  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kartal
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kartal, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Türkei
von
$249,188
Um 2.281 Apartments zu erreichen, bietet der Komplex eine einzigartige Mischung aus Ästhetik und Komfort:Garden Duplexes: Perfekt für diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben möchten.Stadthäuser: Entwickelt für diejenigen, die geräumige, private Wohnräume mit Freiheit wünschen.Ferienw…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Wohnanlage Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Wohnanlage Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Wohnanlage Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Wohnanlage Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Wohnanlage Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Kavisli Sokagi, Türkei
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Wohnkomplex wird auf einer Fläche von 40.000 m2 und einer Landschaft von 29.000 m2 gebaut. Lage: Kartal Bezirk, Esentepe microdistrict. Ein Projekt, das für Investitionen und die Gewinnung der türkischen Staatsbürgerschaft geeignet ist.Der Komplex besteht aus 12 Blöcken mit 14 Etagen in …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$193,397
Wir bieten verschiedene Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Inseln.Die Residenz verfügt über zwei Hallenbäder, einen dreistufigen Parkplatz, einen Konferenzraum, einen Kindergarten, ein großes Landschaftsgebiet, Kinder- und Sportplätze, ein Fitnesscenter, ein Spa, eine Sauna, e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$422,650
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments mit verschiedenen Layouts (von 1 bis 4 Schlafzimmer).Die Residenz verfügt über Pools und angelegte Grünflächen, einen Parkplatz, Kinderspielplätze und Sportplätze, einen Fitnessraum und eine Sauna, Restaurants, Cafés und Geschäfte.Abschluss - F…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Wohnanlage Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Türkei
von
$261,723
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 25
Ein erschwingliches Meerblickprojekt bietet gute Verarbeitung, Architektur, Sicht, Umwelt, Gesellschaft und andere. In der Nachbarschaft, viele Einkaufszentren, Marina & Marina Mall, einfacher Zugang zur Corniche Line, verschiedene U-Bahnlinien, Flughafen, multinationale Unternehmen und Indu…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
Kartal, Türkei
von
$128,417
Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxusapartments in Kartal, dem Investitionsviertel der anatolischen Seite von Istanbul. Alle wichtigen Verkehrsadern in Istanbul sind zu Fuß erreichbar. Es hat direkten Blick auf das Marmarameer, die Princess Islands und den Aydos-Wald. Es besteht die Möglichkeit, …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$213,890
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich, Innen- und Außenpools, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Hamam und eine Sauna.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Näh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$312,425
Wir bieten geräumige und hochwertige Apartments mit verschiedenen Layouts. Einige Wohnung haben Blick auf das Meer und die Inseln.Die gehobene Residenz verfügt über einen Fitnessraum und ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Innenpool, einen Dampfraum, einen Parkplatz und eine Garage, ein Tür…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$606,732
Die Wohnanlage an der Küste in Kartal, Istanbuls neues Entwicklungszentrum. Das Projekt verfügt über geräumige Wohnungen mit 3-4 Schlafzimmern. Es gibt 2 Residenzen auf jeder Etage, um eine ruhige und friedliche Atmosphäre zu genießen. Jede Wohnung verfügt über einen großen Balkon mit Blick …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Wohnanlage Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Wohnanlage Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Wohnanlage Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Wohnanlage Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Wohnanlage Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Kartal, Türkei
von
$242,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Der Wohnkomplex wird im Kartal auf einer Fläche von 90.000 m2 gebaut, das Gebiet der Landschaft und der sozialen Infrastruktur beträgt 45.000 m2.Der Komplex besteht aus 12 Blöcken von 14 und 17 Etagen in jedem Block, das Projekt zeigt Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, die Fläche der Wohnungen beg…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$482,496
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Marmara Meer und die Prince Inseln, Parkplätze und Abstellräume.Die Residenz besteht aus 5 Gebäuden (3 Wohn- und 2 Büro) und verfügt über Frei- und Innenpools, ein KinderschwimmenPool, ein Fitnesscenter und ein Wellnessbereich, ein Kinderclub, ein Mehr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$261,799
Jeder Traum verdient eine Chance. Manchmal wird das Leben so, dass sogar Träume von ihm überschattet werden. Die Residenz besteht aus insgesamt 227 Wohnungen und schafft Differenz durch ihre einzigartige Lage, komplette soziale Einrichtungen und zahlreiche Privilegien, ermöglicht es Ihnen, I…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$409,874
Die Wohnanlage besteht aus 2 großen Gebäuden und 270 Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Neben den Wohnungen verfügt das Projekt über 335 Parkplätze, einen Swimmingpool, einen ausgestatteten Fitnessraum, eine Sauna und 4 Geschäfte.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Hotel liegt in dem Bereic…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$240,040
