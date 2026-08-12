Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnimmobilien
  4. Stadthaus

Stadthäuser in Türkei

;
Antalya
21
Mittelmeerregion
89
Ägäisregion
3
Marmararegion
9
Zeig mehr
Stadthaus Löschen
Alles löschen
116 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 2 zimmer in Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex, abgeschlossen 2025, besteht aus insgesamt 4 Blöcken. In der Lage, ist es 3,5 km…
$165,677
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Camyuva, Türkei
Reihenhaus
Camyuva, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine gemütliche Villa im malerischen Dorf Chamyuva. Ein ruhiger und friedli…
$790,644
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Reihenhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 386 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige und moderne Häuser in Bursa Nilüfer Özlüce Özlüce ist ein Stadtteil mit moderner S…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Das Projekt, das in Altintas, der Entwicklungsregion Antalya, gebaut wurde, ist ein Komplex,…
$453,134
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Häuser mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in Bodrum, Türkei Diese Häuser mit Panoramab…
$799,000
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Große Garten Duplex-Layout 4+1 mit einer Gesamtfläche von ca. 170 m2, befi…
$389,634
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Der Komplex wurde 2020 in Antalya / Muratpasha Guzeloba Nachbarschaft gebaut. In der Anlage;…
$107,614
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Milas, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Smart-Home-System in preisgekröntem Projekt in Bodrum Adabükü Die Villen innerhal…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Buyukcekmece, Türkei
Reihenhaus
Buyukcekmece, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 394 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in istanbul. Dieses exquisite Anwesen …
$999,362
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Kestel, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
In der Standard-Zahlungsart; 40% Anzahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar, aber wenn gewü…
$378,077
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
Der Komplex, abgeschlossen 2025, befindet sich in der Region Antalya / Kepez. Der Komplex um…
$70,173
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Luxusvilla in der renommiertesten Gegend von Alanya, Jikjili! Ein großes Layout, Panoramafen…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/3
Im malerischen Stadtteil Kargicak von Alanya steht eine Villa mit drei Etagen mit drei Schla…
$267,536
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex wurde im September 2022 in der Region Lara gebaut, die als die angesehenste Lage…
$142,174
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Serik, Türkei
Reihenhaus
Serik, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Erschwinglicher Preis, modernes Design und hervorragende Bauqualität!Zu verkaufen ist eine D…
$836,498
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Aksu, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
Das 2025 fertiggestellte Gebäude befindet sich im Bereich Aksu/Altintash. Es liegt 15 km vom…
$81,383
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Design-Komplex 350 m von Cleopatra Beach. Gegend / Strand: Cl…
$408,942
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Oba, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Der Komplex, der mit 5 Blöcken und insgesamt 98 Wohnungen auf einem Grundstück von 8.040m2 i…
$469,920
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Pendik, Türkei
Reihenhaus 6 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Moderne Doppelhaushälften mit sozialen Einrichtungen in Yenişehir, Pendik, Istanbul Die zum …
$889,060
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Der Komplex wurde Anfang 2023 abgeschlossen und das monatliche Mieteinkommen von 2 Zimmer Wo…
$163,250
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Oba, Türkei
Reihenhaus 6 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Der Komplex, der mit 5 Blöcken und insgesamt 98 Wohnungen auf einem Grundstück von 8.040m2 i…
$558,030
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/20
Was Sie bekommen: Das exklusive 3+1 Duplex mit privatem Garten ist eine Kombination aus Komf…
$332,331
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$150,063
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 3
Die Wohnung befindet sich in Antalya / Muratpasha Meydankavagi Nachbarschaft. In Bezug auf d…
$85,010
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$116,178
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Villa in der Nähe von sozialen Einrichtungen in Kepez Altınova mit einfachen Transportmöglic…
$235,543
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Das Projekt wird in Aksu/Altıntaş, der Entwicklungsregion Antalya, gebaut und am 30.12.2025 …
$331,545
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex, abgeschlossen 2024 im Kundu Bereich von Antalya, besteht aus zwei Blöcken. Es l…
$141,635
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$519,581
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Dalyan, Türkei
Reihenhaus
Dalyan, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in Izmir. Dieses exquisite Anwesen umf…
$1,55M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen