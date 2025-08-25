  1. Realting.com
  Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.

Oba, Türkei
$159,729
8
ID: 27549
Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Weitere Informationen und Fotos auf Anfrage.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1) 60 m2 mit Meerblick im Granada Boutique Residence Komplex.

Granada Boutique Residence ist eine schöne Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im Gebiet Oba, 50 m vom Meer entfernt.

Nur wenige Gehminuten vom Komplex befinden sich Supermärkte, Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Markt, ein Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad
  • Kinderbecken
  • Whirlpool
  • Fitness
  • Sauna
  • BBQ
  • Garten
  • Concierge
  • Gesicherte Fläche

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
