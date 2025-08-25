Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Weitere Informationen und Fotos auf Anfrage.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1) 60 m2 mit Meerblick im Granada Boutique Residence Komplex.

Granada Boutique Residence ist eine schöne Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im Gebiet Oba, 50 m vom Meer entfernt.

Nur wenige Gehminuten vom Komplex befinden sich Supermärkte, Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Markt, ein Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel.

Infrastruktur:

Schwimmbad

Kinderbecken

Whirlpool

Fitness

Sauna

BBQ

Garten

Concierge

Gesicherte Fläche

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.