Die neue Wohnanlage mit verschiedenen Arten von Wohnungen: Zweizimmer-, Dreizimmer- und Vierzimmerwohnungen.Neben den Apartments verfügt das Projekt über Kinderspielplätze, einen Innen- und Außenparkplatz, einen Außenpool, ein Türkisches Bad, eine Sauna, eine Cafeteria, ein Fitnesscenter und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Kartal, Türkei
von
$241,511
Dieses auf einer Gesamtfläche von 20.500 m2 gebaute Projekt ist ein besonderer Komplex, der den Bedürfnissen des modernen Lebens gerecht wird und ein friedliches Leben mit der Natur verbindet. Das Projekt, bestehend aus 7 Blöcken, bietet einen geräumigen Wohnraum mit 884 Wohnungen.Die Wohnun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kartal Coastal Homes
Wohnanlage Kartal Coastal Homes
Wohnanlage Kartal Coastal Homes
Wohnanlage Kartal Coastal Homes
Wohnanlage Kartal Coastal Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Kartal Coastal Homes
Wohnanlage Kartal Coastal Homes
Kartal, Türkei
von
$239,589
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$338,245
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine Sauna, einen Basketballplatz, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen zweistufigen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe E-5 Highway - 3 MinutenU-Bahn-S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$247,715
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Prince’s Inseln.Die Residenz verfügt über Arbeitsbereiche, einen Außenpool, einen Fitnessraum, einen Kinderclub, einen Wellnessbereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer der beliebtesten und renommiertest…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Kartal, Türkei
von
$65,737
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projektgebiet ist eines der besten Viertel im asiatischen Istanbul, das eine vielversprechende Zukunft bei Immobilieninvestitionen hat. Lebe auf dem höchsten Punkt Istanbuls und genieße die Magie der fantastischen Aussicht auf das Marmarameer und die Prinzessin…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$193,993
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten, einen Parkplatz, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, ein Café.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 9.5 km (15 Minuten)Pendik Marina - 6,8 km (10 Minuten)Einkaufszentrum…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$570,042
Wir bieten geräumige Apartments mit angelegten Terrassen.Die Residenz verfügt über Terrassen und Jacuzzi, einen Panoramablick auf das Meer, einen Supermarkt, Cafés amd Restaurants, einen Außenpool, Tennis- und Basketballplätze, Wanderwege, Kinderspielplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Kartal, Türkei
von
$92,093
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in einer privilegierten Lage auf der höchsten Spitze des asiatischen Istanbul mit einem magischen Blick auf das Marmarameer, den Bosporus und die Prinzeninseln. Das Projektgebiet ist eines der bekanntesten Gewerbegebiete in Istanbul, der asiatische…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$648,417
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Saunen und türkische Bäder, einen grünen Bereich, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, eine Garage, ein Restaurant und ein Café.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$586,225
Wir bieten Apartments mit Terrassen und einen Panoramablick auf das Meer und die Prinzessinnen.Die Residenz bietet Wanderwege, Sicherheit, eine Sauna und einen Hamam, einen grünen Bereich, Innen- und Außenpools, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Sportplatz.Lage und Infrastruktur in d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$189,019
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Prince Islands.Die Residenz verfügt über ein modernes Sportzentrum, einen Außenpool, ein Türkisches Bad, eine Sauna und Dampfräume, einen Basketballplatz und einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Conciergeservice.Lage und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$187,054
Die komplexen Merkmale:Erstaunliches Panorama Meer und Blick auf die Prince IslandsGrünflächeFreibadBasketballplatzCafeSteam ZimmerSaunenGymnasium3 KinderspielplätzeSicherheit rund um die UhrInnen- und AußenparkplätzeLage und Infrastruktur in der Nähe 2 Minuten zu Fuß zur Marmaray Metro Line…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$307,828
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Fürsteninseln und das Marmara Meer.Die Residenz verfügt über einen großen Park mit Blumengärten, Bäumen, Wandern, Fahrrad- und Joggingpfaden, Kanälen, Kinderspielplätzen.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Stati…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$189,019
Wir bieten Apartments mit Balkon und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Lounge-Bereiche und Wanderwege, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, einen Pool, eine dreistufige Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Sta…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Alle anzeigen Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Kartal, Türkei
von
$380,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.In den letzten Jahren ist die Region Kartal für Investitionen und Leben immer attraktiver geworden.Der Wohnkomplex wird auf einer Fläche von 40.000 m2 und einer Landschaft von 29.000 m2 gebaut. Lage: Kartal…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen