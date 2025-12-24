  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bagcilar
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bagcilar, Türkei

Wohnanlage Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a garden and co-working areas in front of the metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$231,797
Mit Hayat City Mahmutbey, wo Sie mit Ihrem Kauf verdienen und zu schätzen wissen, wie Sie leben, werden Sie Wert zu Ihrem Leben hinzufügen, da der Investitionswert Ihres Hauses steigt. In Hayat City Mahmutbey, wo Landschaftsbauflächen maximiert sind, werden Sie vom Lärm der Stadt wegkommen u…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$229,807
Wir bieten einzigartige komfortable Apartments.Die Residenz verfügt über eine Einkaufsstraße, Restaurants und Cafés, angelegte Grünflächen, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum, eine rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung.Abschlus…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Quality apartments at affordable prices in a new residential complex, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$285,485
Wir bieten funktionale Apartments mit verschiedenen Layouts. Jede Wohnung verfügt über einen großen Balkon.Die neue hochwertige Residenz verfügt über ein Kino, einen Wohnbereich, ein Fitnesscenter, ein Spielzimmer, eine Sauna, einen Pool.Abschluss - Januar, 2025.Lage und Infrastruktur in der…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Türkei
von
$425,592
Der Komplex bietet eine einzigartige Qualität mit seinen architektonischen Details, maximiert Ihre Lebensqualität mit seiner komfortorientierten Struktur, friedlicher Landschaft und nützlichem Innendesign. Das Projekt mit entwickelter Infrastruktur, umgeben von Grünflächen, ist die Ausführun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Alle anzeigen Wohnanlage Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Ready-made apartments from the leading developer of Istanbul.
Bagcilar, Türkei
von
$408,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen m…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$310,688
Die Residenz verfügt über ein kleines Businesscenter mit Geschäften, Büros, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum, Sicherheit, Wanderwege, eine Sauna und einen Hamam, einen grünen Bereich, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Oktober 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and gardens close to a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$157,119
Das Projekt besteht aus 10 Gebäuden, einschließlich Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern.Eigenschaften:GärtenGrünflächenWander- und JoggenwegeSchwimmbadFitnessstudioKinderspielplatzParkplatzAbschluss - März 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 650 MeterEinkaufszentrum - 2.9 km…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$290,493
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Außenpool, einen See, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$311,981
Die Residenz verfügt über ein 5-Sterne-Hotel, Indoor- und Outdoor-Sportplätze, Hallen- und Außenpools, einen Fitnessraum und einen Wellnessbereich, eine Sauna, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad, Kinderspielplätze und Gärten, ein Outdoor-Kino, Karaoke- und Musikräume, einen Spielraum, Gr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Wohnanlage Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Türkei
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Immobilienagentur
Right way Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Türkei
von
$418,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen m…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$582,622
Das Superior Suites ist Teil des Wohnkomplexes Batışehir. Batışehir ist ein Wohnkomplex mit Geschäftsräumen, Hotelresidenzen berühmter Marken, Büros und Unterhaltungsmöglichkeiten.Das Superior Suites Projekt ist ein neues 15-stöckiges Apartmenthotel mit 175 Zimmern. Es umfasst möblierte Apar…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$357,730
Wir bieten komfortable Apartments (2, 3, 4 Schlafzimmer) mit geräumigen Balkonen, Terrasse und privaten Gärten.Die Residenz verfügt über Gärten, Swimmingpools, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Pilates-Studio, einen Basketballplatz, zwei Fitnessstudios, einen Innenparkplatz.Abschluss - …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$395,945
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Gehwege, Zierteiche, ein Fitnesscenter, einen Innenpool, ein Dampfbad, ein Türkisches Bad und eine Sauna, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Februar 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem Bereich, das Logist…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$197,874
Die Residenz verfügt über große Gemeinschaftsbereiche für komfortables und sicheres Wohnen:KinderspielplatzSportplatzGeschäfteRestaurants und CafésTagungsräumeSchwimmbadWellnessbereichSaunaFitnesscenterGrünfläche mit PavillonsGarageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 50 Meter…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$522,289
Wir bieten möblierte und gepflegte Apartments.Die Residenz besteht aus zwei Hochhäusern und verfügt über ein Spa, Innen- und Außenpools, ein Fitnesscenter, Restaurants.Vorteile Garantiertes Einkommen für 20 Jahre.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe des…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude The One Güneşli project
Wohngebäude The One Güneşli project
Wohngebäude The One Güneşli project
Wohngebäude The One Güneşli project
Wohngebäude The One Güneşli project
Alle anzeigen Wohngebäude The One Güneşli project
Wohngebäude The One Güneşli project
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Fläche 73 m²
1 Immobilienobjekt 1
„Das One Güneşli-Projekt gilt als ein Immobilien-Meisterwerk, das im Herzen von Istanbul glänzt, Luxus mit modernem Design verbindet und seinen Bewohnern die Möglichkeit bietet, in einer der vornehmsten und dynamischsten Gegenden der Stadt zu leben.“ . Das Projekt wurde sorgfältig entworfen,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.0
124,999
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxera Towers
Wohnanlage Luxera Towers
Wohnanlage Luxera Towers
Wohnanlage Luxera Towers
Wohnanlage Luxera Towers
Alle anzeigen Wohnanlage Luxera Towers
Wohnanlage Luxera Towers
Bagcilar, Türkei
von
$246,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 31
Das Luxera Towers Project befindet sich auf der europäischen Seite von Istanbul, insbesondere in der Mitte der Basin Express Road, die für ihren hohen Investitionswert bekannt ist. Projektfunktionen :  Das Projekt wird auf einer Landfläche von 17.000 Quadratmetern gebaut Das Projekt be…
Bauherr
luxera
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Alle anzeigen Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Das Projekt besteht aus 17 Gebäuden mit 754 Wohneinheiten und 50 Gewerbeeinheiten. Wohnungstypen: Die Wohnungen bieten eine Vielzahl von Optionen, die den Bedürfnissen verschiedener Familien gerecht werden, von 2+1 bis 4+1. Fläche: Die Wohn- und Gewerbeeinheiten verteilen sich auf einer rie…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
