  2. Türkei
  3. Sariyer
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Sariyer, Türkei

Wohnanlage Complex of villas ina quiet area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$746,128
Wir bieten komfortable Villen mit einem Garten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen und grünen Gegend
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Project in İstanbul-Eyüp
Wohnanlage The Project in İstanbul-Eyüp
Sariyer, Türkei
von
$226,527
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
6 Immobilienobjekte 6
♦️ * ZAHLUNGSPLAN: BARGELD * ♦ ️REGION: EYÜP ♦️ * REGIONALE VORTEILE* ⁇ ️ IM CITY CENTER
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Wohnanlage Type B_79
Sariyer, Türkei
von
$150,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Europäische Seite – Bagcilar Dieses Projekt basiert auf einer Fläche von 24.000 M2. Das Projekt wird im Dezember 2023 einsatzbereit sein und 1 + 1 und 2 + 1 Einheiten sind verfügbar. Dieses Projekt befindet sich neben der Autobahn Basın Express. Die Projekte umfassen Schwimmbad, Türkisches…
Bauherr
Majd International Company
Wohngebäude Apartment in İstanbul Turkey
Sariyer, Türkei
von
$109,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 38
3 Immobilienobjekte 3
Das Projekt umfasst Wohn- und Gewerbeimmobilien, Ein Blockhotel B Suite und C Block im Bau und Ready Block D, wo Wohnungen jetzt zum Verkauf stehen. Block D hat 38 Stockwerke, 480 Wohnungen 13 Wohnungen pro Etage Letzte 23 Wohnungen zum Verkauf 1 + 1,2 + 1,3 + 1 In der Nähe befind…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Wohnanlage Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Wohnanlage Investments with obtaining Turkish Citizenship!
, Türkei
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Ein unvergleichliches Angebot auf dem türkischen Immobilienmarkt von unserem Unternehmen!Der Bau eines Wohnkomplexes auf einer Fläche von 13.848 m2, bestehend aus 5 Blöcken, insgesamt 324 Wohnungen von verschiedenen Layouts und Flächen, neben dem Tuyap Exhibition Center, das der Veranstaltun…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$994,838
Die Residenz verfügt über Gärten und Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit, einen Pool, eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessraum, Wanderwege.Abschluss - Juli, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe der TEM Autobahn und Belgrad Forest.U…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Project in İstanbul-Bağcılar
Wohnanlage The Project in İstanbul-Bağcılar
Sariyer, Türkei
von
$191,028
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
6 Immobilienobjekte 6
♦️ ZAHLUNGSPLAN: BARGELD ♦ ️DATE: AUGUST 2023 ♦ ️LAGE: BAĞCILAR-BASINEKSPRESS ♦ ️LAGE VORTEIL
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$945,096
Wir bieten komfortable Villen mit zwei Parkplätzen, einem Hamam, einer Sauna und einem Fitnessraum, einem Panoramablick auf das Meer, die Stadt und die umliegende Natur.Die Residenz verfügt über einen Pool, Gärten und rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus ParkettFußb…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Type B_66
Sariyer, Türkei
von
$128,162
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Europäische Seite - Eyyup Dieses Projekt basiert auf einer Fläche von 10.700 M2. Das Projekt wird bis Ende 2022 einsatzbereit sein und zwei bis drei Schlafzimmer sind verfügbar. Zu den Vorteilen dieses Projekts gehört die Lage zwischen zwei U-Bahn-Stationen in der Nähe des Tem Highway. De…
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$719,888
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken - 142 Wohnungen + 7 Villen, mit einer Gesamtfläche von 24500 m2. Dienstleistungen für Einwohner:24/7 SicherheitVideoüberwachungssystemConciergeFitnessstudioWellnessbereich: Sauna und DampfbadSpielplätze im FreienAußen-/InnenpoolsWanderwege im KomplexLage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Sarıyer Residence Project Istanbul
Wohngebäude Sarıyer Residence Project Istanbul
Sariyer, Türkei
von
$1,26M
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das einzige Projekt mit staatlicher Garantie in der zentralen Region Maslak, dem Zentrum des europäischen Istanbul. Speziell für ein ruhiges Familienleben konzipiert, Luxuswohngebäude, ohne Geschäftsbüros. Die Eigentumsurkunde ist fertig und das Projekt entspricht …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage Type B_54
Sariyer, Türkei
von
$269,139
