Wohnkomplex CONCEPT

Neuer Komplex in Mersin, TejaDas Hotel liegt 600 Meter vom Meer entferntWohnungen 1 + 1 und 2 + 1, GewerbegebieteDrei BlocksStockwerke 14Fläche 1 + 1 - 62 m2 bruttoFläche 2 + 1 - 100 m2 bruttoEs gibt Wohnungslayouts 2 + 1 100 m2 + Terrasse 76,5 m2Geeignet für die Erlangung einer AufenthaltserlaubnisBaubeginn: 30.12.2022.Bauende - 30.12.2024Anzahlung 50%, Ratenzahlungsplan vor Abschluss des BausWohnungen 1 + 1 ab 73.000 EuroWohnungen 2 + 1 ab 98.000 Euro

Gemeinsame Merkmale:

BodengasheizungEinbaumöbelSteinarbeitsplatte in der KücheKlimaanlageDoppelte doppelt verglaste Fenster PVCSonnenknoten in KachelnAlle Klempnerarbeiten der 1. KlasseBoden in Wohngebieten – LaminatStahl AußentürAufhängungsdeckeIntelligentes Aufzugssystem

Komplexe Infrastruktur:

Sicherheit, VideoüberwachungParkplatzGeneratorHamam, SaunaAußenpoolsWasserparkFitnessraumSpielplatzBasketballplatzGrillplatzLandschaftsbau