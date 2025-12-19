  1. Realting.com
Wohnanlage LAVINYA PREMIUM




Wohnanlage LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Türkei
von
$83,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, Bezirk Tomuk ) 100 Meter vom Meer entfernt!!! Preis: ab 73.000 Euro. Erstinstallation: 50%, dann Ratenzahlung bis Juni 2024. Frist: Dezember 2024 Wohnungen 1 + 1 ( brutto 70-75 qm. ) Wohnungen 2 + 1 ( brutto 100-108 qm. ) Wohnungen 3 + 1 ( brutto…
Immobilienagentur
RealtGo

Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey




Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$87,393
Es gibt 340 Wohnungen in 3 Blöcken mit 14 Etagen. Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Wohnanlage 3 Gehminuten vom Meer, mit Gärten und Erholungsgebieten.Ratenzahlung mit einer Anzahlung von 50%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mezitli Bezirk, Teje Viertel. Entfernung zum Meer - 350 Meter
Immobilienagentur
TRANIO

Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey




Wohnanlage Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$87,393
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad mit Aquapark, Pavillons, Basketballplatz, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 3 Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Hängende DeckeKüchensetHallenschrankBadezimmerm…
Immobilienagentur
TRANIO

OneOne
Wohnanlage Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.




Wohnanlage Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Türkei
von
$51,286
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Einzimmerwohnung (1+1) für 45.000 EUR.Der Entwickler hat ähnliche Ein-Zimmer-Wohnungen (1+1) von 58.000 EUR.Eine neue luxuriöse Wohnanlage, in der Erdemli / Mersin, 450 Meter von einem schönen ausgestatteten Strand entfernt.Der Komplex besteht aus zwei benachbarten 14-stöckigen Blöcken mit H…
Immobilienagentur
Smart Home

Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin




Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Erdemli, Türkei
von
$164,464
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Projekt mit eigenem Pier in vorteilhafter Lage in Erdemli Mersin Mersin ist eine Großstadt an der Mittelmeerküste. Sie hat sich in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Industrie entwickelt. Mersin hat eine der längsten Küstenlinien und Häfen mit dem größten Geschäft…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate

Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$81,567
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Aquapark, Pavillons, Basketballplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mersin ist ein großes regionales Zentrum im Südosten de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Erdemli, Türkei
von
$104,773
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Brandneue Wohnungen in einem Hotelkonzeptprojekt in Mersin Mersin ist die begehrteste Stadt für Wohnen und Investitionen im Mittelmeerraum. Die Stadt zeichnet sich durch eine 300 km lange Küstenlinie, kristallklares Meer, warmes Wetter, fruchtbares Land und ein historisches und kulturelles E…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Mezitli, Türkei
von
$92,805
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen mit einzigartigem Meerblick, nur 200 m vom Strand entfernt in Tece, Mersin Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Mersin befinden sich in Tece, nur 200 m vom Strand entfernt, in einer stilvollen Wohnanlage, die aus zwei Blöcken besteht. Mersin, bekannt als die Perle des Mittel…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$162,552
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über große Pools und einen Aquapark, einen Parkplatz, Gärten, ein Türkisches Bad und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, Basketball- und Tennisplätze, ein Spielzimmer, ein Caf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$87,393
Das Projekt besteht aus 13 Etagen mit 7 Wohnungen auf jeder Etage. Das Projekt durch seinen Standort bietet Ihnen erhebliche Vorteile in Bezug auf Rentabilität und Investitionen. Es befindet sich in einem Ort, der für Kurz- und Langzeitmieten geeignet ist.Lage und Infrastruktur in der Nähe M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Wohnanlage New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Wohnanlage New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Wohnanlage New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Wohnanlage New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Wohnanlage New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Türkei
von
$76,906
Auf dem Gebiet von mehr als 3000 m2 befindet sich ein Gebäude mit 12 Etagen, wo Wohnungen mit 1+1 und 2+1 Layouts liegen. Guter Familienkomplex für Erholung in einer ausgezeichneten Gegend und zu Fuß von der Küste entfernt.Entwickler hat einen ausgezeichneten Ruf auf dem türkischen Baumarkt.…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$159,638
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, Pavillons, Garten, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften der Wohnungen:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel i…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$111,863
