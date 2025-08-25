Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Weitere Informationen und Fotos auf Anfrage.
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1) 60 m2 mit Meerblick im Granada Boutique Residence Komplex.
Granada Boutique Residence ist eine schöne Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im Gebiet Oba, 50 m vom Meer entfernt.
Nur wenige Gehminuten vom Komplex befinden sich Supermärkte, Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Markt, ein Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel.
Infrastruktur:
