪ Ľ Block A Stockwerke: 18 ▪ Ľ Block B Stockwerke: 18 ▪ ĽAlle Wohnungen sind geplant: 5 + 1 ▪ Ľ Anzahl der Wohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 5 zimmer
245.0
230,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PACIFIC
von
$197,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 20
Fläche 230 m²
1 Immobilienobjekt 1
ILKEM PACIFIC BEWUSSTSEIN DES BAUES – DEZEMBER 2023 Land: Türkei Provinz: Mersin Stadt: Mersin Bereich: Mezitli Mikrobezirk: Yeni Mahale Entfernung zum Meer: 1900 m Entfernung zum Strand: 2500 m Entfernung zur Strecke: 1100 m PLANUNG Anzahl der Blöcke: 1 Anzahl der Stockwerke: 20…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
230.0
230,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