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hammam, Sauna, Basketballplatz, Tennisplatz, etc.Es gibt 3 Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Erdemli, Türkei
von
$68,279
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Bezugsfertige Wohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin Mersin ist eine der Hafenstädte, die mit ihren erschwinglichen Immobilieninvestitionen Aufmerksamkeit erregt. Die Stadt, die sich durch ihr einzigartiges Meer und ihre Strände auszeichnet, ist mit ihrem einfachen Verkehrsnetz und ih…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$107,202
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Der Komplex verfügt über ein Gebäude mit Appartements mit 2-3 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mersin ist ein g…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnung in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Mersin Çeşmeli
Wohngebäude Wohnung in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Mersin Çeşmeli
Wohngebäude Wohnung in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Mersin Çeşmeli
Wohngebäude Wohnung in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Mersin Çeşmeli
Wohngebäude Wohnung in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Mersin Çeşmeli
Wohngebäude Wohnung in einer Anlage mit Pool in Strandnähe in Mersin Çeşmeli
Erdemli, Türkei
von
$84,506
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 11
Wohnung in Gehweite zum Strand in Çeşmeli Mersin ist eine der bedeutendsten Städte für Immobilieninvestitionen. Sie bietet attraktive Möglichkeiten zum Wohnen und Urlauben an der Mittelmeerküste an. Das milde Klima der Stadt, die langen Strände und das tiefblaue Meer erhöhen die Lebensqualit…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$75,741
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hammam, Sauna, Basketballplatz, Kino, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$337,921
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt verfügt über Wohnungen mit 5 Schlafzimmern.Wohnanlage in 10 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 12 Monate
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Türkei
von
$101,959
Wohnanlage mit vielen Annehmlichkeiten wie Garten mit Brunnen, Sat-TV, Sport und Spielplätze, Sicherheit, Pavillons für Erholung. Die Wohnungen sind bereit zu vermieten.Alle Blöcke haben drei Schlafzimmer. In allen Blöcken und auf jeder Etage auf 4 Wohnungen.Geeignet für Staatsangehörigkeit.…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Wohnanlage Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$113,029
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Sportplätze, etc.Das Projekt hat 5 Wohnungen auf jeder Etage. Ein Block besteht aus 14 Etagen. Wohnungen mit 3 Schlafzimmern.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüche…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$192,998
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und ein Spa-Center, ein Kino, Restaurants, rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service, Innen- und Außenpools und einen Aquapark, einen Mini-Golfplatz, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$53,601
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken mit insgesamt 512 Wohnungen. Es gibt 5 Ein-Zimmer-Wohnungen und 26 Studio-Wohnungen auf jeder Etage.Wohnanlage mit einer großen Infrastruktur und verschiedenen Annehmlichkeiten, einschließlich Schwimmbad, Wasserpark, Shuttle, Ladestation für Elektroautos, Ca…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Wohnanlage One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Wohnanlage One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Wohnanlage One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Wohnanlage One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Wohnanlage One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Türkei
von
$54,171
One-bedroom apartment (1+1) with an area of ​​65 sq m. A modern residential complex consisting of a single 10-story block located 350 meters away in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equipped bathrooms…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$48,358
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad mit Aquapark, Pavillons, Basketballplatz, Wanderwege, Sicherheit, Hamam, Sauna, etc.Der Komplex verfügt über ein Gebäude mit Studios und 1 Schlafzimmer Wohnungen.Lage und Infrastruktur in der Nähe M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Erdemli, Türkei
von
$49,444
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Brandneue Wohnungen in einem Hotelkonzeptprojekt in Mersin Mersin ist die begehrteste Stadt für Wohnen und Investitionen im Mittelmeerraum. Die Stadt zeichnet sich durch eine 300 km lange Küstenlinie, kristallklares Meer, warmes Wetter, fruchtbares Land und ein historisches und kulturelles E…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$72,245
Das Projekt bestehend aus den Blöcken A und B befindet sich in Kocahasanli. Das Projekt hat Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Block A hat 7 Wohnungen auf jeder Etage und Block B hat 14 Wohnungen auf jeder Etage.50% Vorauszahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar.Lage und Infrastruktur in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$88,559
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, etc.Es gibt ein Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen MerkmaleHängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahlblechtürDoppelverglaste Fenst…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Türkei
von
$98,664
Athena Nixie Residence verbindet den mediterranen Traum und den luxuriösen Lebensstil, und die prächtige Architektur von Nişantaşı wird nach Erdemli gebracht. Das Projekt besteht aus 10 Etagen und umfasst 33 Wohnungen, darunter 13 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer und 20 Wohnungen mit 2 Schlafzim…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$81,567
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hamam, Sauna, Kino, Basketballplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen EigenschaftenDoppelhöhendeckenKüchensetBadezimmermöb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$89,724
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Aquapark, Kino, Türkisches Bad, Sportplatz, etc.Es gibt 5 Gebäude mit 1-3 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Neubauwohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin
Erdemli, Türkei
von
$110,659
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Bezugsfertige Wohnungen zu fairen Preisen in Çeşmeli Mersin Mersin ist eine der Hafenstädte, die mit ihren erschwinglichen Immobilieninvestitionen Aufmerksamkeit erregt. Die Stadt, die sich durch ihr einzigartiges Meer und ihre Strände auszeichnet, ist mit ihrem einfachen Verkehrsnetz und ih…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$89,724
Ein Wohnkomplex in einer gated Community mit vielen Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, Pavillons, Sauna und Hammam. Das neue Projekt besteht aus 3 Blöcken. In einem Block gibt es zweizimmerwohnungen, in den anderen zwei - dreizimmerwohnungen.Kann in Raten mit einer Mindestzahlung von 50% und d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$233,049
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt hat Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Wohnanlage in 2 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Pavillons und Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 9 Monate.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Stadtteil Erdemli ist eine der vielversprec…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Wohnanlage Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Wohnanlage Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Wohnanlage Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Wohnanlage Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Wohnanlage Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Erdemli, Türkei
von
$70,361
Fertige Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1), 75 m2 (53 m2 Netto).Der Preis der Wohnung ist 23.000 EUR billiger als derselbe vom Entwickler!Wir freuen uns, Ihnen ein neues Projekt mit einer reichen Infrastruktur in der zunehmend beliebten Gegend von Mersin, Arpaçbahşış, vorstellen zu könn…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$48,940
Komplexe Infrastruktur:Parkplatz im FreienLadestation für ElektrofahrzeugeShuttle ServiceRestaurantCaféMinimarktSchwimmbad mit einer SonnenterrasseAquaparkKinderspielplatzErholungsbereich (Billiards, PlayStation, Kino)FitnesscenterTürkisches BadFriseursalonGrillplatzGazebosAbschluss - Dezemb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Wohngebäude kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Wohngebäude kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Wohngebäude kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Wohngebäude kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Wohngebäude kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Türkei
von
$41,116
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Fläche 32–47 m²
13 Immobilienobjekte 13
Der Komplex besteht aus 1 Block auf 13 Etagen, 300 m vom Meer entfernt. Türkei, Mersin Bauende: 30.12.2025 Wohnungen 1 + 0, Fläche 32 m2, 1 + 1, Fläche 47m2 Preis 1 + 0 ab 36000 Euro, 1 + 1 ab 49000 Euro Ratenzahlung ohne Zinsen bis zum 30.06.2025, Anzahlung 50% Preis vom Entwickler Be…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$109,533
Die komplexe Infrastruktur:FreibadParkplatz im FreienKinderspielplatzGrillplatzAbschluss - November, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hängende DeckeKüchenschrankPVC-FensterDuscheStahltürLage und Infrastruktur in der Nähe Strand - 800 MeterMarkt - 130 MeterMedizinisches Zentrum - 400 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$92,054
Ein Projekt bestehend aus 3 Blöcken. Das Projekt hat Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Wohnanlage in 2 Gehminuten vom Meer, mit einem Aquapark und Erholungsgebieten.Ratenzahlung mit einer Anzahlung von 50%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Stadtteil Erdemli ist eine der vielversprechendsten…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$89,724
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchenschränkeSchrankenBadezimmerschränkeKüchentischDoppelver…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$130,507
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Basketballplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahlblecht…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$161,192
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, ein Kino, rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service, Schwimmbäder und einen Aquapark, ein Spa-Center, ein Restaurant, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befind…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Türkei
von
$68,219
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei fertige Wohnungen mit einem Schlafzimmer (1 + 1), 53 m2 Netto auf der 1. und 14. Etage.Der Preis der Wohnung ist 23.000 EUR billiger als derselbe vom Entwickler!Wir freuen uns, Ihnen ein neues Projekt mit einer reichen Infrastruktur in der zunehmend beliebten Gegend von Mersin, Arpaçbah…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$43,697
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Aquapark, Basketballplatz, Pavillons, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 3 Gebäude mit Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern.Eigenschaften der Wohnungen Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im B…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$79,237
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Charakterisierung der Wohnungen:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerSt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$348,194
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments.Die Residenz verfügt über große Gärten und Zitrushaine, einen Swimmingpool und Sportplätze, einen Minigolfplatz, einen Tierpark, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, ein Kino, ein Fitnesscenter.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Türkei
von
$52,528
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 18.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Projekt mit der Infrastruktur eines …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Wohngebäude Wohnungen am Meer mit Panoramablick auf das Meer in Mersin
Erdemli, Türkei
von
$152,717
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Projekt mit eigenem Pier in vorteilhafter Lage in Erdemli Mersin Mersin ist eine Großstadt an der Mittelmeerküste. Sie hat sich in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Industrie entwickelt. Mersin hat eine der längsten Küstenlinien und Häfen mit dem größten Geschäft…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Türkei
von
$52,771
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) aus der 2. Etage ab 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Aqua Marin Projekt mit der Inf…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Wohngebäude Neue Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Markenprojekt in Mersin
Erdemli, Türkei
von
$72,988
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Brandneue Wohnungen in einem Hotelkonzeptprojekt in Mersin Mersin ist die begehrteste Stadt für Wohnen und Investitionen im Mittelmeerraum. Die Stadt zeichnet sich durch eine 300 km lange Küstenlinie, kristallklares Meer, warmes Wetter, fruchtbares Land und ein historisches und kulturelles E…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage RIO
Wohnanlage RIO
Wohnanlage RIO
Wohnanlage RIO
Wohnanlage RIO
Wohnanlage RIO
Elvanli, Türkei
von
$41,605
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 39–54 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neuer Komplex in Tomyuk, Mersin, TürkeiDer Komplex besteht aus 2 Blöcken auf 9 EtagenZemin kat + 8 StockwerkeBauende: 30.08.2025600m zum MeerFerienwohnungen 1 + 0 (Studio), Fläche 39 m2 nettoFerienwohnungen 1+1, Fläche 54 m2 nettoPreis 1+0 (Studio) ab 39.000 EuroPreis 1+1 ab 55.000 EuroRaten…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Türkei
von
$52,405
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 18.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 45.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Projekt mit der Infrastruktur eines …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen mit Meerblick in Tece, Mersin
Mezitli, Türkei
von
$128,047
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Neue Wohnungen mit einzigartigem Meerblick, nur 200 m vom Strand entfernt in Tece, Mersin Die zum Verkauf stehenden Wohnungen in Mersin befinden sich in Tece, nur 200 m vom Strand entfernt, in einer stilvollen Wohnanlage, die aus zwei Blöcken besteht. Mersin, bekannt als die Perle des Mittel…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$69,915
Die moderne Residenz verfügt über Aufzüge, einen Kinderspielplatz, Pavillons, einen Pool, einen Grillplatz, einen Tiefgaragenplatz.Abschluss - 30/06/2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hängende DeckeKüchenschrankWandschränkeBadezimmermöbelStahl EingangstürPVC-FensterWand mit wasserdicht…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$67,584
Ein Projekt bestehend aus 4 Blöcken. Im Projekt Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmer.Wohnanlage in 5 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Erholungsgebieten: Aquapark, Badehaus, Fußball, Volleyball, Basketballplätze, Yogaplatz, Garten für Haustiere, Minimarkt, Konferenzsaal, Kino.Mögliche 50% Vorauszahlung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.
Wohnanlage Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.
Wohnanlage Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.
Wohnanlage Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.
Wohnanlage Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.
Wohnanlage Apartments im Sun Maria Beach Komplex, 350 Meter vom Meer entfernt.
Erdemli, Türkei
von
$38,301
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) im Komplex Sun Maria Beach, nur 350 Meter vom Meer entfernt. Ein moderner Wohnkomplex mit einem 10-stöckigen Gebäude im Stadtteil Erdemli. Alle Apartments werden schlüsselfertig übergeben, inklusive kompletter Möblierung, Einbauküche,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Wohnanlage Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Türkei
von
$89,124
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Aqua Marin Projekt mit der Infrastruktur eines 5 * Hotels befindet sich 300 Meter vom Meer entfernt, in einem der a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$80,402
Projekt bestehend aus 3 Blöcken. Das Projekt hat Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Wohnanlage in 2 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Pavillons und Erholungsgebieten, einschließlich Sauna und Hammam.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 12 Monate.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mezitli Bezirk,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$80,402
Das Projekt besteht aus 5 Blöcken, mit Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern.Wohnanlage mit einer großen Infrastruktur und verschiedenen Annehmlichkeiten, darunter Swimmingpools, Park, Sauna, Basketball, Fußball, Volleyball, Tennisplätze, Outdoor-Yoga, Café, Garten für Haustiere, künstlicher See, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LAVINYA ASTORIA
Wohnanlage LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Türkei
von
$62,816
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 15
Neubau in Mersin, Mezitli Zwei Blocks auf 14 Etagen Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 Fläche 1 + 1 - 58 m2 brutto Fläche 2 + 1 - 70 m2 brutto Baubeginn - 30.01.2023 Bauende - 30.12.2024 Entfernung zum Meer - 1300 Meter Preis 1 + 1 ab 55.000 Euro Preis 2 + 1 von 80.000 Euro 50% erste Zahlun…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$151,482
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Hamam, Sauna, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Spezifikationen:Hänge…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Türkei
von
$56,849
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 50.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Aqua Marin-Projekt mit der Infrastru…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$170,260
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Pool und einen Aquapark, Restaurants und Cafés, einen Parkplatz, eine Sauna.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich einen Schritt vom Meer entfernt, in einer maleri…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Wohnviertel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Wohnviertel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Wohnviertel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Wohnviertel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Wohnviertel Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Türkei
von
$55,885
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Video der Apartments und der Baufortschritt werden auf Anfrage gesendet!Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 3,911 m2 und besteht aus zwei Blöcken. Wohnungen 1+1 und 2+1 sind zum Verkauf…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$85,063
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Basketballplatz, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchenmöbelHallenschrankBadezimmermöbelS…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Türkei
von
$56,875
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 3,11 m2 und besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1 sind zum…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CONCEPT
Wohnanlage CONCEPT
Akdeniz, Türkei
von
$83,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 14
Neuer Komplex in Mersin, Teja Das Hotel liegt 600 Meter vom Meer entfernt Wohnungen 1 + 1 und 2 + 1, Gewerbegebiete Drei Blocks Stockwerke 14 Fläche 1 + 1 - 62 m2 brutto Fläche 2 + 1 - 100 m2 brutto Es gibt Wohnungslayouts 2 + 1 100 m2 + Terrasse 76,5 m2 Geeignet für die Erlangung ei…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CONCEPT TREND
Wohnanlage CONCEPT TREND
Wohnanlage CONCEPT TREND
Wohnanlage CONCEPT TREND
Wohnanlage CONCEPT TREND
Wohnanlage CONCEPT TREND
Elvanli, Türkei
von
$41,116
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Fläche 35–72 m²
131 Immobilienobjekt 131
Neuer Komplex in Tomyuk, Mersin Der Komplex besteht aus 3 Blöcken auf 10 Etagen -1 Etage, null Etage + 8 Etagen Fertigstellung 30.06.2025 600 M zum Meer Wohnungen 1 + 0 (Studio), Fläche 35 m2 brutto Wohnungen 1 + 1, Fläche 60 m2 brutto Wohnungen 2 + 1, Fläche 72 m2 brutto Preis 1 +…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0
43,389 – 60,979
Wohnung 2 zimmer
60.0
68,601 – 79,155
Wohnung 3 zimmer
72.0
90,295
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$300,031
Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés abd Bars, einen Reitclub, 3 Beach Clubs, einen privaten Strand, einen Tennisplatz, einen Fitnessraum und einen Yogabereich, einen Kinderspielplatz, ein Spa-Center, Innen- und Außenpools, einen Parkplatz, einen Supermarkt.Abschluss - Mai 2026.Lage …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$74,576
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken, mit einem Schlafzimmer Wohnungen.Wohnanlage mit verschiedenen Annehmlichkeiten und Erholungsgebieten.50 % Vorauszahlung und 12-Monatszahlungen sind möglich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Hotel liegt im Stadtteil Erdemli, 600 m zum Meer
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Türkei
von
$139,829
Der neue Wohnkomplex im Mezitli-Gebiet umfasst zwei 13-stöckige Wohngebäude. Es gibt 5 Apartments auf jeder Etage. Es gibt einen Swimmingpool zwischen den Gebäuden. Holz Pavillons mit Sofas und Sesseln sind in der Gegend installiert. Der gemeinsame Bereich ist von Grün umgeben. Es gibt auch …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$92,054
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Wasserpark, Basketballplatz, Fußballplatz, Sauna, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Der Komplex verfügt über 3 Gebäude mit Appartements mit 2-3 Schlafzimmern.Eige…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$76,906
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Kinderspielplatz, etc.Es gibt ein Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften der Wohnungen:Hängende DeckeKüchensetBadezimmermöbelStahl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LAVINYA QUEEN
Wohnanlage LAVINYA QUEEN
Akdeniz, Türkei
von
$94,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 13
Neubau in Mersin, TomyukZwei Blöcke auf 13 Etagen (untergrund Parkplatz, null Stock + 13 Etagen)Ferienwohnungen 1+1 und 2+1Fläche 1+1 - 75 m2 Brutto, 49 m2 NettoFläche 2+1 - 120 m2 Brutto, 85 m2 NettoBaubeginn - 30.06.2022Ende der Konstruktion - 30.05.2024Entfernung zum Meer - 450 MeterEntfe…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Türkei
von
$95,550
Das Projekt verfügt über ein Wohngebäude von 12 Etagen. Im Gebäude befinden sich zwei Zimmer. Das Projekt ist ein kleiner Wohnkomplex mit Pergolas und verschiedenen Erholungsgebieten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Yenisehir, gegenüber dem Einkaufszentrum SAYAPARK und der University Stree…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$87,393
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Basketballplatz, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$129,329
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über große Pools und einen Aquapark, einen Parkplatz, Gärten, ein Türkisches Bad und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Basketballplatz, ein Spielzimmer, ein Café.Ausstattung und Ausstattun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Wohnanlage One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$72,245
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 1-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchensetHallenschrankMöbel im BadezimmerStahlblechtürDoppelverglaste …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Türkei
von
$79,237
Das Projekt besteht aus 7 Blöcken. Das Projekt umfasst Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Wohnanlage mit verschiedenen Erholungsgebieten: Cafés, Restaurants, Geschäfte, Pavillons, Basketballplatz, etc.Ratenzahlung bei der ersten Rate von 50%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Zum Flughafen - 7k…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Wohnanlage Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mezitli, Türkei
von
$56,481
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Video der Apartments und der Baufortschritt werden auf Anfrage gesendet!Angebot von unserem Unternehmen - 20% Rabatt auf Wohnungen in diesem Projekt!Die Wohnanlage bietet modernen Komfort und Annehmlichkeiten in der malerischen Gegend von Tomuk.Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Concept
Wohnanlage Concept
Wohnanlage Concept
Wohnanlage Concept
Wohnanlage Concept
Wohnanlage Concept
Mezitli, Türkei
von
$77,837
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 14
Premium -Projekt „Konzept“, Zirgebereich. Eigenschaften: Das Zentralheizsystem - warmer Boden verwendet Blöcke mit erhöhten thermischen Isolationseigenschaften Das moderne System der Aufzüge Generator des vollständigen Zyklus Beschreibung von Apartments: Suspended Asspendented…
Immobilienagentur
INCOME MERSIN
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Wohnanlage ELEXUS
Akdeniz, Türkei
von
$41,834
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 13
LCD: ELEXUS. Adresse: Türkei ,. Mersin, Provinz Mezitli, Bezirk Teja. Mittelmeer: 300 m. Mersin Marina ist nur 25 Minuten entfernt. im Auto. Baubeginn: Mai 2021 Bauende: Juni 2023 Kosten: 1 + 1 60 Quadratmeter ab 38.000 € 2 + 1 83 qm ab 58.000 € 1 + 1 110 qm. ab € 67.000 siehe Ap…
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Türkei
von
$44,036
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA befindet sich in einem ökologischen Gebiet mit einer breiten Reihe von Sandstränden und einer Kulturpromenade. Adresse: Türkei ,. Mersin, pn. Tomuk. Mercin Marina ist eine 30-minütige Autofahrt entfernt. Baubeginn: April 2021. Bauende: März 2023. Kosten: 1 + 1 65…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
74,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Wohngebäude 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Türkei
von
$38,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 13
Immobilienagentur
Deep Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ILKEM DIAMOND
Wohnanlage ILKEM DIAMOND
Mezitli, Türkei
von
$188,799
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 18
Fläche 245 m²
1 Immobilienobjekt 1
NEUES PROJEKT VON ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Adresse: Türkei, Mersin, Mezitli ( Stadtzentrum ) ▪ Ľ Baubeginn: 2022 ▪ Ľ Bauende: Mai 2024 ▪ Ľ Anzahl der Blöcke: 2 ▪ Ľ Block A Stockwerke: 18 ▪ Ľ Block B Stockwerke: 18 ▪ ĽAlle Wohnungen sind geplant: 5 + 1 ▪ Ľ Anzahl der Wohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 5 zimmer
245.0
230,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude SUN MARIA HOLIDAY
Wohngebäude SUN MARIA HOLIDAY
Wohngebäude SUN MARIA HOLIDAY
Wohngebäude SUN MARIA HOLIDAY
Wohngebäude SUN MARIA HOLIDAY
Alle anzeigen Wohngebäude SUN MARIA HOLIDAY
Wohngebäude SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Türkei
von
$59,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
Fläche 69 m²
1 Immobilienobjekt 1
Neubau in Mersin, Cesmeli Neuer Komplex 300 Meter vom Meer entfernt Wohnungen 1 + 1 Ein Block Etage 11 Fläche 1 + 1 69, 74 m2 brutto Meerblick und Gärten Fertigstellung des Baus - Juli 2024 Erste Rate 50%, Raten bis zum Abschluss der Konstruktion Merkmale von Wohnungen: H…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage GALA
Wohnanlage GALA
Wohnanlage GALA
Wohnanlage GALA
Yenişehir, Türkei
von
$50,642
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Fläche 60–80 m²
2 Immobilienobjekte 2
LCD: GALA. Adresse: Türkei,. Mersin, pn. Yenishehir. Stadtzentrum. In Komplex 1 Block, vergast, Zentralheizung, Brandschutz. Baubeginn: November 2021. Bauende: November 2022. Die Kosten hängen von der ausgewählten Etage ab. Es gibt Wohnungen auf allen Etagen. Kosten: 1 + 1 60 sq. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
75,000
Wohnung 2 zimmer
80.0
90,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MARSHAL
Wohnanlage MARSHAL
Akdeniz, Türkei
von
$53,681
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 12
Fläche 70–110 m²
2 Immobilienobjekte 2
ILKEM MARSHALL BEWUSSTSEIN DES BAUES – DEZEMBER 2024 Land: Türkei Provinz: Mersin Stadt: Erdemli Bereich: Tomyuk Entfernung zum Meer: 550 m Entfernung zum Strand: 550 m Entfernung zur Strecke: 300 m PLANER Anzahl der Blöcke: 5 ( A ▪ ĽV ▪ ▪ ▒ D ▪ ▒ D ▪ ) Anzahl der Stockwerke in jed…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
75,000
Wohnung 2 zimmer
110.0
95,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Alle anzeigen Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Erdemli, Türkei
von
$52,901
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
Neuer Komplex in Teja, Mersin Der Komplex besteht aus 1 Block auf 12 Etagen Zemin Kat + 11 Stockwerke  380 m zum Meer Bauende: 31.12.2024 Wohnungen 1 + 0, Fläche 35 m2 netto Preis 1 + 0 ab 43.000 Euro Ratenzahlung 10 Monate ohne Zinsen, Anzahlung 50% Bei voller Zahlung 5% Rabatt% Pr…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Wohnanlage TECE PANAROMA
Akdeniz, Türkei
von
$72,660
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 13
LCD: TECE PANAROMA ist ein einzigartiger Komplex mit Parkhaus, Hamam, SPA-Zone und Fitnessraum. Adresse: Türkei,. Mersin, pn. Teja. Baubeginn: Juni 2021. Bauende: Juni 2023. Kosten: 2 + 1 110 sq.m ab 66.000 € 3 + 1 130 sq.m ab 76.000 € Sonderangebot: Anzahlung von 30% und Raten…
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Alle anzeigen Wohnanlage ROYAL TERRACE
Wohnanlage ROYAL TERRACE
Akdeniz, Türkei
von
$59,449
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 13
Fläche 80 m²
1 Immobilienobjekt 1
LCD: ROYAL TERRACE befindet sich in einem sich neu entwickelnden Schlafbereich, den viele russischsprachige Familien ausgewählt haben. Adresse: Türkei,. Mersin, pn. Teja. Mercin Marina ist eine 20-minütige Autofahrt entfernt. Baubeginn: Januar 2022 Bauende: Januar 2023 Kosten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
80.0
95,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Wohnanlage ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Türkei
von
$62,752
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 14
Grundlegende Eigenschaften der LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Adresse: Türkei, Mersin, Mezitli, Teja ▪ ĽAda Nr.: 197 ▪ ĽParsel Nr.: 5 ▪ Ľ Fläche der Baustelle (m²): 3650 ▪ ĽComplex ist an das Zentralgassystem angeschlossen ▪ Ľ Baubeginn: Baubeginn ▪ Ľ Bauende: Juli 2022 ▪ Ľ 武 Anzahl der …
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Soli Star
Wohnanlage Soli Star
Wohnanlage Soli Star
Wohnanlage Soli Star
Wohnanlage Soli Star
Alle anzeigen Wohnanlage Soli Star
Wohnanlage Soli Star
Mezitli, Türkei
von
$60,550
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 14
LCD: Soli Star. Adresse: Türkei ,. Mersin, Herr Soli. Investitionsprojekt in der Region Mezitli ( Soli ), 600 m. des Mittelmeers. Im 1-Block-Komplex wird das Haus vergasert. Mersin Marina ist nur 15 Minuten entfernt. mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das College ist nur 25 Minuten entfernt.…
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PACIFIC
Wohnanlage PACIFIC
Wohnanlage PACIFIC
Wohnanlage PACIFIC
Wohnanlage PACIFIC
Mezitli, Türkei
von
$197,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 20
Fläche 230 m²
1 Immobilienobjekt 1
ILKEM PACIFIC BEWUSSTSEIN DES BAUES – DEZEMBER 2023 Land: Türkei Provinz: Mersin Stadt: Mersin Bereich: Mezitli Mikrobezirk: Yeni Mahale Entfernung zum Meer: 1900 m Entfernung zum Strand: 2500 m Entfernung zur Strecke: 1100 m PLANUNG Anzahl der Blöcke: 1 Anzahl der Stockwerke: 20…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
230.0
230,000
Bauherr
ILKEM YAPI
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ILKEM VEGAS
Wohnanlage ILKEM VEGAS
Wohnanlage ILKEM VEGAS
Wohnanlage ILKEM VEGAS
Wohnanlage ILKEM VEGAS
Alle anzeigen Wohnanlage ILKEM VEGAS
Wohnanlage ILKEM VEGAS
Erdemli, Türkei
von
$58,266
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Grundstücksfläche 17,203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 Meter zum Meer 4 Blöcke und Villen, Wohnungen 1 + 1, 2 + 1 Erstinstallation 50% - die Möglichkeit von Raten für 24 Monate. PROJEKTSTART: 31.12.2023 ENDE: 31.12.2026 Innenausstattung: Hängende Decken Küchenset, Arbeitspla…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Alle anzeigen Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Wohnanlage ROYAL PREMIUM
Erdemli, Türkei
von
$83,632
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Fläche 70–94 m²
2 Immobilienobjekte 2
Moderner Komplex mit 2+1 und 3+1 Wohnungen im Stadtteil Cesmelis mit Hotelinfrastruktur!Komplexe Infrastruktur: Offenes Schwimmbad, Wasserpark Offenes
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude SAN MARIA SEASON
Wohngebäude SAN MARIA SEASON
Wohngebäude SAN MARIA SEASON
Wohngebäude SAN MARIA SEASON
Wohngebäude SAN MARIA SEASON
Alle anzeigen Wohngebäude SAN MARIA SEASON