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Asiatische Seite - Kadikoy   Dieses Projekt wurde auf einer Fläche von 26.000 M2 und in zwei Phasen gebaut, wobei jede Phase aus 3 Blöcken mit 24 Etagen besteht. Die erste Phase des Projekts wird im Juni 2023 einsatzbereit sein. Einheiten mit ein bis vier Schlafzimmern sind verfügbar. Dies…
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage Type A_45
Sariyer, Türkei
von
$440,235
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Europäische Seite - Levent Dieses Projekt wurde auf einem Land mit einer Fläche von 103.000 M2 errichtet, von denen 85% Grünflächen sind. Das Projekt wird 2025 einsatzbereit sein und Einheiten mit ein bis vier Schlafzimmern sind verfügbar. Dieses Projekt befindet sich im Stadtzentrum von I…
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Wohnanlage 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
von
$299,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Videos of the apartments are available upon request. Apartments for sale in the PREMIUM Avangart Istanbul complex: One-bedroom apartment (1+1), total area 80 m² - $299,000. Two-bedroom apartment (2+1), total area 108 m² - $425,000. The 2+1 apartment is eligible for Turkish citizenshi…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$467,574
Wir bieten Apartments mit Balkon und Blick auf den Wald von Belgrad.Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Zierteiche, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Pilates-Studio, einen Konferenzraum, einen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury apartments in Maslak area.
Wohnanlage Luxury apartments in Maslak area.
Sariyer, Türkei
von
$275,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Umgeben von Grün ist die neue Wohnanlage von Istanbul ein Schritt entfernt von allem, was Sie brauchen - in der Nähe des Krankenhauses, Einkaufszentrums, Bildungseinrichtungen und Transportzentren, 3 km. Ayazaga U-Bahn-Station, 3,5 km von der E-80 Autobahn.Das Projekt verfügt über 10 Filiale…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Type B_67
Sariyer, Türkei
von
$153,000
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Asiatische Seite - fikirtepeDieses Projekt befindet sich im wichtigsten Bereich des Zugangs. Die Projekte, die an einer sehr zentralen Lage von Istanbul platziert werden, sind neben der U-Bahn-Station. Das Projekt ist auf einer Fläche von 8000 M2, die 3 Blöcke umfasst, mit 467 Einheiten von …
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$984,889
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den Bosporus, den Wald und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Infinity-Pool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Geschäfte, einen Hubschrauber, Lounge-Bereiche, Restaurants.Abschluss - 2025.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Sariyer, Türkei
von
$321,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Exklusives Angebot von unserem Unternehmen!Apartments im Komplex Dap Yeni Levent - günstiger als andere Broker um 235.000 USD!Ein Projekt, das sich durch die Tatsache auszeichnet, dass es sich auf einem 35 Meter hohen Hügel mit Blick auf die Belgrader Wälder im kommerziellen und finanziellen…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$606,851
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts (von Studio bis zu vier Schlafzimmern). Die Wohnungen haben einen Panoramablick auf die Stadt.Die Hochhausanlage besteht aus drei Türmen und bietet Concierge-Service, ein Fitnesscenter und ein Spa, Swimmingpools, einen Parkplatz für 3.500 Autos…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Kagithane Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Kagithane Istanbul Apartments Compound
Sariyer, Türkei
von
$513,667
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die geografische Lage liegt in der Nähe des Geschäftslebens im Stadtzentrum und eignet sich zur Unterhaltung Ihrer Familie in der Nähe der größten Einkaufszentren von Istanbul. Reichhaltige und abwechslungsreiche soziale Einrichtungen in Innenräumen, die für alle F…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$1,35M
Wir bieten helle Apartments mit einem malerischen Blick auf den Wald.Die Residenz verfügt über einen Außenpool und ein Solarium, einen Parkplatz, eine Sicherheit, einen Sportplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von Schulen, Univers…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Türkei
von
$502,393
Das Konzept eines Landhauses im Stadtzentrum von einem der zuverlässigsten Entwickler in der Türkei!Wir bieten eine Wohnung mit Blick auf den Belgrader Wald, Dachgärten und große Terrassen in einem einzigartigen Projekt, das die Möglichkeit gibt, in einem Landhaus im Zentrum der Metropole zu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Sariyer, Türkei
von
$720,561
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Istanbul Maslak Apartments-Projekt befindet sich in den bekanntesten Gegenden der Stadt, mit einem wachsenden Investitionswert und einem bevorzugten Ziel für Investoren. Dieses Projekt entspricht den türkischen Staatsbürgerschaftsbedingungen, die mit verschiede…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Wohnanlage Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Wohnanlage Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Türkei
von
$1,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. Auf der einen Seite des Projekts befindet sich der Wald von Belgrad und auf der anderen Seite das Einkaufszentrum Vadi Istanbul, das alle Möglichkeiten der Stadt vom Einkaufen bis zum Entertainment her…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$1,12M
Wir bieten Stadthäuser mit Gärten und Garagen für 2 Autos.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter und eine Sauna, Yoga- und Pilates-Bereiche.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemAufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Belgrader Wald - 5 Minut…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$395,522
Wir bieten geräumige Apartments mit Terrassen und einen Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Pool, Yoga- und Pilates-Bereich, ein Fitnesscenter und eine Sauna, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 30 MeterUniver…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Type B_73
Sariyer, Türkei
von
$152,000
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Asiatische Seite - Kartal Dieses Projekt basiert auf einer Fläche von 20972 M2 und 60% der Projektfläche bestehen aus Grünflächen und sozialen Einrichtungen. Dieses Projekt wird 2023 einsatzbereit sein. Erstaunlicher Meerblick, der vom dritten Stock aus beginnt und soziale Einrichtungen ve…
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$762,882
Wir bieten Apartments mit großen Fenstern und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Hamam, eine Sauna, Massageräume, Fitnesscenter, Geschäfte, Restaurants und Cafés.Abschluss - Juli, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenSchule - 2 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at least $200,000 cheaper than other sellers. A one-bedroom apartment (1+1 bedroom), with a total area of ​​76 m2, is for sale in the LUXURY Kordon Istanbul complex. The project has a total area of …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Type B_81
Sariyer, Türkei
von
$233,382
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Europäische Seite - Beylikduzu   Dieses Projekt befindet sich auf einer der wichtigsten Autobahnen in Istanbul ( E 5 und gleichzeitig in der Nähe des U-Bahn-Buses ). Das Projekt basiert auf einer Fläche von 36.581 M2 mit 2 Blöcken und 565 Einheiten. Was das Projekt auszeichnet, ist, dass es…
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Wohnanlage Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$827,324
Moderne Anlage besteht aus Wohnungen, Penthäusern, Multi-Angeboten, Geschäften und einem 5-Sterne-Hotel. Darüber hinaus gibt es:Kunstzentrum, Ausstellungszentrum und Saal für 500 Personen24-Stunden-Sicherheit mit VideoüberwachungDienstleistungen von Conciergegroßer ParkplatzSpielplatz für Ki…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Type A_37
Sariyer, Türkei
von
$3,33M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Europäische Seite - Nisantasi Dieses Projekt wurde auf einer Fläche von 60.000 M2 gebaut, darunter 6 Blocks und 160 Luxusapartments. Dieses Projekt ist für 2023 lieferbar. Dies ist ein sehr luxuriöses Projekt, das sich im zentralsten und luxuriösesten Teil Istanbuls befindet. Der Listenpr…
Bauherr
Majd International Company
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Wohnanlage Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Türkei
von
$295,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Skyland Istanbul - the perfect choice for living, business, and investment! Skyland Istanbul is a luxury multifunctional complex located in the Sariyer district. It consists of three main towers (residential, office, and commercial) and a shopping mall. The project stands out as one of…
Immobilienagentur
Smart Home
